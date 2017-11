МТС расширил кэшбэк за покупку смартфонов в своих салонах*

Компания МТС расширила кэшбэк на популярные смартфоны до 7,5 тысячи рублей для абонентов всех операторов. Деньги можно потратить на оплату товаров и услуг с электронного «Кошелька МТС Деньги» даже при покупке в рассрочку.

В акции участвую более 50 смартфонов моделей Huawei, Honor и Sony, а также телефоны Apple iPhone серий 6S, 7, 7 plus, 8 и 8 plus и смартфоны Samsung Galaxy серий Note 8, S8, S8 Plus, S7 и S7 Edge и другие. Полный список смартфонов, на которые распространяется кэшбэк, можно посмотреть на сайте.

Для покупки по кэшбэку клиента попросят указать мобильный номер абонента, который используется как идентификатор для «Кошелька МТС Деньги». Деньги перечислят сразу после покупки. Для этого нужно будет cкачать мобильное приложение «МТС Деньги» из магазинов Google Play или App Store или авторизоваться на сайте «МТС Деньги».



Справка «Фонаря»

«Кошелек МТС Деньги» — это сервис, при помощи которого с мобильного устройства или сайта МТС можно переводить деньги, пополнять счета мобильных телефонов, оплачивать услуги, счета и платить за кредиты, а также оплачивать покупки в магазинах, прикладывая смартфон к кассовому терминалу.