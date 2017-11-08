​Успеть за 15 минут. Коротко о бесплатных путешествиях и диссоциативном расстройстве идентичности Билли Миллигана

Организатор проекта Ника Верховенко рассказывает, что с презентацией и боязнью публичного выступления участникам помогают справиться организаторы. Выступающим нужно лишь подготовить качественный и интересный материал. Единственные темы, с которыми запрещено выступать, — это политика и религия. Перед самим выступлением лекторы и организаторы репетируют лекцию 2–3 раза, чтобы справиться с волнением и другими трудностями.

Марина Грецкая

15 минут Марины Грецкой о бесплатных путешествиях

Каучсёрфинг — это социальная сфера для путешественников, где легко найти человека из другой страны, у которого можно остановиться на несколько дней в обмен на сувениры или интересные истории (то есть за просто так). Обычно люди останавливаются не более чем на три дня, но в чужой стране можно жить и дольше.

Например, вы захотели поехать на пару месяцев за границу, но у вас нет нужной суммы. Вы можете стать волонтёром. Но не тем волонтёром, от которого требуют ухаживать за пандами или иными животными. Международные организации, которые предлагают работу экологического или зоологического характера, требуют множество справок, документов, что уменьшает возможность стать волонтёром. Это не то.

На какую работу стоит соглашаться?

Чтобы путешествовать, вам нужна такая система, где вы сами будете выбирать у кого, где и чем заниматься. Например, вы художник с опытом и навыками. И вы можете найти, предположим во Франции, старый заброшенный особняк, который нуждается в реставрации. Приезжаете туда, несколько часов в день занимаетесь реставрацией, а взамен вам предоставляют жильё и питание.

Что нужно, чтобы путешествовать при помощи волонтёрства?

Для того, чтобы стать волонтёром за границей, требуется знание английского языка или языка, на котором говорят в выбранной вами стране. Плюсом является наличие свободного времени — минимум 21 день. Никто не хочет, чтобы к ним приезжали работать на короткий срок, особенно если это побережье так, как соблазн отдохнуть и насладиться красотами велик, то времени работать совсем не остаётся. Единственное, эта система не предполагает оплаты проезда, также вам вряд ли помогут сделать визу. Собственно, оплатить билеты и визу — это всё, что от вас требуется.

Где волонтёры могут найти работу?

Волонтёры могут найти работу на сайтах Workaway, HelpX. На них бесплатная регистрация, но за возможность писать иностранным семьям или организациям, нужно будет заплатить раз в два года 29 евро на Workaway и 20 евро на HelpX. На сайте нужно создать профиль и заполнить анкету, указав свои навыки, умения, творческие способности и предпочтения в работе. Затем начинать писать понравившимся семьям и организациям и договариваться о сотрудничестве. Лучше всего выбирать семью. В семье вы понимаете, что реально помогаете людям. В коммерческой же структуре — на вас зарабатывают.

Что может помешать волонтёру?



Во-первых, волонтёру может помешать лень. Главное правило волонтёрства — желание и возможность выполнять требуемую от вас работу. Во-вторых, — влюблённость. Очень сложно куда-либо ехать на долгий срок, находясь в серьёзных отношениях. К тому же, чаще всего работа посменная (кто-то выполняет поручения днём, кто-то вечером — прим. «Ф»), что неудобно для большинства пар. И, в-третьих, — привычка отдыхать в пятизвёздочных отелях. Условия проживания бывают очень разные, от комфортабельных до непригодных.



15 минут Александра Фильченко о диссоциативном расстройстве идентичности Билли Миллигана

Кто-нибудь знает из вас Билли Миллигана? У него было обнаружено 24 личности. Но так ли это на самом деле? По сути, диссоциативное расстройство личности — это очень редкое заболевание психики, при котором личность разделяется на несколько альтерэго. История Миллигана достаточно загадочна так, как о его заболевании узнали только тогда, когда он попал в тюрьму за изнасилование трёх женщин. Во время судебного разбирательства он заявил, что психически нездоров.

Что могло произойти с Миллиганом после постановки диагноза?

Потом психиатр Миллигана находит у него 10 личностей. Всё это якобы документируется и снимается на видео. После суда его оправдывают и направляют на лечение в психиатрическую больницу Assons. Там лечились практически все больные, которые признаны невменяемыми по причине психического расстройства, и совершившие те или иные преступления. Эта больница не была схожа с остальными. В ней, к сожалению, в то время практиковали такие методы психиатрии, как шоковая терапия и трансорбитальная лоботомия, что и предстояло пройти Билли.

Как Билли Миллиган смог спастись от лоботомии?

В самой больнице Миллиган заявил, что он полезный пациент, обладающий несколькими личностями. Он выставил себя индивидом, которого следует детально изучить. Сотрудники больницы согласились и приступили к анализированию психического состояния Билли.

Почему расстройство Миллигана вызывает сомнения?

Спустя некоторое время Билли находит писателя Дэниела Киза, который соглашается написать о нём книгу. В примечании написано, что изначально Миллиган ничего не помнил о собственной жизни. Но практически на следующий день пациент сообщает писателю новые факты, приписывая себе ещё 13 личностей. Именно среди «новоиспечённых» личностей есть некий учитель, который как раз и помнит всю жизнь Миллигана.

Есть ли какие-то доказательства психического расстройства Билли Миллигана?

Стоит помнить о том, что на данный момент все предсудебные процессы, тесты, которые проходил Миллиган, фото и видеоматериалы не найдены. Буквально, человек заявил о психическом заболевании в суде, его признали душевнобольным, направили на лечении, а не в тюремную камеру, но никаких доказательств нет.