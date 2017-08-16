Что приготовить сегодня? Пять необычных рецептов [партнёрский тест]

В Белгородском госуниверситете появилась психологическая служба. Корреспондент «Фонаря» позвонил по указанному на сайте вуза телефону и рассказал о проблеме, которая его якобы волновала. В НИУ «БелГУ» создали службу психологической помощи для студентов, преподавателей, сотрудников вуза и других белгородцев, нуждающихся в такой помощи. Как сообщила пресс-служба Белгородского госуниверситета, сотрудники нового университетского подразделения будут диагностировать, консультировать, проводить мастер-классы, семинары и психологические тренинги. Сюда можно будет обратиться за помощью по вопросам взаимоотношений, личностного роста и саморазвития. Дмитрий Сазонов, руководитель психологической службы НИУ «БелГУ», фото Виктории МуратовойУвидев на сайте университета новость о создании службы психологической помощи, я решил узнать, как она работает, и позвонил по указанному на сайте телефону, чтобы рассказать о проблеме, с которой якобы столкнулся (в прошлый раз таким же образом мы проверяли работу белгородских телефонов доверия и «горячих линий» — прим. ред.). Я придумал простую и жизненную легенду: «После праздников я не хочу учиться, сдавать экзамены и писать диплом. Помогите»! Трубку взял мужчина, представившийся Дмитрием. Он быстро сориентировался и предложил мне прийти в университет, чтобы обсудить проблему лично, но я захотел сохранить анонимность. Тогда он спросил, являюсь ли я студентом НИУ «БелГУ» или учусь в другом месте (как выяснилось позже, это очень важный момент, потому что бесплатно будут консультировать только сотрудников и студентов университета, всем же остальным придётся за психологическую помощь заплатить). После того, как психолог узнал моё имя, факультет и курс, он попытался вникнуть в проблему и найти её причины. Скажу честно, я придумал только начало легенды, на все же последующие вопросы отвечал так, как и было на самом деле. — Вы поступали по желанию на эту специальность? — Да. — Учились как? — Ну... в начале плохо, а сейчас вся сессия на «отлично». — После окончания вуза вам предстоят какие-то события... В армию вы пойдёте? — Не знаю, пока не определился, но в армию точно уже не иду. — Может быть, вас тревожит сама процедура окончания университета, написание и защита диплома? — Не знаю... Сотрудник психологической службы во время разговора пытался подойти к проблеме с разных сторон, применял различные способы, чтобы разговорить меня, но постоянно сталкивался с моим «не знаю», «не могу сказать» или «не хочу». В итоге, проанализировав полученную таким образом информацию о событиях, которые предшествовали моей учёбе на факультете журналистики, и узнав о моём общем нежелании чем-либо заниматься, психолог сделал вывод, что моя немотивированность — это последствие неправильно выбранной профессии. Когда такой «диагноз» был поставлен, и из моих слов нельзя было больше вывести ничего, кроме факта, что четыре года назад я пошёл не на тот факультет, он предложил мне прийти лично и всё-таки обсудить проблемы детально, «с глазу на глаз». После этого я уже признался, кем являюсь на самом деле, и уже как журналист уточнил подробности работы открывающейся психологической службы. Оказалось, что всё это время я разговаривал с руководителем службы Дмитрием Сазоновым. Он пояснил, что пока здесь ещё не готовы принять всех желающих, потому что в помещениях для приёма людей ведётся ремонт, но планы по развитию службы большие, и в ближайшие месяцы они будут реализованы.— Консультации по телефону проводиться не будут. Чтобы помочь человеку, нужен непосредственный контакт, — сказал руководитель подразделения. Сколько будут стоить услуги для белгородцев, которые не учатся и не работают в университете, станет известно тогда, когда психологическая служба заработает в полную силу. Об этом обещают сообщить на сайтах университета и факультета психологии. Справка «Фонаря» Психологическая служба НИУ «БелГУ» находится в аудитории 503 четвёртого корпуса университета по улице Студенческой, 14. Телефон службы: +7 (4722) 30-18-14, e-mail: sazonov@bsu.edu.ru. 21 июля в Белгородской области в семи авариях травмы получили 12 человек, а один мужчина погиб. В пятницу, 21 июля, ночью 47-летняя жительница Курской области в пьяном состоянии ехала на повышенной скорости на Nissan March по Старому Осколу. Когда она увидела впереди препятствие, то не снизила скорость и врезалась в биотуалет, а потом в придорожную постройку в районе села Каплино. В аварии пострадали четверо взрослых пассажиров иномарки. Фото с места происшествия, фото dddkursk.ruСледственное управление УМВД по Старому Осколу завело на женщину уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном состоянии, в результате которого по неосторожности был причинён тяжкий вред здоровью человека. Как сообщают в ведомстве, подозреваемая обязана явкой. Ещё одно серьёзное ДТП произошло в Новооскольском районе. Ночью 53-летний водитель мотоцикла «УРАЛ» с прицепом ехал в сторону хутора Гайдашовка на повышенной скорости. Он съехал на обочину, где мотоцикл опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Всего в пятницу, 21 июля, в регионе в семи ДТП пострадали 12 человек, а один мотоциклист погиб. Исследование в городах с населением меньше миллиона человек провела международная консалтинговая компания. Белгород занял 12-е место в рейтинге городов с населением меньше миллиона человек по обеспеченности жителей торговыми центрами. Исследование провела международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield. Об этом сообщает РБК. По данным авторов рейтинга, в Белгороде с населением 387 тысяч человек на тысячу жителей приходится 455 квадратных метров в торговых центрах.