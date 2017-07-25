«Что за трек?». Тизер четвёртого выпуска

Александр, Елена и Денис хорошо подготовились к состязанию, хотя без весёлых моментов не обошлось — в полном выпуске вы узнаете, какой певице команда придумала новую фамилию, какую группу назвала «однодневной» и как Валерий Леонтьев стал солистом «Кукрыниксов».
Напомним, что первыми участниками проекта «Что за трек» стали администраторы паблика «Белгород — это интересно». Они отгадали 22 трека. Вторыми в проекте поучаствовали актёры Белгородского драмтеатра. Их результат — 26 треков из 31-го. Команда школы плавания PROплыви тоже попробовала свои силы в отгадывании мелодий. Евгения Шеховцова и Маргарита Нестерова набрали 14 баллов.