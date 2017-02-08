Евгений Савченко официально объявил о своём участии в губернаторских выборах

В среду, 8 февраля, губернатор Евгений Савченко заявил о том, что будет участвовать в выборах главы региона осенью 2017 года. Об этом он объявил журналистам на пресс-конференции.
Евгений Савченко руководит областью с 1993 года. На первый срок (1993–1995 годы) его назначил президент Борис Ельцин, затем трижды Савченко побеждал на выборах: сначала с результатом 55,54 процента голосов избирателей (1995–1999 годы), затем — 53,4 процента голосов (1999–2003 годы) и 61,2 процента голосов (2003–2007 годы). В 2007 году президент Владимир Путин снова назначил Евгения Савченко губернатором Белгородской области. А в 2012 году он победил в своих четвёртых выборах, набрав 77 процентов голосов избирателей (на втором месте была представительница ЛДПР Ирина Горькова с результатом в 12 процентов — прим. ред.). Срок полномочий губернатора истекал в 2017 году.
Напомним, что в декабре 2016 года на пресс-конференции Евгений Савченко уже отвечал на вопрос о новом губернаторском сроке и тогда он заявил, что окончательное решение примет «максимум через год».
— В 2017 году мне будет 67 лет. Много это или мало? С учётом того, что я работаю долго — надо думать. Окончательное решение не принято, но с другой стороны средний возраст губернаторов в Соединённых Штатах Америки ровно 67 лет, и этот фактор надо учитывать...