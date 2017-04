«Львы» перекрыли «Енисей». Как «Белогорье» вышло в московский «Финал шести» Суперлиги

Ох уж эти коты! Они уверенно завоёвывают популярность, вытесняя щенков/хомяков/рыбок. С ними ложатся спать, целуются и едят чуть ли не из одной тарелки. Милых пушистиков возводят в ранг членов семьи, называют «сынулями» и «дочками». Но так ли безопасны «котейки» для беременной женщины или новорождённого?Наверняка вы слышали о том, что кошки являются переносчиками стригущего лишая, микроспории (грибковое заболевание кожи) и других заболеваний. Всё это цветочки по сравнению с токсоплазмозом. О нём я впервые услышала во время беременности. Оказывается, что подхватить его довольно просто: для этого достаточно поцеловать кошку или не вымыть руки после того, как поменяли лоток, и, вуаля, вы уже находитесь в группе риска. Но самое неприятное, что токсоплазма может проникать через плаценту и вызывать болезнь у ещё не родившегося ребенка. Как следствие — уродства глазного яблока, недоразвитие спинного и головного мозга. Поэтому, милые дамы, мой вам совет: если вы находитесь в положении, немедленно отвозите кота родственникам. Все рассказы о том, как кот полюбит ребёнка ещё в утробе и потом будет защищать до конца своих дней, — детский лепет по сравнению с потенциальной опасностью. И это ещё не всё. Если вы живёте в сельской местности, стоит остерегаться бешенства. Например, в Яковлевском районе, где я проживаю, очень много заражённых лис. Коты, как известно, вольные животные и гуляют сами по себе, поэтому высока вероятность, что ваш питомец может повстречаться с рыжей бестией, а потом укусить и вас. Не знаю, правда ли, что в этой ситуации делают 40 уколов, но перспектива не из приятных.Теперь представим, что вы наконец-то благополучно родили и принесли в дом маленького ребёнка. Стоит ли в этой ситуации заводить котёнка? И что делать, если у вас дома уже есть Матроскин? Специалисты считают, что для контакта с детьми наиболее подходят следующие породы кошек: абиссинская, американская короткошерстная, бирманская, мейн-кун (главное, чтобы он не раздавил дитя или не отобрал завтрак), персидская и рэгдолл. Мне же кажется, что самый хороший характер у обыкновенных уличных котов. Когда дочери было всего три месяца, мы решили навестить друзей, у которых был лысый кот по кличке Кощей. Более ревнивого создания я в жизни не видела! Когда хозяйка брала ребёнка на руки, он старался всячески привлечь внимание: мяукал, тёрся возле ног, царапался. А когда ребёнка положили на его любимое место на диване, он даже начал шипеть! А сиамские коты? Это же вообще ужас: они и поцарапать запросто могут, и орут как резаные.Оставлять маленького ребёнка и кошку наедине не стоит и потому, что некоторые питомцы любят спать, в прямом смысле слова, на людях — им так теплее. В новостях даже был сюжет о том, как кот залез в кроватку к младенцу и лёг ему на лицо (решил погреться). Итог печальный — ребёнок задохнулся.«Так, выбирай: или я, или кот!» — говорила мама дяди Фёдора из «Простоквашино». Со стороны может показаться, что это всего лишь бессердечная женщина, которой лень убирать за животным. Но если посмотреть на ситуацию с другого ракурса, то окажется, что это вполне адекватное требование.Для себя я решила, что когда дочка вырастет, она сама себе выберет котёнка или щенка для дома, а пока мы держим всех животных на улице и ни в коем случае не оставляем ребёнка один на один с дикой природой. До 31 декабря доставка подарков Почтой России в любую точку России составляет 229 рублей. Почта России начала продавать новогодние подарки с доставкой по всей стране. До 31 декабря новой услугой можно воспользоваться на сайте, по бесплатному телефону 8 (800) 775-2-555 или в почтовом отделении. Доставка в любую точку страны стоит 229 рублей независимо от веса посылки. В каталоге можно найти открытку от Деда Мороза, детские игрушки, мелкую бытовую технику, конфеты или, например, набор инструментов. Оплатить покупку можно при оформлении заказа в почтовом отделении, наложенным платежом при получении или с помощью сервиса «Яндекс. Деньги».— Проект по заказу новогодних подарков позволит Почте России протестировать расширенный ассортимент товаров, фиксированную стоимость доставки и различные способы оформления и оплаты заказов. Результаты этого и других пилотных проектов в дальнейшем помогут Почте России эффективно реализовать запуск собственной торговой площадки, — сообщают в пресс-службе Почты России. Мэрия отклонила девять заявок, так как часть из них не соответствовала требованиям конкурса, а ремонт других заявленных территорий посчитала нецелесообразным. Городская комиссия оценила состояние 78 территорий, которые претендовали на проведение ремонта, и выбрала 72 из них. Их отремонтируют в этом году. Дворы расположены по следующим адресам:улица Николая Чумичова, 40, 41; 58 и 60; 62 и 62а; 64, 123;улица Победы, 14, 30;улица князя Трубецкого, 17;улица Николая Островского, 1, 19в;улица Садовая, 23а, 31, 104, 106, 108, 120в;Белгородский проспект, 21, 50;улица Белгородского полка, 23, 40а, 42;улица Попова, 28, 65;улица Костюкова, 21, 23; 34 и 36; 37, 75;переулок Володарского, 30;улица Луначарского, 129;проспект Богдана Хмельницкого, 134, 138;проспект Славы, 7 и 7а; 7б, 47, 68, 131;улица Чапаева, 9;улица 5 Августа, 33;улица Щорса, 17, 19, 50, 62;улица Гоголя, 39, 41;улица Чехова, 30, 32;улица Губкина, 42в, 42г;улица Преображенская, 11, 63а;улица 60 лет Октября, 1, 2а;бульвар Юности, 8, 10;улица Будённого, 3, 6, 8;Михайловский проезд, 1, 1а;проспект Ватутина, 11; 13; 13а и 13б;бульвар Первого Салюта 2, 4;улица Королёва, 27, 29, 31;улица Вокзальная, 5;улица Советсткая, 37;улица Конева, 1;Народный бульвар, 104.