Поражение, достойное победы. Почему в матче «Белогорья» и итальянской «Перуджи» решающую роль сыграл представитель Швеции

В рамках третьего тура группового этапа Европейской Лиги чемпионов в Италии сошлись лидеры квартета «Е» — итальянская «Перуджа» и российское «Белогорье». За несколько дней до матча стало известно, что именно итальянский клуб станет хозяином «Финала четырёх» европейского турнира, который состоится в Риме в заключительный уикэнд апреля, а потому автоматически гарантировал себе выход из группы и освобождение от раундов плей-офф. Однако это ничуть не помешало болельщикам, заполнившим трибуны «Паласпорта», насладиться волейболом мирового уровня за исключением смазанной концовки.
В стартовом составе «львов» отсутствовал новичок команды — либеро Алексей Обмочаев, который восстанавливается после повреждения колена. Поэтому «Белогорью» пришлось играть весь матч с единственным либеро в заявке — Романом Мартынюком. Встреча началась обескураживающе для хозяев площадки — в первой же расстановке гости на подаче Артёма Смоляра выиграли 10(!) мячей подряд и уверенно вышли в лидеры — 10:0. В матчах столь высокого уровня подобный счёт — редчайшее явление. По ходу партии хозяева никак не могли наладить свой приём и подачу, а гости упустить столь весомое преимущество просто не могли — 11:25 по итогам первого сета в пользу россиян.
Во второй партии команды словно поменялись ролями. У «Перуджи» полетела подача, наладился приём и повысился атакующий потенциал, а гости совершали невынужденные ошибки. Как итог — разгром россиян со счётом 25:14 и равенство по партиям.
Следующий игровой отрезок стал ключевым в матче. Обе команды с самого начала отчаянно боролись за каждый мяч, никто не хотел отдавать инициативу. В результате в рамки стандартных 25 очков команды не уложились, а потому исход противостояния решил один эпизод. В игре «на балансе» итальянцы оказались чуть мастеровитее соперника и склонили «волейбольную чашу весов» на свою сторону — 31:29 и 2-1 по партиям.
Почувствовав прилив сил и эмоций, хозяева должны были развить успех и в четвёртом сете. Однако грамотны перестановки тренера россиян Александра Косарева и вовремя взятые перерывы помогли сбить атакующий порыв итальянцев и перевести драматичный матч на тай-брейк — 18:25 и 2-2 в этой встрече.
В укороченном «мини-сете» цена ошибки возрастает в разы, а потому совершать их игроки столь высокого уровня не имели права. Лидеры команд — сербский диагональный Александр Атанасьевич и Дмитрий Мусэрский поочередно приносили баллы в копилку своим клубам. Вплоть до концовки партии игра была абсолютно равной и зрелищной с обоюдными шансами на успех.
Однако при счёте 13:12 в пользу хозяев, главный судья встречи — шведский арбитр Стефан Бернстрём устроил очередной волейбольный спектакль, последовав примеру своих «коллег по цеху» — итальянца Фабрицио Паскуале и словака Юрая Мокрого.
На площадке происходило следующее: старший тренер «Белогорья» Александр Косарев запросил законный перерыв, чтобы сбить с подачи итальянского игрока. Шведскому дилетанту, рефери на вышке сей факт не понравился, и он решил, что россиянин тем самым нарушает регламент и умышленно затягивает и без того длительную встречу (матч длился 2 часа и 22 минуты). В «награду» наставник белгородцев получает сначала жёлтую карточку, а спустя несколько мгновений и красную, что по правилам волейбола наказывается подачей соперника и дополнительным очком. Получив столь «щедрый» подарок от судьи итальянцы им с лёгкостью воспользовались. Дождавшись очередной ошибки соперника на подаче, хозяева «заслуженно» отпраздновали успех — 15:13 в партии и 3-2 по итогам всего матча в пользу будущего хозяина финального этапа самого престижного турнирного Старого Света.
Самым результативным игроком в составе победителей стал серб Александр «Великий» Атанасьевич, на счету которого 25 очков. Лучшим в составе россиян признали Дмитрия Мусэрского, набравшего 16 баллов. По итогам первого круга турнира квартет «Е» с тремя победами возглавляет итальянская «Перуджа», «Белогорье» идёт на втором месте, имея на одну победу меньше.
В следующем туре Лиги чемпионов, 1 февраля, россияне у себя дома в Центре досуга «Космос» попытаются взять реванш за столь обидное поражение и «скандинавские сюрплясы», повлиявшие на результат противостояния. На сей раз, главным арбитром назначен белорусский рефери Юрий Бакунович.
А пока «Белогорье» может сосредоточиться на чемпионате страны. В ближайшее воскресенье, 22 января, в гости пожалует аутсайдер первенства — краснодарское «Динамо» под руководством экс-наставника сборной России Андрея Воронкова, а 28 января — новосибирский «Локомотив», один из лидеров чемпионата.