Первое место в рейтинге заняли Мытищи, где при населении 187 тысяч человек на каждую тысячу жителей приходится 907 квадратных метров площади в ТЦ. На втором месте Краснодар — 830 тысяч жителей и 748 квадратных метров площадей в торговых центрах на тысячу человек, на третьем месте оказался Сургут, в котором проживают 341 тысяча человек, а на каждую тысячу горожан приходится 654 квадратных метра торговых площадей. Подобный рейтинг был составлен и для городов миллионников. Соседний с Белгородом Воронеж занял в нём восьмое место. Там на каждую тысячу жителей приходится 321 квадратный метр в торговых центрах. В марте конкурсная комиссия протестирует всех кандидатов и оценит их программы развития города. 41-летний военнослужащий из Белгорода Константин Белов зарегистрировался кандидатом на пост главы Тамбова. Кандидат военных наук Белов с 1992 года проходит военную службу по контракту в Белгороде. Как сообщает ИА OnlineTambov, кандидат в мэры Тамбова несмотря на то, что живёт в Белгороде, «в курсе городских проблем в Тамбове, но пока не готов давать интервью в качестве кандидата». Конкурс на пост главы Тамбова начался 20 января. Принять в нём участие, по информации ИА REGNUM, может каждый совершеннолетний желающий, не имеющий судимостей. Подать свою кандидатуру можно до 28 февраля. После проверки всех кандидатур комиссия 3 марта проведёт итоговое заседание, протестирует кандидатов и оценит их программы развития города. Затем она предложит кандидатуры для депутатов гордумы Тамбова, которые и выберут нового главу. Прошлого мэра Тамбова Юрия Рогачёва уволили по собственному желанию в ноябре 2016 года. Он проработал на этом посту год и стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Затем и.о. руководителя администрации назначили первого замглавы Дмитрия Алёхина. Активисты экологической организации дали оценку схеме обращения с коммунальными отходами, которую предложили сотрудники департамента ЖКХ региона. Активисты экологической организации «Зелёный фронт» оценили разработанную в начале октября региональным департаментом ЖКХ схему обращения с коммунальными отходами. Они отметили, что схема опирается на уже сложившуюся систему и предусматривает строительство новых мест для сортировки мусора. — При этом обещанного сортировочного завода в Старооскольско-Губкинской агломерации ждут уже несколько лет, а существующий в Белгородском районе завод при мусорном полигоне, по информации из открытых источников, может служить целям формальным: отсортировать «на бумаге» отходы, чтобы тут же вывезти их на местный полигон. Известно также о сортировочной станции в Алексеевке, на которой, по большей части, все сортируется вручную, — сообщает пресс-служба организации. При анонсировании схемы департамент ЖКХ Белгородской области отметил, что в Белгородской области появится две зоны деятельности региональных операторов, которые будут заниматься сбором и утилизацией отходов. — Это и сбор платежей за вывоз мусора с физических лиц и предпринимателей, оплата услуг операторов по обращению с отходами, отбор которых также входит в сферу компетенции регионального оператора. В связи с этим, организация, осуществляющая транспортирование отходов, будет получать плату за оказываемые услуги только после того, как мусор будет доставлен на установленный объект обращения с отходами. В территориальной схеме определены все необходимые точки размещения полигонов и их мощности, а также направления потоков отходов, — сообщила пресс-служба департамента. Координатор «Зелёного фронта» Кирилл Болгов также высказал своё мнение о проводимой в регионе работе по организации раздельного сбора мусора. — Как показал наш общественный мониторинг и мнение специалистов, Белгородская область, да и не только она, пока не готова к раздельному сбору отходов. Должна быть проведена работа с населением, люди должны понимать, зачем им это надо и какие выгоды они извлекут из раздельного сбора (например, снижение платы за коммунальные услуги, скидки в магазинах при приёме вторсырья и прочее). Пока ситуация такова, что «обслуживание» раздельного сбора приведёт к увеличению затрат, значит увеличится тариф, а следовательно нагрузка на карман граждан. Заинтересовать надо и бизнес-сообщество, то есть перерабатывать отходы и использовать их вторично должно быть финансово привлекательным. Первым этапом в этой работе могла стать деятельность по отделению пищевых отходов из общей массы ТКО и сбор отходов высоких классов опасности, например пункты по сбору ртуть-содержащих ламп, — сказал Кирилл Болгов. Напомним, что в августе стало известно, что Белгородс
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Что приготовить сегодня? Пять необычных рецептов [партнёрский тест]

