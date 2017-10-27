МТС обновил голосовую сеть в Белгороде и других городах области*

МТС обновил оборудование станций 2G в Белгороде, Старом и Новом Осколе, Грайвороне и Строителе. В Белгороде обновили оборудование на следующих улицах: Северо-Донецкая, Сумская, Победы, Губкина, Попова, Чехова, Щорса, проспектах Ватутина и Богдана Хмельницкого. Также оператор заменил оборудование в посёлках Яковлево, Маслова Пристань, сёлах Истобное, Репяховка, Погромец, Каплино, Малобыково, Свистовка и Бессоновка.

Это улучшило качество голосовой связи в помещениях и кварталах с плотной застройки. Кроме того, абонентам стал доступен «голос высокой четкости» (HD-Voice — технология, которая позволяет транслировать речь с минимальными искажениями, — прим. «Ф»). До середины 2018 года сотовый оператор планирует обновить сети 2G во всех районах и на автотрассах Белгородской области.

— Вопрос качества связи для нас ключевой, тем более, что именно голосовые услуги были и остаются очень востребованными. Масштабная замена оборудования на более современное – ещё один шаг на пути повышения удобства и доступности сервисов МТС. Благодаря модернизации нагрузка на сеть распределяется оптимально, зона покрытия увеличивается в среднем на 20 процентов и повышается скорость передачи данных в 2G, что крайне важно для работы различных терминалов, датчиков, банкоматов и другого М2М-оборудования, работающего преимущественно на сетях второго поколения. Все эти изменения дают возможность пользоваться более широким арсеналом услуг и в полной мере общаться с друзьями и родными, — рассказывает директор белгородского филиала МТС Гузель Галеева.

Справка «Фонаря»

Высокоскоростная сеть 4G от МТС есть более чем в 70 населённых пунктах Белгородской области. Сеть 2G доступна практически во всём регионе.