Вдохновлённые мировой футбольной реликвией

...Он стоял на специальном постаменте в центре обновлённых «Лужников», блистательно сияя в осенних лучах солнца. 36 сантиметров 18-каратного золота и шесть с лишним килограммов мировой славы. Трофей, о котором мечтают все державы Земли, но за почти вековую историю он доставался лишь восьми странам на планете. Всё это о нём — единственном и неповторимом Кубке Мира FIFA. Бесценный раритет мирового футбола в настоящее время путешествует по нашей необъятной Родине и добрался до соседнего Курска, 11-го по счёту города в специальном турне.

Спортивный корреспондент «Фонаря» вместе с товарищами отправился на долгожданное «свидание» с футбольной реликвией. Встречу с золотым трофеем организовали для курян и гостей города на территории ТРК «МегаГРИНН».

Ажиотаж на подходе в заветный выставочный зал возрастал с каждой минутой. За час к главному мировому трофею подходило не меньше 600 человек, а ожидание в очереди порой составляло несколько часов. Однако оно того стоит, ведь эмоции после выхода из шатра с заветной золотой статуэткой просто зашкаливают. Даже люди зрелого возраста становятся на миг беззаботными детьми, исполнившими свою практически нереальную заветную мечту!

— В спорте нет символа сильнее, чем Кубок Чемпионата мира FIFA. Вся планета знает этот трофей, который ассоциируется с успехом. Но для FIFA он также олицетворяет страсть миллионов болельщиков со всего мира вне зависимости от возраста, пола, происхождения и социального положения. Мы считаем своим долгом дать возможность этим страстным болельщикам увидеть этот символ своими глазами, в непосредственной близи, — пояснила генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.

Перед тем, как попасть в специальный шатёр, всем гостям нужно было преодолеть пункт контроля. На входе «люди в чёрном» проводили детальный осмотр каждого входящего, так как на мероприятие нельзя было проносить с собой любую еду, воду, колющие и режущие предметы, чтобы не нанести вреда оригинальному трофею, несмотря на то, что тот находился под непробиваемым защитным стеклом. Пройдя эту проверку, мы зашли в специальный лифт, который транзитом перевозил всех на шестой этаж. Доброжелательный персонал на старте «путешествия к трофею» предлагал сделать фотографии на память с мировыми звёздами футбола (правда картонными): Полем Погба, Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Неймаром.

В нескольких метрах от них публику веселил «маскот» предстоящего мундиаля — симпатичный и азартный волчонок Забивака. В игровой зоне искушённые футболом подростки с азартом «рубились» в виртуальный турнир на огромной игровой приставке. Немного поодаль установили несколько шатров в форме огромных футбольных мячей. Перед входом в первый из них организаторы устроили спортивную мини-викторину. Каверзные футбольные вопросы не смутили гостей. Мы с товарищами моментально ответили на пять вопросов, поразив всех собравшихся спортивным интеллектом, сорвали аплодисменты и забрали с собой символические сувениры.

Доступ в шатёр проходил в порядке живой очереди или по специальным приглашениям, которые можно было получить в городе заранее. Перед тем, как сделать памятное фото, всем пришедшим под куполом с углом обзора в 360 градусов показывали двухминутный ролик с легендарными кадрами исторической хроники Кубка мира...





Несколько шагов в следующий шатёр — здесь у всех невольно учащается пульс, а сердце начинает стучать в такт футбольному мячу. Со мной такое раньше было только однажды — во время посещения финала Кубка Конфедераций летом этого года. А как может быть иначе, если в нескольких сантиметрах от тебя расположен уникальный трофей из чистого золота? Он находится в стеклянном кубе, поэтому потрогать его нельзя (на это имеют право лишь чемпионы мира и главы государств), зато можно сфотографироваться и не один раз. Пара мгновений, улыбка, вспышка специальной камеры — и ты становишься частичкой футбольной истории. Цветные фотографии передают лично в руки доброжелательные и улыбчивые волонтёры.

Миссия выполнена, а мечты продолжают сбываться! Довольные и безумно счастливые, мы спешим поделиться уникальными снимками в социальных сетях и уже с нетерпением ждём 1 декабря, когда в Кремле состоится жеребьёвка финальной части мундиаля. Россия узнает своих оппонентов по квартету «А» и целая страна — от Калининграда до Владивостока — заразится «футбольной лихорадкой», потому что с каждым днём останется всё меньше времени до старта грандиозного футбольного праздника.

От Калининграда до Екатеринбурга, от Санкт-Петербурга до Сочи неунывающий волчонок Забивака будет рад видеть каждого болельщика на мировом футбольном форуме. Дерзайте и приезжайте в города чемпионата мира по футболу 2018 года, которые гостеприимно распахнут двери для всех зрителей! До встречи на стадионе!

P.S. В Белгород заветный трофей, к сожалению, не попадёт, а из Курска, в котором с Кубком повстречались свыше 12 тысяч человек, он отправился в Воронеж. Всего же он объедет 24 города России. Это путешествие станет самым длинным национальным туром в истории проекта. За 123 дня трофей преодолеет свыше 27 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов, проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.

Знаменитая статуэтка также побывает в пятидесяти странах на всех континентах и вернётся в Россию летом будущего года для того, чтобы поздней ночью 15 июля 2018 года в столице России на легендарных «Лужниках» до неё смогли прикоснуться новоиспечённые триумфаторы мирового первенства — сильнейшая из 32 национальных команд со всего света, которым посчастливится принять участие в планетарном футбольном форуме под названием WORLD CUP 2018.