Продолжаем наш партнёрский проект «Быть здоровым» и предлагаем определиться, что приготовить из индейки. Предупреждая вопросы, сразу скажем, что в основе некоторых вопросов теста лежат исключительно ассоциации автора.

Ответьте на шесть вопросов нашего партнёрского теста и узнайте, какой фирменный рецепт блюда от «Дюк-Агро» подходит под ваше настроение.

Результаты:

Лёгкое рагу из индейки

Ингредиенты:

  1. 600 граммов филе грудки индейки;
  2. 400 граммов рубленных помидоров в собственном соку;
  3. Два жёлтых сладких перца;
  4. оливковое масло;
  5. щепотка тёмного коричневого сахара;
  6. по половине чайной ложки семян кориандра, соль, свежемолотый чёрный перец и зелень для подачи по вашему вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Разогреть духовку до 220 градусов. Очистить и нарезать лук, перцы очистить от сердцевины разрезав вдоль на четыре части. Добавьте чеснок.

Шаг 2. Возьмите форму и застелите её бумагой для запекания и смажьте маслом, выложите подготовленный перец и лук. Поставьте в духовку на десять минут. В это время порежьте филе индейки на мелкие кусочки, посолите и поперчите их.

Шаг 3. Достаньте форму из духовки и к овощам положите кусочки нарезанного мяса.

Шаг 4. Растолките специи в ступке и посыпьте этой смесью индейку, выложите помидоры вместе с жидкостью (их лучше предварительно прогреть в сковородке).

Шаг 5. Поставить ещё раз в духовку на 15 минут. При подаче посыпать зеленью.

Индейка в панировке

Ингредиенты:

  • 400 граммов филе индейки;
  • 50 граммов белых панировочных сухарей;
  • 50 граммов измельчённых прованских трав;
  • 3 столовых ложки оливкового масла, соль, перец.

Приготовление

Шаг 1. Филе индейки нарезать в виде стейков толщиной 1-2 сантиметра и слегка отбить. Сухари и травы смешать, обвалять в этой смеси куски кусочки индейки, чтобы получился толстый слой панировки.

Шаг 2. На хорошо разогретую сковородку налить масло и выложить мясо. Дать подрумяниться в течение нескольких минут с одной стороны, потом перевернуть и посолить и поперчить отбивную с другой стороны.

Шаг 3. Выложить индейку на тарелку. Подавать с кислым соусом и овощами.

Запеканка из кабачков и индейки

Ингредиенты:

  • 800 граммов кабачков;
  • 600 граммов грудки или бедра индейки;
  • 200 граммов помидоров;
  • один зубчик чеснока;
  • две столовых ложки рубленой зелени петрушки;
  • две столовых ложки панировочных сухарей;
  • четыре столовых ложки оливкового масла;
  • чёрный молотый перец и соль.

Приготовление

Шаг 1. Духовку разогреть до 180-190 градусов. Срезать кончики с кабачков и нарезать их вдоль пластами, толщиной около 0,5 сантиметра. Помидоры порезать кружочками. Чеснок измельчить и соединить с оливковым маслом. Стейки индейки отбить между двумя слоями пищевой плёнки до толщины в 0,5 сантиметра.

Шаг 2. Прямоугольную форму для запекания смазать небольшим количеством оливкового масла. Выложить один слой кабачков в длину формы и сбрызнуть подготовленным маслом и чесноком. Посолить и поперчить.

Шаг 3. Выложить второй слой кабачков и проделать тот же «путь», что и с прошлым слоем.

Шаг 4. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку на 15-20 минут, затем фольгу снять и продолжить запекать до полной готовности минут 15, чтобы верх запеканки успел подрумяниться. Готово! Можно подавать блюдо на стол.

