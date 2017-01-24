Игра с сюрпризом. Как «Белогорье» одержало непростую победу над аутсайдером Суперлиги

В воскресенье, 22 января, в Центре досуга «Космос» состоялся матч 16 тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Соперником «львов» стало краснодарское «Динамо». Предыдущие встречи этих коллективов, которых по ходу сезона насчитывалось уже четыре, завершались убедительной победой белгородцев с «сухим» счётом — 3:0. Между бронзовым призёром чемпионата страны и аутсайдером Суперлиги была ощутимая разница в классе, а потому только стечение обстоятельств могло сказаться на игре белгородцев.

Фото belogorievolley.ru

Хозяева выпустили на площадку далеко не основной состав — Сергей Тетюхин и Дмитрий Мусэрский остались на скамейке, зато белгородскую публику вышел порадовать новичок клуба — бразильский связующий, чемпион мира 2010 года Марлон. В связи с лимитом на легионеров, белгородцам пришлось отзаявить украинского блокирующего Дмитрия Терёменко, который будет играть теперь лишь в Лиге чемпионов. Либеро Алексей Обмочаев по-прежнему восстанавливается после повреждения колена, Роман Мартынюк отдыхает после тяжелейшего гостевого матча с «Перуджей», поэтому роль свободного защитника выполнял Дмитрий Ковыряев.

Две стартовые партии прошли на одном дыхании за явным преимуществом белгородцев. Отличный приём, успешное завершение атакующих действий и невынужденные ошибки со стороны гостей позволили «львам» не беспокоиться за результат — 25:12 и 25:16 по итогам двух сетов соответственно.

Сценарий матча изменился в третьем игровом отрезке, в котором гости уже со старта создали себе отличный гандикап — 8:0, чуть не повторив достижение Белгорода в недавнем матче с итальянцами (10:0 — прим. ред.). Тренерский штаб белгородцев попытался встряхнуть игроков, однако ошибки хозяев только продолжились. Как итог, «львы» были разгромлены аутсайдерами чемпионата в третьем сете — 14:25.

Фото belogorievolley.ru

Отступать хозяевам было уже некуда, и потому четвёртую партию «львы» провели намного мощнее, нежели третью, великолепно сыграв как в нападении, так и на блоке и в защите. Краснодарцы, поймав кураж в прошлой партии, не собирались останавливаться на достигнутом, и попытались перевести игру на тай-брейк. Равная игра продолжалась большую часть сета, и в середине партии Косарев выпустил на площадку «джокера» команды — Дмитрия Мусэрского, который и принёс победу «львам». При счёте 23:23 гости совершили ошибку на подаче, а уже в следующем розыгрыше атаку краснодарцев зачехлил блок в исполнении Мусэрского. В итоге 25:23 в сете и 3-1 по итогам всего матча в пользу восьмикратного чемпиона России.

Лучшим снайпером в составе победителей стал диагональный «львов» Максим Жигалов, на счету которого 17 набранных очков.

— Сегодня матч в целом был хорош, играли на высоком уровне, за исключением третьей партии, в которой у нас ничего не работало — ни атака, ни подача с приёмом, а они очень важны в российском чемпионате. Перед следующим матчем у нас будет полноценная неделя для работы, и я надеюсь, к матчу с новосибирским «Локомотивом» мы будем готовы и сможем сыграть на том уровне, которого от нас ждут. Меня очень хорошо и тепло приняли в команде, все стараются помочь мне. Поэтому я буду прилагать все силы, чтобы показать всё, на что я способен. Я сделаю всё возможное, чтобы в конце сезона мы стали чемпионами России, — поделился впечатлениями новичок «Белогорья», бразильский связующий Марлон.

Свой следующий матч «Белогорье» вновь проведёт дома. В рамках 17 тура розыгрыша Суперлиги 28 января в гости к белгородцам пожалует новосибирский «Локомотив», идущий в тройке лидеров чемпионата. А спустя три дня, 1 февраля, «львы» на своей площадке примут своего недавнего обидчика по Лиге чемпионов — итальянскую «Перуджу», в составе которой играет серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года Иван Зайцев.