«Что за трек?». Тизер четвёртого выпуска

Папа пострадавшей узнал, что его ребёнка спас бывший одноклассник, с которым они не общались много лет. Утром 11 сентября стало известно, что Следственный комитет по Белгородской области проводит проверку по факту падения двухлетней девочки в канализационный люк. Свою проверку также проводит «Белводоканал». Организация выясняет, как ребёнок мог провалиться в люк и кто отвечает за данный участок на улице Студенческой.Это хочет выяснить и Сергей Бараковский, отец пострадавшей, который намерен написать заявление в прокуратуру на «Белводоканал».— Мы посовещаемся ещё с адвокатом, но, скорее всего, я поеду и напишу заявление. Будем искать виновных, — заявил мужчина.При этом, по его словам, «Белводоканал» активно помогает девочке — сотрудница организации принесла в больницу мягкую игрушку и необходимые лекарства. «Никакого намёка на то, чтобы за подарки мы не писали заявление на них, нет», — пояснил Сергей.По словам отца девочки, в злополучный вечер 9 сентября на улице Студенческой с его дочкой гуляла жена Наталья. В это же время здесь случайно проходил сотрудник Главного управления МЧС по Белгородской области Антон Роганин, который мгновенно отреагировал на крики Натальи о помощи. Роганин полез в колодец за девочкой и спас её. Но имя спасителя дочки Сергей узнал только спустя несколько часов. «Мне позвонили из пресс-службы МЧС и спросили, знаю ли я, кто спаситель дочки. Я сказал, что нет. Оказалось, что это мой бывший одноклассник. Мы с ним не общались много лет. Это какая-то фантастика!» — рассказал «Фонарю» отец пострадавшей. По его словам, дочка сейчас находится в реанимации, у неё диагностировали пневмонию. Состояние девочки Бараковский оценивает как «стабильное средней тяжести». Женщина подбросила коляску соседям, когда протрезвела. В воскресенье, 6 декабря, пресс-служба УМВД сообщила о возбуждении уголовного дела на 49-летнюю белгородку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина украла у своих соседей по общежитию детскую коляску. Владелец коляски обратился в полицию. На следующее утро, протрезвев, похитительница подбросила коляску её владельцам. В этот же день она похитила у своей квартирантки серебряный браслет с кулоном и сдала украшения в ломбард за 6 тысяч рублей, чтобы купить алкоголь. Женщину задержали оперативники.На похитительницу завели сразу два уголовных дела по фактам кражи, совершённой с причинение значительного ущерба. Бывших сотрудников районного отдела полиции обвиняют в применении насилия к задержанному. В пятницу, 30 октября, Октябрьский районный суд проведёт судебное заседание по делу двоих сотрудников ОМВД России по Белгородскому району. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Один из полицейских избил потерпевшего, после чего тот умер.30 октября в 10:00 во время суда обвиняемым дадут возможность выступить с последним словом. Потом судья огласит приговор по данному делу. Всё заседание будут транслировать онлайн на сайте Октябрьского районного суда. Совершеннолетние обвиняемые попадут в колонию-поселение, а 17-летнему юноше ограничили свободу на один год. Белгородской областной суд оставил в силе решение районного суда, признавшего троих молодых людей виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. 22-летнего и 24-летнего мужчин приговорили к шести месяцам в колонии-поселении. 17-летнему юноше присудили ограничение свободы на один года — ему запрещено выезжать из Белгорода и находиться на улице с 22:00 до 6:00. Суд установил, что в октябре 2015 года молодые люди избили мужчину, который сделал им замечание, когда они мочились на детской площадке. Избитый белгородец получил множественные переломы. Осуждённые отрицали свою вину и заявили в суде, что потерпевший получил травмы из-за падения. «Лэнд Крузер Прадо» Сергея Канищева загорелся 30 мая. В четверг, 9 июня, сайт go31.ru сообщает о проведении проверки по факту возгорания служебного автомобиля главы Прохоровского района Сергея Канищева. Издание ссылается на УМВД по Белгородской области.— Полиция проводит проверку, которая и установит обстоятельства случившегося. По её результатам будет вынесено процессуальное решение, — заявил заместитель начальника пресс-службы регионального УМВД Владислав Лесняк.По данным издания, машина загорелась 30 мая в хуторе Ямки Прохоровского района. В районной администрации журналистам рассказали, что «Тойота Лэнд Крузер Прадо» была куплена в 2007 году. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет около 1,9 миллиона рублей. Студенты будут получать по 3,5 тысячи рублей ежемесячно до конца учебного года. Агропромышленный комплекс «Мираторг» направил более 850 тысяч рублей на корпоративные стипендии для студентов аграрных вузов Черноземья. Их будут в течение учебного года получать 26 студентов. «Мираторг» открыл ежегодную стипендиальную программу 1 сентября 2016 года. Её главная цель — поддержать и поощрить талантливых и перспективных учащихся, желающих развиваться профессионально в агропромышленной отрасли. Претендовать на стипендию компании могли студенты старших курсов вузов и ссузов аграрного и технического профилей, а также магистранты этих же направлений первого и второго года обучения. Все победители отбора смогут пройти стажировку в «Мираторге» по индивидуальной программе с фиксированной ежемесячной стипендией, которая составляет 3,5 тысячи рублей. Кроме того, в дальнейшем они смогут пойти работать на предприятия агрокомплекса в Белгородской, Курской, Брянской или Орловской областях. — Реализация стипендиальной программы в нашем регионе является стратегически важным шагом в решении вопросов кадровой политики компании. По окончании обучения стипендиатам компании будет сделано предложение о трудоустройстве на постоянной основе, — рассказали в пресс-службе «Мираторг-Белгород».