Грудка индейки с финиками и картофельным пирогом

Ингредиенты:

  • 1,5 килограмма филе индейки;
  • 200 граммов вяленых фиников;
  • 40 граммов миндаля;
  • две чайных ложки корицы;
  • два лимона;
  • соль, молотый перец, растительное масло.

Для пирога:

  • 500 граммов картофеля;
  • 400 граммов свежего шпината;
  • шесть яиц;
  • половина красного острого перца чили;
  • одна столовая ложка муки;
  • две столовых ложки жирных сливок;
  • соль.

Приготовление

Шаг 1. Для соуса: с одного лимона снимите тёркой цедру и отожмите сок. Финики разрежьте вдоль на две половинки, выложите в сотейник, добавьте цедру и сок лимона, корицу и один стакан воды. Готовьте, пока финики не станут мягкими, 20 минут. Взбейте в блендере.

Шаг 2. Грудку разрежьте на порционные куски, накройте плёнкой, слегка отбейте, натрите солью и перцем. Выложите в форму для запекания, влейте соус, накройте фольгой и запекайте 15 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Миндаль обжарьте 10 минут на сухой раскалённой сковородке до тёмно-золотистого цвета. Остудите, затем порубите ножом и присыпьте куски индейки. Оставьте в тёплом месте.

Шаг 3. Для пирога: шпинат крупно нарежьте, опустите в кипящую воду на одну минуту. Откиньте шпинат на дуршлаг, слегка отожмите и положите в миску. Добавьте измельчённый красный перец, сливки и обжаренную до коричневого цвета муку. Перемешайте. Картофель очистите и нарежьте тонкой соломкой, посолите. Разделите на три части. Обжарьте каждую часть в одной столовой ложке растительного масла по 4 минуты.

Шаг 4. Влейте в каждую часть обжаренного картофеля два взбитых в пену яйца. Перелейте одну часть на разогретую сковороду, готовьте 1,5 минуты. Переверните лепешку и готовьте ещё 1,5 минуты. Также обжарьте ещё две лепешки. Промажьте картофельно-яичные лепешки начинкой из шпината. Сложите их друг на друга. Разрежьте на порции и подайте к индейке.

Пирожки с индейкой карри и беконом

Ингредиенты:

  • 300 граммов филе грудки индейки;
  • 500 граммов бездрожжевого слоёного теста;
  • два больших ломтика копчёного бекона;
  • ¾ стакана молока;
  • одна средняя луковица;
  • две столовых ложки оливкового масла;
  • 1,5 столовых ложки сливочного масла;
  • 1 столовых ложки муки;
  • 1,5-3 чайных ложки порошка карри;
  • соль, свежемолотый чёрный перец, один желток и один белок для смазывания.

Приготовление

Шаг 1. Филе индейки нарежьте средними кубиками. Посыпьте их по вкусу карри, солью и перцем, тщательно перемешайте. Разогрейте в сковородке оливковое масло на сильном огне, обжарьте в течение пяти минут индейку, перемешивая, до румяной корочки. Накройте сковородку крышкой, снимите с огня, остудите в течение 15 минут. Затем мелко порубите.

Шаг 2. Мелко нарежьте бекон и лук. Положите бекон в чистую сковородку, добавьте сливочное масло, обжарьте на среднем огне в течение 3-4 минут. Добавьте лук, жарьте на небольшом огне для мягкости.

Шаг 3. Затем снимите с огня, всыпьте муку, перемешайте. Не переставая помешивать, влейте молоко. Верните на средний огонь, помешивая, доведите до кипения, готовьте две минуты. Положите индейку, перемешайте, снимите с огня, остудите в течение 30-60 минут. Тонко раскатайте тесто и вырежьте 20 кружочков по 8-9 сантиметров. Разделите остывшую начинку на десять частей и разложите её на десять кружочков.

Шаг 4. Смажьте края оставшихся десяти кружочков теста белком и накройте им кружки с начинкой. Тщательно залепите края. Смажьте пирожки желтком, выложите на противень и поставьте в разогретую до 190 градусов. Выпекайте до золотистого цвета в течение 20-25 минут. Подавайте тёплым.

«Дюк-Агро» вместе с редакцией «Фонаря» рассказывает, как можно быть здоровыми. Нам помогают в этом спортсмены, предприниматели и молодые мамы, которые делятся своими советами по правильному питанию и здоровому образу жизни. Почитать материалы о полезной еде можно здесь, здесь и здесь.

В Белгородской области «Дюк-Агро» выпускает мясо двух брендов «Дюк-Индюк» и «Разуменская индейка». Мясо индейки полезно для сердечно-сосудистой системы, суставов, кожи, костей и не только. Узнать о пользе индюшатины можно в нашем материале.

Партнёрский проект

Полина Мордовцева

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