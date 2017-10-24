Вопрос — ответ, или первая практика профсоюзного проекта «Прав? Да!»*

Основной задачей профсоюза «Правда» является пропаганда основ и разъяснение норм права, для того, чтобы «вооружить» трудящихся необходимыми в этой области знаниями. Важно внедрить культуру взаимодействия «трудящийся — профсоюз — работодатель» в повседневную жизнь.

— Прав ли работник, обратившийся в профсоюз за помощью в решении конфликтных ситуаций с работодателем? Прав ли он, получая компетентную консультацию по трудовым нормам в своём профсоюзе? Прав ли трудящийся, привлекая профсоюз для решения острых вопросов с работодателем?

Профсоюз отвечает «Да!».

Именно поэтому со 2 октября «Правда» на территории Белгородской области инициировала акцию «Прав? Да!» по решению вопросов трудового законодательства России.

В рамках программы белгородцы могут задать свои вопросы на тему защиты прав трудящихся в онлайн-приёмной на сайте профсоюза «Правда», обратившись напрямую в юридический отдел по телефону или на почту профсоюза. Для членов профсоюза предусмотрен ещё один способ: заполнить анкету в письменном виде и опустить её в специальные боксы, которые установлены на предприятиях.

Поводы для обращения могут быть разные, например: при приёме на работу не заключили трудовой договор, уволили без уважительной причины, снизили зарплату, лишили премии и так далее. Не все разбираются в трудовом законодательстве, чтобы самостоятельно отстаивать свои трудовые права. Поэтому работники сначала обращаются за помощью в свой профсоюз, где имеют возможность получить юридическую консультацию.

Обращения поступают каждый день — с момента старта акции в юридический отдел было направлено более 1 тысячи вопросов. Самые популярные темы: сокращение на работе, декретный отпуск, содержание трудового договора, улучшение условий труда, индексация заработной платы, порядок оплаты работы в рамках испытательного срока, работа по патенту, выплата заработной платы после увольнения, сроки этих выплат, сроки обращения в суд в случае трудовых споров.

Одновременно с вопросами от белгородцев, профсоюз держит на особом контроле обращения от «правдивцев». Обсуждение актуальных проблем проходит в формате трёхсторонней встречи инициативной группы членов профсоюза «Правда», работодателей и представителей профсоюза.

Первое совместное мероприятие прошло 16 октября. В рамках проекта поступали вопросы об увеличении заработной платы, программах повышения квалификации сотрудников, изменении графиков работы и так далее.

— Далеко не все понимают, для чего нужен профсоюз. Некоторые воспринимают профсоюз как организацию, которая занимается досугом, проектной деятельностью, благотворительностью. Да, мы выполняем все эти функции, но, в первую очередь, профсоюз стоит на защите прав трудящихся. При этом, наши действия созидательны, так как мы заинтересованы в стабильном развитии предприятий, росте заработной платы, высоких экономических показателях, увеличении количества рабочих мест в регионе. Огромное внимание уделяется профилактике трудовых споров и конфликтов. Именно с этой целью мы организуем подобные трёхсторонние встречи инициативных групп работников, работодателя и профсоюза. В ходе таких встреч ведётся конструктивный диалог, который позволяет решить острые вопросы трудовых взаимоотношений путём разумного компромисса. Благодаря грамотному, взвешенному подходу мы можем решать актуальные вопросы, помогать сотрудникам в случае возникновения недопонимания с руководством, — отметил Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».