В пресс-службе Белгорода сообщили, что всего на конкурс подали 87 заявок, из которых к отбору допустили 78. Причиной отказа другим заявителям стало то, что жители шести домов (проспект Богдана Хмельницкого, 191; улица Апанасенко, 56 и 58; улица Чехова, 26 и 28; улица Мичурина, 58) не указали, что в дальнейшем будут сами содержать помещения в МКД и проводить текущий ремонт объектов внешнего благоустройства. Жители дома 193 по проспекту Богдана Хмельницкого не собрали необходимый кворум и подали протокол, не соответствующий требованиям Жилищного Кодекса РФ. Заявки собственников помещений по 1-му Заводскому переулку, 4 и 4б отклонили из-за нецелесообразности благоустройства дворовой территории, так как сейчас разрабатывается отдельный план по развитию территории квартала, ограниченного улицей Мичурина, 1-м Заводским переулком, улицей Курской и проспектом Богдана Хмельницкого. В течение месяца мэрия определит подрядные организации, которые будут ремонтировать победившие в конкурсе дворовые территории. Главной новостью минувшей недели стал арест Виктора Филатова. В показательно прекрасной Белгородской области весть из Басманного суда стала событием № 1. Это не просто какой-то там арест, а событие, которое затронуло сразу несколько сфер: например, что будет с альтернативной энергетикой? А что с выборами в облдуму? А что с мотоспортом, который активно поддерживал Филатов? Поговорим обо всём. — неделя началась с неожиданного — железнодорожный переход у рынка «Салют» наконец-то начали реконструировать и для этого закрыли. Но заграждение стояло недолго — горожане, ежедневно пересекающие пути по дороге на рынок и обратно, сломали секцию забора. В «РЖД» заявили, что переход, конечно, оборудуют (минимум к следующему году), но постоянно восстанавливать заграждение денег у компании нет — а значит, судя по всему, удобный и небезопасный переход у рынка «Салют» так и будет открыт. «Биатлон» белгородской полиции, фото fonar.tv — арестован Виктор Филатов. Эта новость последним июньским громом пронеслась по ленте новостей и до сих пор не осела в пространстве — произошедшее по-настоящему уникально для Белгородской области. Генерального директора ООО «АльтЭнерго», депутата Белгородской областной думы арестовали по делу о незаконном выводе не менее 240 млн рублей из ОАО «Курскэнерго» и «МРСК Центра» (50,23 процента акций принадлежат Российской Федерации) в ОАО «КорСсис», в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем. Следствие считает Филатова одним из организаторов преступления. В Басманном суде Москвы депутата не отпустили под залог и не посадили под домашний арест, а выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом Филатов пробудет как минимум до конца августа. Депутат в знак протеста объявил о начале голодовки. За руководителя заступились сотрудники «АльтЭнерго», опубликовавшие «Обращение коллектива компании к правоохранительным органам и общественности». Кроме работы в сфере альтернативной энергетики и депутатстве в облдуме, Филатов является «крёстным отцом» белгородского мотоспорта. За председателя Попечительского совета по развитию спорта вступилась и профильная федерация, также опубликовавшая обращение с недоумением по поводу сложившейся ситуации и надеждой на лучшее. Ещё одним важным моментом в этой истории являются предстоящие выборы в белгородскую облдуму. Председатель белгородского избиркома Николай Плетнёв уже пояснил, что даже находясь под следствием, Филатов сможет выдвигаться и баллотироваться. А вот если приговор вступит в силу, то депутат может лишиться мандата или права быть избранным в будущем. Стойкие белгородцы не поддаются пропаганде ЛГБТ на День молодёжи, фото fonar.tv — читаете «БелПрессу», «ОнОнас», «Смену», ну или хотя бы «Большую переменку»? Тогда вам будет интересно увидеть, как это всё создавалось и кто над всем этим работает. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Совсем забыли себя поздравить с квадратной датой. 1 июля Издательскому дому «Мир Белогорья» исполнилось два года.Что м...Posted by Олег Шевцов on 1 Июль 2015 г. — спецслужбы области провели в Сосновке очередные учения. На этот раз на работу спасателей приехал посмотреть губернатор Евгений Савченко. Машины «дрифтовали» под патриотические песни, фото fonar.tv Что это будет?Для всех: можно и нужно сходить на массовую репетицию свадьбы в парке Победы. Все желающие 8 июля в 17:30 смогут пожениться понарошку. Кроме этого, опытные люди из индустрии поделятс