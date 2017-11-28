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«Что за трек-2». Команда театра «Новая сцена-2» [тизер]

Участниками второго выпуска музыкального проекта «Что за трек-2» стали актёры независимого молодёжного театра «Новая сцена-2».

Второй сезон «Что за трек?» будет состоять из семи выпусков, по завершению которых определится победитель. В случае равенства количества отгаданных мелодий или минимального отрыва между лидерами, мы проведём финал для команд, отгадавших наибольшее количество мелодий.

Желающие ещё могут присоединиться к участникам проекта. Для этого нужно написать на почту pr@fonar.tv. Об условиях участия мы сообщим дополнительно.

Партнёры проекта

Партнёром проекта стал фитнес-центр FeRRUM. Победители проекта получат сертификаты на 12 бесплатных занятий с тренерами FeRRUM.


Анастасия Череп

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