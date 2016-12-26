​В Белгородской области спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Постановление, подписанное губернатором, ограничивает правила пребывания в лесах. Губернатор Белгородской области подписал постановление, которое продлевает противопожарный режим в регионе с 22 июня по 12 июля.— Принятие документа обусловлено повышением температуры воздуха на территории области, установлением жаркой погоды и вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства.Напомним, «особый противопожарный режим» предполагает ограничение пребывания людей в хвойных лесах, запрет въезжать в них на автомобилях, разводить костры, проводить массовые мероприятия и использовать открытый огонь для лесосечных работ.В 2015 году особый противопожарный режим ввели с 20 апреля. Сообщить о возгораниях в лесах белгородцы могут по телефонам: +7 (4722) 33-66-97, 8 (800) 100-94-00. Участники должны будут на время ответить на билеты ПДД, показать фигурное вождение и представить творческий номер, посвящённый безопасности дорожного движения. В Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября пройдёт всероссийский конкурс водительского мастерства «АвтоЛеди». Белгородскую область на нём представят инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Оксана Ивашова и доцент БГТУ имени Шухова Елена Прохорова. Об этом сообщает пресс-служба вуза. На соревнованиях водителям нужно будет показать свои знания правил дорожного движения, в творческой форме рассказать о безопасности дорожного движения и показать фигурное вождение по усложнённой программе. — Такого количества женщин-водителей в одном месте редко увидишь. В прошлом году собрались до 80-и команд. Было очень сложно. Приходилось соревноваться с профессионалами: таксистками, инструкторами по вождению, сотрудниками полиции. Идея конкурса «Женщины за порядок на дороге» привлекает разные категории автолюбительниц, среди них есть даже домохозяйки, — цитируют на сайте БГТУ имени Шухова Оксану Ивашову, дважды участвовавшую в конкурсе «АвтоЛеди». Для преподавателя специальных дисциплин кафедры эксплуатации и организации движения автотранспорта Елены Прохоровой это будут дебютные соревнования. Прохорова, помимо профессиональной деятельности, сейчас учится вождению на кроссовом мотоцикле и будет сдавать на права на категорию А. Средняя стоимость закупки основных препаратов в Белгороде и области составляет 485 рублей. Некоммерческое партнёрство «Стандарты фармацевтического рынка» и Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) опубликовали доклад «Система мониторинга цен в рамках региональных закупок в Российской Федерации».В российских регионах было проведено исследование средней закупки основных препаратов. Белгородская область попала в тройку регионов с наименьшей стоимостью лекарств. Она заняла второе место после Нижегородской области, стоимость средней закупки в регионе составила 485 рублей. Третье место заняли наши соседи по ЦФО — Курская область.«Повышение доступности лекарств, связанное с контролем уровня цен, — этот вопрос остаётся приоритетным на площадках всех уровней. В основе нашего мониторинга лежат данные по десяти топовым препаратам с наибольшим объёмом закупок в ценовом выражении. Анализ цен осложнял тот факт, что невозможно проследить, в каких случаях оптовая надбавка была включена, в каких – нет», — цитирует исполнительного директора СПФО Лилию Титову «Фармацевтический вестник».Скриншот с сайта bel.kp.ruВ Москве и Санкт-Петербурге фармакопрепараты дороже почти на треть. Общая сумма штрафов за нарушение санитарных норм составила 64 тысячи рублей. Роспотребнадзор по Белгородской области обнародовал результаты плановых проверок в детских садах Шебекинского и Волоконовского районов. В детском саду «Родничок» Волоконовского района нашли трещины на подъездной дорожке, не было анализов обследования песка на игровых площадках, а компот не соответствовал нормативам по калорийности. Штрафы на 34 тысячи рублей выписали заведующей детским садом и повару.В шебекинском детском саду № 9 ограда покосилась и стала опасной для детей, в помещении был порван линолеум на полах, дезинфицирующие средства хранили в пачках от йогурта, в медицинском кабинете не было горячей воды, а в пищеблоке — раковины для мытья рук. Общая сумма штрафов, выписанных в том числе и заведующей, составила 34 тысячи рублей. Тренер курса Ирина Черняева проведёт десять занятий. С 17 февраля по 1 марта в бизнес-пространстве «Контакт» тренер Ирина Черняева проведёт курс-интенсив «Энергичный оратор». Участники получат раздаточные материалы, видеозапись курса у тренера, онлайн-обучение в течение всего курса, а также индивидуальные психологические консультации.Занятия будут проходит с 19:00 до 22:00. Участие платное — 5 тысяч рублей. Узнать подробности курса и зарегистрироваться на занятия можно на странице «ВКонтакте». