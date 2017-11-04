Профсоюз «Правда» организовал песенный флешмоб ко Дню народного единства*
В преддверии 4 ноября в ТРК «МегаГРИНН» белгородцы спели песню «Вместе весело шагать по просторам» в формате флешмоба. Так профсоюз «Правда», студенты белгородских вузов, посетители ТРК, певцы Евгений Добров и Иван Белыш, коллектив Дома офицеров, студия вокала New Star поздравили белгородцев с Днем народного единства. Смотрите, как это было.
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