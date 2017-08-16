Что приготовить сегодня? Пять необычных рецептов [партнёрский тест]

Ответьте на шесть вопросов нашего партнёрского теста и узнайте, какой фирменный рецепт блюда от «Дюк-Агро» подходит под ваше настроение.
Результаты:
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Лёгкое рагу из индейки
Ингредиенты:
Приготовление
Шаг 1. Разогреть духовку до 220 градусов. Очистить и нарезать лук, перцы очистить от сердцевины разрезав вдоль на четыре части. Добавьте чеснок.
Шаг 2. Возьмите форму и застелите её бумагой для запекания и смажьте маслом, выложите подготовленный перец и лук. Поставьте в духовку на десять минут. В это время порежьте филе индейки на мелкие кусочки, посолите и поперчите их.
Шаг 3. Достаньте форму из духовки и к овощам положите кусочки нарезанного мяса.
Шаг 4. Растолките специи в ступке и посыпьте этой смесью индейку, выложите помидоры вместе с жидкостью (их лучше предварительно прогреть в сковородке).
Шаг 5. Поставить ещё раз в духовку на 15 минут. При подаче посыпать зеленью.
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Индейка в панировке
Ингредиенты:
Приготовление
Шаг 1. Филе индейки нарезать в виде стейков толщиной 1-2 сантиметра и слегка отбить. Сухари и травы смешать, обвалять в этой смеси куски кусочки индейки, чтобы получился толстый слой панировки.
Шаг 2. На хорошо разогретую сковородку налить масло и выложить мясо. Дать подрумяниться в течение нескольких минут с одной стороны, потом перевернуть и посолить и поперчить отбивную с другой стороны.
Шаг 3. Выложить индейку на тарелку. Подавать с кислым соусом и овощами.
Запеканка из кабачков и индейки
Ингредиенты:
Приготовление
Шаг 1. Духовку разогреть до 180-190 градусов. Срезать кончики с кабачков и нарезать их вдоль пластами, толщиной около 0,5 сантиметра. Помидоры порезать кружочками. Чеснок измельчить и соединить с оливковым маслом. Стейки индейки отбить между двумя слоями пищевой плёнки до толщины в 0,5 сантиметра.
Шаг 2. Прямоугольную форму для запекания смазать небольшим количеством оливкового масла. Выложить один слой кабачков в длину формы и сбрызнуть подготовленным маслом и чесноком. Посолить и поперчить.
Шаг 3. Выложить второй слой кабачков и проделать тот же «путь», что и с прошлым слоем.
Шаг 4. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку на 15-20 минут, затем фольгу снять и продолжить запекать до полной готовности минут 15, чтобы верх запеканки успел подрумяниться. Готово! Можно подавать блюдо на стол.
Грудка индейки с финиками и картофельным пирогом
Ингредиенты:
Для пирога:
Приготовление
Шаг 1. Для соуса: с одного лимона снимите тёркой цедру и отожмите сок. Финики разрежьте вдоль на две половинки, выложите в сотейник, добавьте цедру и сок лимона, корицу и один стакан воды. Готовьте, пока финики не станут мягкими, 20 минут. Взбейте в блендере.
Шаг 2. Грудку разрежьте на порционные куски, накройте плёнкой, слегка отбейте, натрите солью и перцем. Выложите в форму для запекания, влейте соус, накройте фольгой и запекайте 15 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Миндаль обжарьте 10 минут на сухой раскалённой сковородке до тёмно-золотистого цвета. Остудите, затем порубите ножом и присыпьте куски индейки. Оставьте в тёплом месте.
Шаг 3. Для пирога: шпинат крупно нарежьте, опустите в кипящую воду на одну минуту. Откиньте шпинат на дуршлаг, слегка отожмите и положите в миску. Добавьте измельчённый красный перец, сливки и обжаренную до коричневого цвета муку. Перемешайте. Картофель очистите и нарежьте тонкой соломкой, посолите. Разделите на три части. Обжарьте каждую часть в одной столовой ложке растительного масла по 4 минуты.
Шаг 4. Влейте в каждую часть обжаренного картофеля два взбитых в пену яйца. Перелейте одну часть на разогретую сковороду, готовьте 1,5 минуты. Переверните лепешку и готовьте ещё 1,5 минуты. Также обжарьте ещё две лепешки. Промажьте картофельно-яичные лепешки начинкой из шпината. Сложите их друг на друга. Разрежьте на порции и подайте к индейке.
Пирожки с индейкой карри и беконом
Ингредиенты:
Приготовление
Шаг 1. Филе индейки нарежьте средними кубиками. Посыпьте их по вкусу карри, солью и перцем, тщательно перемешайте. Разогрейте в сковородке оливковое масло на сильном огне, обжарьте в течение пяти минут индейку, перемешивая, до румяной корочки. Накройте сковородку крышкой, снимите с огня, остудите в течение 15 минут. Затем мелко порубите.
Шаг 2. Мелко нарежьте бекон и лук. Положите бекон в чистую сковородку, добавьте сливочное масло, обжарьте на среднем огне в течение 3-4 минут. Добавьте лук, жарьте на небольшом огне для мягкости.
Шаг 3. Затем снимите с огня, всыпьте муку, перемешайте. Не переставая помешивать, влейте молоко. Верните на средний огонь, помешивая, доведите до кипения, готовьте две минуты. Положите индейку, перемешайте, снимите с огня, остудите в течение 30-60 минут. Тонко раскатайте тесто и вырежьте 20 кружочков по 8-9 сантиметров. Разделите остывшую начинку на десять частей и разложите её на десять кружочков.
Шаг 4. Смажьте края оставшихся десяти кружочков теста белком и накройте им кружки с начинкой. Тщательно залепите края. Смажьте пирожки желтком, выложите на противень и поставьте в разогретую до 190 градусов. Выпекайте до золотистого цвета в течение 20-25 минут. Подавайте тёплым.
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