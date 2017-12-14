«Что за трек-2». Event-компания «Золотая рыбка» [четвёртый выпуск]

Команда Дедов Морозов и Снегурочек тоже захотели поучаствовать в проекте «Что за трек-2». Главные новогодние персонажи — сотрудники event-компании «Золотая рыбка» — отгадывали новогодние мелодии, рэп и популярную музыку.

Второй сезон «Что за трек?» будет состоять из семи выпусков, по завершению которых определится победитель. В случае равенства количества отгаданных мелодий или минимальном отрыве между лидерами, организаторы проекта проведут дополнительный финал для команд, отгадавших наибольшее количество мелодий. До четвёртого выпуска лидерами является команда Белгородского филиала Россельхозбанка, которая отгадала 29 треков, но после этого выпуска безоговорочным лидером не только второго сезона, но и всего проекта стали сотрудники «Золотой рыбки». Чтобы составить им конкуренцию и сыграть в финале, трём оставшимся командам нужно набрать хотя бы 30 баллов (при минимальном отрыве в один балл проводим финал между лидерами проекта — прим. «Ф».).

У желающих подать заявку на участие в проекте остался один день — заявки будут приниматься до 16 декабря. Если хотите поучаствовать, напишите на почту pr@fonar.tv и сообщите о своём желании.

Партнёры проекта

Победителей второго сезона проекта ждут подарки от наших партнёров: кафе Food ZA ZA, фитнес-центра FeRRUM, торговой сети «Сталос», мастерской КУНЖ-UT и Белгородского филиала Ростелекома: 12 бесплатных занятий с тренерами FeRRUM, полезные наборы от «Ростелекома», сертификаты на покупки в брендовых магазинах, большущая пицца от Food ZaZa и специальный подарок от мастерской КУНЖ-UT.