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-113060231_9", -113060231, 9, 'Z5_gHSLvKnT7JnH_eqJhLw7l2NM', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Бизнес-пространство «Контакт» находится в Белгороде, на улице Королёва, 2а. Четыре человека два месяца не получали зарплату. Следственный отдел по Шебекинскому району возбудил уголовное дело в отношении генерального директора Муромского охотничьего хозяйство. Его подозревают в невыплате более 600 тысяч рублей заработной платы сотрудникам предприятия за два месяца. — Проведена бухгалтерская экспертиза, позволившая определить сумму задолженности, изъята финансовая документация организации, опрошены работники предприятия и генеральный директор. Потерпевшими будут признаны четверо работников, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области. За невыплату зарплаты свыше двух месяцев подозреваемому грозит до трёх лет тюрьмы. Сергей Боженов рассказал почётным гостям о достижениях и выслушал их мнение о работе администрации. За полчаса до встречи мэра с ветеранами в фойе гостиницы «Аврора» пел народный коллектив. Пожилые активисты, почётные граждане Белгорода, «боевые» бабушки и дедушки — все были в сборе. Молодая девушка здоровалась с каждым по очереди и просила расписаться напротив фамилии.«Вы-ыйду на улицу-у, гляну на село-о...», — распевались девушки в кокошниках. Кто-то пускался в пляс, остальные скромно общались рядом. Рядом со входом в отель работала спецтехника — за сутки до Дня города рабочие во всю укладывали асфальт на Преображенской.В одноимённом ресторане всё было готово. «С чего начнёте: вино или водка?» — уточняли официанты у гостей. Дамы предпочитали красное, кавалеры — покрепче.— Что вы пьёте? — поинтересовались у гостя.— Ничего не пью, — ответил он.— Ну, сок, может? — попыталась смягчить девушка.— Да какой сок?! Сладкое не пью! — раздражился ветеран.Кажется, это было самой серьёзной и единственной проблемой за всю встречу.— Сегодня в зале собрались ветераны, почётные граждане Белгорода, руководители общественных организаций — в общем, лучшие люди нашего города! — задала тон встрече ведущая. — И в преддверии главного праздника вас за один стол пригласил мэр Сергей Боженов.Глава встал.— Вчера на передаче «Спросите мэра» (почти угадал — передача называется «Разговор с мэром» — прим. автора) школьник по телефону спросил меня, какие мне снятся ужасные сны. Один из ужасных снов, который мог бы мне присниться, это если когда-то 5 августа не будет, — умилил бабушек Боженов.Мэр перешёл к извинениям.— Приношу извинения всем горожанам за то, что к 5 августа мы не всё привели в порядок, — начал глава. — Но то, что мы творим, — это временные трудности, а польза будет навсегда (мэр говорил о ремонте дорог — прим. автора). То, что мы делаем в этом году, мы не делали никогда.Судя по понимающим кивкам ветеранов, извинения были приняты.— Несмотря на падение цены на нефть и рост доллара, у нас всё нормально, — ушёл в общее мэр и тут же вернулся к частному. — Ремонт дорог. Мы давно не делали его. Если бы мы пытались сделать всё до 5 августа, получилось бы некачественно. А будет качественно до 1 октября. Потерпите, дорогие горожане.Это всё меньше походило на тост.— Во всём остальном неудобств поменьше, — смягчил мэр, — вода течёт, свет светит, транспорт ходит... личный. Машин столько, что мы не можем с ними справиться. Больницы полные. Не в том плане, что люди болеют...Пришла очередь спортивной темы.— Ну, две неудачи есть... Два проигрыша у «Энергомаша» есть... — признал Боженов, по совместительству являющийся президентом Федерации футбола Белгородской области (и вновь немного не угадал — поражений, считая матч в Кубке, уже четыре — прим. автора). — Но какие это поражения! Раньше играли с дворовыми командами, а сейчас — как проигрывают, ах! И во второй лиге поборемся!Глава завёлся.— У нас другая команда, белгородская, и, по моему мнению, все команды в стране должны так формироваться. Смешно смотреть, когда в ЦСКА играют одни негры. Ну что это за подходы?Дальше пошло про культуру («Дети занимают призовые места, а я их в Калининград и Финляндию отпускаю»), про иностранцев («Недавно был в Казани. Все иностранные гости знали, откуда я»), про ветеранов.«Некоторые слова благодарности можно сказать и нам. Мы пытаемся приумножать ваши заслуги, продолжать связь поколений», — обратился к виновникам торжества мэр.По залу разнёсся звон бокалов.С ответным словом выступил ветеран Евгений Петренко.— Наш город стал богаче, краше и уютнее. Всё у нас сделано. Вчера мы отпраздновали освобождение Восточного округа, завтра отпразднуем освобождение Белгорода. Во всём этом чувствуется, что руководители прилагают много усилий. Спасибо всем руководителям города, спасибо всем белгородцам. Город растёт, город расцветает, — уверил всех ветеран.Следующим дали слово участнику Курской битвы Александру Полякову.— Я однажды познакомился с мэром Волоколамска. Когда он услышал, что мой брат там захоронен, сразу сказал: «Всё, я вас жду». И я приехал на праздник Волоколамска. Меня отлично встретили. И мэр поинтересовался: «А почему Сергей Андреевич не приехал?». А я ему говорю: «У него работы много».Философский тост ветерана