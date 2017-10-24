Опытные «львы» сокрушили дерзких «медведей». Как «Белогорье» обыграло «Ярославич»

В минувшее воскресенье, 22 октября, в Центре Досуга «Космос» состоялся матч седьмого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В гости к белгородцам пожаловали волейболисты из Ярославля.

Между восьмикратным чемпионом России и новичком Суперлиги была ощутимая разница в классе, а потому только чудесное стечение обстоятельств могло «помочь» белгородцам оступиться при своих трибунах. Стартовые две партии прошли по аналогичному сценарию. «Львы» в дебюте игровых отрезков создавали себе комфортное преимущество, которое методично сохраняли на протяжении всего сета.

Примечательно, что даже счёт к первому техническому перерыву был идентичным – 8:5. Дмитрий Мусэрский уверенно реализовывал пайпы, Константин Бакун практически безошибочно вводил мяч в игру, Сергей Тетюхин выигрывал для хозяев сложные отведённые мячи. Как итог, вполне закономерный успех белгородцев в первых двух партиях – 25:18 и 25:20 соответственно.

Понимая, что эту встречу уже не спасти, ярославцы намеревались взять «сет престижа», однако их мечтам в этот вечер не суждено было сбыться. Хотя на старте игрового отрезка гости впервые за весь матч вырвались в лидеры – 2:0, но равная игра продолжалась лишь до середины сета – 11:11. Виктор Сидельников попытался привести в чувство своих подопечных тренерским перерывом и небольшими рокировками в составе, но всё было тщетно.

«Леворукий джокер» хозяев Максим Жигалов ещё раз напомнил сопернику, кто в «Космосе» хозяин, и вместе с партнёрами по команде, среди которых блистал и молодой игрок клуба Илья Сподобец, без особых проблем довели дело до логического завершения – 25:16 в третьей партии и убедительные 3-0 по итогам всего матча. Финальным аккордом встречи стала мощная атака Семёна Дмитриева за пределы игровой площадки. Лучшим снайпером в составе победителей стал Дмитрий Мусэрский, на счету которого 17 баллов.

— Сегодня я удовлетворен и результатом, и итоговыми показателями. У нас был перерыв две недели, так что нам было важно поиграть вместе. Нам было важно вновь поймать ритм игры, так нам предстоит непростая неделя, с дальним переездом. Поэтому я позволил ребятам побольше поиграть вместе. Я рад, что прием сегодня был положительным, и мы смогли сыграть так, как готовились на тренировках, - прокомментировал итог встречи старший тренер ВК «Белогорье» Георге Крецу.

Благодаря очередному, уже шестому (из семи возможных) успеху в чемпионате России, «Белогорье» продолжает погоню за лидером первенства – казанским «Зенитом», который по-прежнему не знает поражений. Тройку лидеров замыкает кемеровский «Кузбасс» с 5 победами в семи встречах. Свой следующий матч подопечные Геннадия Шипулина проведут на выезде в Сургуте, где 28 октября сыграют против местного клуба – «Газпрома-Югры».