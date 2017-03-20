В поисках «бабушкофона». Как выбрать смартфон для пожилых людей

Кнопки или сенсор?
Лучше всего купить кнопочный телефон. Нужно учитывать, что иконки на сенсорном экране довольно маленькие, и пожилому человеку будет непросто попасть в нужное место. Даже обычный звонок в такой ситуации может обернуться целым приключением с ненужным стрессом. Чтобы представить, в каком неловком положении могут оказаться бабушки и дедушки, вспомните, как в детстве они предлагали вам съесть арбуз (вряд ли они предлагали съесть его целиком) или как угощали сгущёнкой (сомневаемся, что это была вкуснятина в неоткрытой консервной банке).
Шрифт в телефоне
Итак, мы остановились на кнопочном телефоне. Теперь нужно убедиться, что в нём действительно крупный шрифт. Часто люди старшего поколения не могут похвастаться стопроцентным зрением, поэтому важно, чтобы надписи на кнопках были достаточно крупными, а в настройках телефона можно было регулировать размер знаков на экране.
Наличие кнопки SOS
Опция, которая в обязательном порядке должна присутствовать в телефоне пожилого человека, — кнопка SOS. Обычно она расположена на тыльной стороне аппарата. В случае форс-мажора владельцу устройства будет легче нажать на неё, чем искать в контактах номера близких. Телефон сам отправит SMS с заранее заданным текстом на нужный номер. Главное — заранее настроить работу этой кнопки и внести в память телефона нужные номера.
Что ещё должно быть в телефоне для бабушек и дедушек?
Функция озвучивания набираемых цифр и зарядное устройство в виде подставки могут быть ещё двумя полезными вещами при выборе «бабушкофона». По крайней мере, пожилым людям с ними будет гораздо комфортнее. Это удобнее обычной «зарядки» и понятнее для пенсионеров, ведь многие из них привыкли держать телефон дома в определённом месте.
Без чего можно обойтись?
Без мобильного интернета, камеры с большим разрешением, супермощного процессора, большой памяти — это всё важно для «продвинутого» молодого поколения, но не для бабушек и дедушек. Возможно, есть бабушки, которые готовы сутками переписываться в WhatsApp и не прочь написать «телегу» в Telegram о том, как выращивать зимой рассаду, но это, скорее, исключение, чем правило.
Популярные модели «бабушкофонов»
|Название
|Фото
|Цена, руб.
|Преимущества
|teXet ТМ-101
|1129
|крупные кнопки;
кнопка SOS;
FM-радио;
|Alcatel One Touch 2004G
|2190
|крупный шрифт;
крупные кнопки;
кнопка SOS;
ёмкий аккумулятор;
Обе модели стоят недорого, и они очень просты в использовании. При этом бабушки и дедушки всегда будут на связи с детьми и внуками, и смогут позвонить тогда, когда захотят услышать в трубке родной и любимый голос. Этими двумя моделями можно не ограничиваться — больший выбор представлен на сайте МТС.
P.S. Если вам понравился этот обзор, то вы можете почитать о других лайфхаках и подборках на МТС/Медиа.