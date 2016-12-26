​В Белгородской области спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Главное управление МЧС по Белгородской области со ссылкой на Белгородский центр метеорологии и мониторинга окружающей среды сообщает об ухудшении погоды во вторник, 27 декабря.
Ночью и днём ожидаются мокрый снег и морось. На дорогах возможна гололедица. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на западный со скоростью 8–13 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться от нуля до пяти градусов мороза, днём — поднимется до двух градусов тепла.
Спасатели предупреждают, что из-за налипания снега возможны чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом линий электропередачи, линий связи, обрушением слабоукреплённых рекламных конструкций, и ограничением работы всех видов транспорта.