Белгородцы показали экспериментальную хореографию про школу во втором выпуске телешоу «Танцуют все!»

В воскресенье, 26 марта, на канале «Россия-1» вышел второй выпуск телешоу «Танцуют все!», темой которого стали перевоплощения. Если в пилотной передаче все 11 коллективов представляли себя и своё танцевальное направление, то уже со второй — началось соревнование на выбывание. Зрители увидели индийское диско, венский вальс, ирландский степ и другие номера от участников «Танцуют все!». Белгородский коллектив The First Crew представил своё видение школьного времени под ремикс песни «Прекрасное далёко».
— Это первый наш танец под русскую музыку. Мы старались использовать элементы из разных направлений танца, эстрадного шоу, акробатику впервые в жизни поставили. Даже впервые в жизни мы танцуем в одинаковой одежде, — рассказали ведущим Ольге Шелест и Евгению Папунаишвили участники The First Crew.
Эксперимент белгородцев не очень понравился членам жюри — Егор Дружинин, Алла Сигалова и Владимир Деревянко поставили им по семь баллов.
«Это весело, иронично, но я не вижу в этом номере настоящего перевоплощения в том, что касается танца. Совсем несложно было туда положить какие-нибудь латиноамериканские ритмы и сделать это в самбе, румбе, сальсе. Это не отменит истории, это будет всё равно история про школу, но зато вы нам покажете совсем другой танцевальный язык», — оценил выступление The First Crew хореограф Егор Дружинин.
Несмотря на не самые высокие оценки, белгородский коллектив в итоге оказался на седьмом месте и не попал в номинацию. Претендентами на вылет стали «Калинка», Севастопольский театр танца и Русский балетный театр. После голосования зрителей шоу покинул последний из номинированных на выбывание коллективов.