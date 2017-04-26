«Львы» перекрыли «Енисей». Как «Белогорье» вышло в московский «Финал шести» Суперлиги

С самого начала встречи стало понятно, что хозяева настроены решительным образом и не собираются завершать сезон так скоротечно. На протяжении всего сета команды шли наравне друг с другом, зрители увидели «волейбольные качели» в исполнении обеих команд, но судьбу партии вновь решил опыт игроков «Белогорья». Технический брак в исполнении хозяев и отличный блок-аут Ярослава Подлесных принесли победу гостям в стартовом сете — 26:24.
Понимая, что отступать уже некуда, сибиряки в следующих двух игровых отрезках заметно преобразили свою игру и развернули волейбольный сюжет на 180 градусов. И даже, несмотря на то, что «львы» на стартах партий имели весомое преимущество, к середине сетов от него не оставалось и следа. Минимальное количество ошибок у красноярцев, непробиваемый блок и пушечные подачи Антона Мысина позволили «Енисею» уверенно оставить за собой обе партии — 25:19 и 25:20 соответственно.
Белгородцы явно не имели желания возвращаться в Белгород на третью игру, а потому на четвёртую партию слегка видоизменили свой состав. Появился на площадке Роман Порошин, вышел после небольшого отдыха Дмитрий Мусэрский и не игравший несколько матчей из-за травмы спины Ян Ерещенко. Свежие силы помогли гостям вновь найти свою игру, однако до второго технического сибиряки не сдавались и сохраняли равный счёт — 16:16. Но затем расстановка на подачах Артёма Смоляра и блок белгородцев предопределили исход партии — 16:20. Эйс в исполнении Яна Ерещенко и атака первым темпом Смоляра подвели итог четвёртой партии — 25:20 и перевели игру на тай-брейк.
На укороченный сет у хозяев, к счастью, уже не осталось ни физических, ни моральных сил. На подачах Смоляра «львы» смогли повести в счёте 4:0 за счёт безупречного блока. Дальше преимущество гостей только возрастало, а «Енисею» не помогали ни тренерские перестановки игроков, ни минутные паузы. К смене сторон команды подошли при счёте 8:2 в пользу Белгорода. Было заметно, что «Енисей» откровенно «поплыл», совершая череду ошибок на подаче и в своих атакующих действиях. Спасти этот матч, а вместе с ним и целый сезон, было уже невозможно. Финальный свисток арбитра Сергея Головина возвестил всех собравшихся о невероятно трудной, но приятной победе «Белогорья» со счётом 3-2 (26:24, 19:25, 20:25, 25:20, 15:7).
Самым результативным игроков в составе победителей стал Максим Жигалов, набравший 18 очков, в том числе пять раз игрок отличился на блоке.
— Те перелёты, которые у нас есть в сезоне и которые мы осуществляем в кратчайшие сроки, всё-таки сказываются на состоянии команды, нам сегодня было тяжело. Команда соперников почувствовала подачу, начала хорошо подавать, в каком-то моменте не справились с приёмом, — прокомментировал итог встречи старший тренер «Белогорья» Александр Косарев.
Одержав столь важный успех на выезде, белгородцы выиграли серию отборочного раунда плей-офф со счётом 2-0 и получили заветную путёвку в «Финал шести» чемпионата России, который пройдёт в Москве с 6 по 11 мая.
Добавим, что схема проведения «Финала шести» идентична аналогичному этапу Кубка России: в двух подгруппах каждый из коллективов сыграет по две игры в круговом турнире. Затем по две сильнейшие команды сформируют крест-накрест полуфиналы, а в заключительный день турнира состоятся матчи за третье место и финальный поединок, в котором и разыграется титул чемпиона России 2017 года.
«Белогорье» оказалось в подгруппе «Б», где соперниками «львов» станут хозяева турнира — московское «Динамо» и победитель пары «Кузбасс» (Кемерово) — «Газпром-Югра» (Сургутский р-н).
В другой подгруппе сойдутся победитель регулярного сезона — казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив» и «Факел» из Нового Уренгоя.
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