На правах рекламы За сутки в регионе произошли три аварии, в которых пострадали трое, и один человек погиб. В Волоконовке в субботу, 31 декабря, водитель на Renault Logan на перекрёстке не уступил дорогу BMW, за рулём которого был 24-летний мужчина, и врезался в него. 59-летняя пассажирка Renault Logan получила травмы, от которых скончалась в районной больнице, пассажир BMW тоже получил травмы, его доставили в районную больницу. Всего в последний день 2016 года в области произошли 3 ДТП. На подозреваемых возбудили уголовное дело за незаконное использование товарного знака. В Старом Осколе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции предотвратили попытку сбыта крупной партии фальсифицированного цемента.На мешки контрафакта были нанесены логотипы известного производителя. Всего полицейские изъяли более 4 тысяч мешков продукции, подготовленной к продаже. Общая масса цемента составила 214 тонн. Также на месте были обнаружены ещё более 200 тысяч пустых мешков для фасовки следующей партии контрафакта.За незаконное использование товарного знака возбудили уголовное дело. Ведомство заводит дело и штрафует нарушителей, только если находит подтверждение антиконкурентных действий. Руководитель УФАС по Белгородской области Сергей Петров рассказал об увеличении количества жалоб белгородцев на принудительную подписку. Люди пишут обращения, в которых рассказывают, что их заставляют выписывать районные или городские газеты. В ведомстве рост количества жалоб связывают с ситуацией вокруг газеты «Знамя» Белгородского района. Около двух недель назад УФАС выдало предписание управлению образования Белгородского района, после которого чиновники отозвали письмо с требованием сотрудникам школ в обязательном порядке подписаться на газету и предоставить доказательства подписки.По словам Сергея Петрова, ведомство рассмотрело жалобу только потому, что к сообщению было прикреплено то самое письмо, доказывающее принуждение к подписке. Другие жалобы жителей области ведомство не рассматривает, если не предоставлены доказательства нарушений. — В подобных случаях рассчитывать на реакцию антимонопольного органа может только субъект, пострадавший от таких антиконкурентных действий, то есть другая газета. Если какое-то издание пожалуется, и если есть доказательства, то выдаётся предупреждение. Если нарушение не исправлено, то заводится дело, признаётся факт нарушения, и тот, кого в нём уличили, штрафуется на 15 тысяч рублей, — пояснил Сергей Петров. Специалисты «Белгородэнерго» научили учителей оказывать первую помощь пострадавшим от электротока. Сотрудники «Белгородэнерго» провели обучающий семинар по электробезопасности для учителей ОБЖ. Педагоги узнали об опасностях, связанных с электричеством, и о том, как грамотно оказывать первую помощь пострадавшему от электротока, закрепив полученные знания на специальном тренажёре «Гоша». — Обеспечить детей жизненно важной информацией должна школа, чтобы как можно раньше сформировать у каждого ребёнка культуру грамотного обращения с электричеством, — считает инженер управления производственной безопасности и производственного контроля «Белгородэнерго» Эдуард Анпилов. — Сегодня данная тема представлена в учебной программе, к сожалению, недостаточно. Именно поэтому мы считаем своим долгом как можно чаще обращать внимание людей на правила поведения в охранных зонах линий электропередачи, трансформаторных подстанций и других энергообъектов, которые окружают нас повсюду. Риск электротравмирования резко возрастает в период школьных каникул, когда дети много времени проводят на открытом воздухе и часто предоставлены самим себе. В этом случае именно учителя ОБЖ, классные руководители и родители могут предостеречь подростков от игр вблизи опасных объектов. «Чаще всего с опасностью дети сталкиваются вне помещений. И вот тут важно, чтобы ребёнок не растерялся, а поступил правильно, как учили в школе. Профилактические занятия очень важны — они дают не только знания, но и необходимые для жизни навыки», — уверен преподаватель ОБЖ Грушевской средней школы Волоконовского района Виктор Потехин. Энергетики планируют также организовать такие семинары для водителей большегрузной техники, участковых-уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. На сегодняшний день в России больше всего государственных знаков качества получили белгородские продукты. Рассказываем, какие именно и как их отбирает «Роскачество». В пятницу, 24 марта, в большом зале заседаний Правительства Белгородско