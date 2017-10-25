Профсоюз «Правда» провёл турнир по плаванию в рамках профсоюзной спартакиады*

21 октября в спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» «правдивцы» соревновались в плавании. Участие в заплывах на 200 метров принимали 13 команд (по 4 человека в каждой). Обязательное условие — наличие в сборной представительницы прекрасного пола. По правилам соревнований, заплыв представлял собой эстафету — каждый участник должен был преодолеть 50 метров. Победитель — команда, которая покажет наилучшее общее время. В стиле плавания организаторы участников не ограничивали.

По итогам всех заплывов лучшее время показала команда «УК „Добрыня“». Ребята до последнего были не уверены в своём участии, так как не могли найти девушку в команду. В итоге именно она стала их счастливым талисманом и помогла завоевать команде победу.

Второе место заняли «Антидепрессанты», а третье — «Оконные технологии», которые являются лидерами профсоюзной спартакиады.

Разнообразие дисциплин в спартакиаде показывает, что каждая команда может быть сильна в одном или нескольких направлениях — самое главное это желание и упорство.

После восьми этапов профсоюзной спартакиады пятёрка лидеров в турнирной таблице выглядит следующим образом:

«Оконные технологии» ; VOYAGE; «Антидепрессанты»; «Стройинвест»; «Правдивцы».

Впереди у участников подготовка к заключительному этапу соревнований — семейно-спортивным состязаниям «Мама, папа, я — спортивная семья». Именно на этом семейном празднике определится победитель первой профсоюзной спартакиады.

— Первоначальной целью нашей спартакиады было привлечение работников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Однако сейчас я вижу, что ещё одним результатом спортивных состязаний стала сплоченность нашего большого коллектива «правдивцев», который стал одной дружной командой. Я уверен, что заключительный этап — семейные старты — станет настоящим спортивным праздником! — сказал председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев.