Слышал, что газовые счётчики можно поверить только в «Газпром газораспределение Белгород». Это правда?

Почему «Газпром» перестал принимать результаты поверок «Газсервиса»?

«Газсервис» — одна из трёх компаний, которая поверяла газовые счётчики в Белгородской области. Вместе с ней это делали ОАО «Газпром газораспределение Белгород» и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области. Их отличие — в особенностях проведения поверки: сразу на месте или со снятием счётчика и его поверкой не в домашних условиях. Так, в частности, специалисты «Газсервиса» используют современное оборудование, которое позволяет поверять газовые счётчики на месте, не снимая их, что избавляет потребителей от лишних неудобств и ускоряет саму процедуру поверки.

В июле 2017 года представители ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» заявили, что перестали принимать свидетельства о поверке из-за того, что специалисты «Газсервиса» оформляли документы якобы не по тем формам, которые закреплены в законодательстве. Также, по информации компании, якобы сотрудники «Газсервиса» во многих случаях допускали ошибки при определении погрешности счётчиков и выдавали людям свидетельства об исправности счётчика, хотя прибор был уже непригоден к использованию.

7 июля Федеральная служба по аккредитации после жалобы ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» приостановила аккредитацию «Газсервиса». В это же время «Газпром межрегионгаз Белгород» разослал 3 860 белгородцам уведомления о непринятии поверок «Газсервиса». В них говорилось, что до 1 октября те, кто поверял счётчики в этой компании, могут «переповерить их надлежащим образом в любой аккредитованной организации», в некоторых письмах также указывалось, что абонентам могут отключить газ. По факту, несмотря на то, что это могли делать две оставшиеся в регионе аккредитованные организации, самой доступной из них оставалось ОАО «Газпром газораспределение Белгород», у которого было шесть отделений по Белгородской области. Генеральным директором этой компании является Александр Камолин (он же гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» — прим. «Ф».).

Абонентам, у которых переповерка показывала неисправность счётчика, начисляли плату по нормативу с момента окончания предыдущей поверки. В компании предложили альтернативу: до 1 октября 2017 года заменить счётчик на новый. В этом случае плату абоненту не будут начислять по нормативу. Интересно то, что установкой новых счётчиков в области занимается всё то же ОАО «Газпром газораспределение Белгород».

Что стало с людьми, у которых «Газпром» отказался принимать результаты поверки «Газсервиса»?

После приостановки аккредитации «Газсервиса» поставщик газа стал звонить своим абонентам и говорить, что теперь им придётся снова поверять счётчики или менять их на новые.

— Помогите решить проблему по поводу поверки прибора учёта газа. В марте месяце обратились в ООО «Газпром Межрегионгаз» и спросили их аккредитованные компании по поверке счетчика, после чего мне дали телефон и название фирмы ООО «Газсервис». Мы поверили счётчик. Всё, никаких проблем, платим своевременно по счётчику. 28 июля 2017 года в 10:43 поступает звонок, и мне говорят: « вы обязаны до октября 2017 года произвести поверку счётчика газа заново, так как у ООО «Газсервис» якобы была лицензия с нарушениями, и [это] выявила прокуратура » . Я задаю вопрос: «А кто произведёт возврат денежных средств за поверку счётчика?» После чего услышала: «Обращайтесь в ту компанию и предъявляйте претензии» [...]. Что за беспредел в стране? Поверили счётчик в марте, а в конце июля позвонили, что всё не так. Очень надеемся на взаимопонимание и уважение, а также на помощь в разбирательстве. (Почему не через год это всплыло). Лицензия на тот момент была, и поверку приняли и оплатили уже за март, апрель, май, июнь, июль всё по счетчику (в квитанции никаких начислений не было), — жаловался один из абонентов газовой компании на сайте «Народная экспертиза».

Недовольные сложившейся ситуацией абоненты стали обращаться в суд, который с октября 2017 года вынес уже шесть решений в пользу абонентов по искам к ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Суд квалифицировал отказ поставщика газа принимать свидетельства «Газсервиса» как злоупотребление правом.

Что решили органы надзора?

14 сентября 2017 года Федеральная служба по аккредитации возобновила действие аккредитации компании «Газсервис». До этого областная, городские и районные прокуратуры рассмотрели множество обращений белгородцев, которые жаловались на то, что ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» отказался принимать у них результаты поверки «Газсервиса». Проверки прокуратуры показали, что людям начисляли плату за газ по нормативам, не принимая результаты поверок «Газсервиса», хотя компания не нарушила правила поверок во время действия аккредитации.

Вслед за прокуратурой управления Роспотребнадзора и государственного жилищного надзора Белгородской области также направили предостережения в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Поставщика предостерегали, что не принимая результаты поверок «Газсервиса», он нарушает действующее законодательство.

— Доводы ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» о нарушении порядка проведения поверки средств измерений несостоятельны, поскольку общество не наделено полномочиями давать заключения о порядке и процедуре проведения поверок и правомочности действий аккредитованной в установленном законом порядке организации, — сообщает помощник прокурора Прохоровского района Алексей Феданов.

27 ноября Новооскольский районный суд поддержал прокуратуру, отстаивающую права абонентов в споре с ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Правда, пока этот процесс шёл, многие абоненты Новооскольского района уже успели заменить счётчики.

5 сентября УФАС по Белгородской области возбудило дело по признакам нарушения ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» закона о конкуренции.

А где теперь я могу поверить свой счётчик?

Фактически теперь только в одном месте — в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области. По информации руководства ООО «Газсервис», из-за судебных разбирательств компания приняла решение временно приостановить поверки в Белгородской области, чтобы не втягивать новых абонентов в судебные разбирательства между компанией и поставщиком газа. Предположительно, поверку счётчиков компания возобновит в феврале 2018 года. Росаккредитация приостановила аккредитацию ОАО «Газпром газораспределение Белгород» по поверке приборов учёта газа до 26 декабря 2017 года. Организация 31 октября 2017 года опубликовала об этом приказ приказ №54-ПО. Другие аккредитованные организации в регионе пока не появились.