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Профсоюз «Правда» организовал песенный флешмоб ко Дню народного единства*

В преддверии 4 ноября в ТРК «МегаГРИНН» белгородцы спели песню «Вместе весело шагать по просторам» в формате флешмоба. Так профсоюз «Правда», студенты белгородских вузов, посетители ТРК, певцы Евгений Добров и Иван Белыш, коллектив Дома офицеров, студия вокала New Star поздравили белгородцев с Днем народного единства. Смотрите, как это было.

Игорь Резанов

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