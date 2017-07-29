Белгородский «Энергомаш» обыграл в матче ПФЛ брянское «Динамо»

В матче второго тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона группы «Центр» футболисты «Энергомаша» 27 июля в Брянске встречались с местным «Динамо».
Уже на первой минуте встречи белгородцы сумели забить в ворота хозяев. Денис Белобаев уверенно реализовал пенальти за нарушение в штрафной площади против Владислава Фасхутдинова — 0:1. Однако уже через четверть часа динамовцы смогли восстановить паритет. Александр Еркин также хладнокровно исполнил одиннадцатиметровый, назначенный в ворота белгородцев — 1:1. С таким счётом команды ушли на перерыв.
Во второй половине матча «Энергомаш» продолжил владеть игровой инициативой, чаще угрожал воротам брянского клуба. На 58-й минуте Сергей Щигорев на ровном месте «подарил» мяч в центре поля нелепым пасом сопернику. Виктор Сергеев принял «подарок», обошёл брянского голкипера Алексея Кузнецова и точно отправил мяч в нижний угол ворот — 1:2 в пользу белгородцев. В оставшееся время темп игры немного снизился, обе команды создали по несколько опасных моментов, однако реализовать их не получилось. В итоге финальный свисток курского рефери Сергея Костевича зафиксировал минимальный успех белгородской команды.
— Получилось проявить характер, создать хорошие моменты, реализовать их, однако мы неаккуратно сыграли в обороне. Хочу сказать спасибо ребятам, пока что вышла самая лучшая игра в нашем исполнении, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.
Таким образом, белгородцы одержали свою первую победу в первенстве ПФЛ и с четырьмя набранными баллами теперь входят в лидирующую группу команд «Центра».
Свою следующую встречу в национальном первенстве «Энергомаш» проведёт дома. В четверг, 3 августа, белгородцы примут новичка турнира — красногорский «Зоркий» под руководством Сергея Юрана. Начало игры — в 19:00. А спустя четверо суток — седьмого августа — в Калуге белгородцы сыграют матч 1/64 финала Кубка России против одноимённого клуба.