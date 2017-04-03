В Белгороде молодой водитель сбил годовалого ребёнка

Водитель сел за руль пьяным. Шебекинский районный суд признал виновным 29-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. В мае 2016 года молодые люди отдыхали на берегу реки в Шебекинском районе. Ночью один из парней, уже будучи пьяным, предложил девушке поехать с ним домой на машине. В Новой Таволжанке водитель столкнулся с прицепом трактора. Девушка-пассажир от полученных травм скончалась на месте. Мужчина признал свою вину. Он проведёт четыре года и 5 месяцев в колонии-поселении, кроме того, в течение трёх лет не сможет водить автомобиль. Отец погибшей подал гражданский иск к обвиняемому, и судья удовлетворил его частично, взыскав с подсудимого 750 тысяч рублей морального вреда и 3 тысячи рублей судебных расходов. Приговор в законную силу не вступил. В полицию пока не поступали жалобы на фальшивый благотворительный марафон. Руководитель туристкого бюро из Белгорода Иван Попельнюк получил письмо, в котором неизвестные люди просили его перечислить деньги на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Предприниматель рассказал Go31.ru, что письмо от имени правительства Белгородской области показалось ему подозрительным и он вступил в переписку с отправителями. — Получив ответное письмо, я много и долго смеялся. Сразу видно, что это кривая работа мошенников.В пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области опровергли свою причастность к «благотворительному марафону». В полиции сообщили, что пока жалоб от граждан, пострадавших от такого рода мошенничества, не поступало. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_1527224_7657", 1527224, 7657, '6i6FGawbTMNeoAxWzIP2fN163Aw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Ранее УМВД по Белгородской области сообщало о всплеске так называемого «бесконтактного мошенничества». Под разными предлогам у почти 20 жителей региона мошенники получили данные банковских карт и похитили деньги. Суммы — от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. «Обнажившийся» фасад универмага «Маяк» вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Новый облик старейшего торгового центра без вывесок в окнах многие сочли верным признаком выздоровления местного рынка наружной рекламы. Другие, напротив, посчитали такой шаг собственника здания ущемлением предпринимательских интересов. Интересы эти понятны: арендаторы привыкли завлекать покупателя кричащей рекламой, а не пустыми окнами, и потому так рьяно противятся курсу на европейскую эстетику. Главный архитектор Белгорода Галина Горожанкина рассказала журналу «Белгородский бизнес-класс», какие ошибки совершают предприниматели, согласовывая вывески.Случай с «Маяком» стал показательным. А показал он следующее: белгородское бизнес-сообщество, долгое время варившееся в «собственном соку», прежде всего, на уровне сложившегося менталитета, не готово к резким преобразованиям. В этом наша редакция убедилась, пообщавшись с рядом руководителей рекламных агентств, которые в личной беседе высказали определенные претензии к городской архитектуре, взявшейся наводить порядок.Про выдворение крупноформатной рекламы из центра Белгорода мы уже рассказывали. Сегодня остановимся на вывесках. Расскажем, какими должны быть «правильные» вывески с точки зрения главного архитектора Белгорода, как их согласовать, и как бизнесу не переплачивать лишнее рекламным агентствам.Порядок в домеО том, что белгородскими вывесками пора заняться всерьез, городским властям намекнули «свыше» — на одном из заседаний правительства, в ходе которого губернатор поинтересовался, когда у нас будет наведен порядок в наружной рекламе. Он явно дал понять: областной центр пестрит надписями, не сочетающимися с архитектурным обликом зданий, и с этим надо что-то делать. Посыл был услышан. Маховик реформ запущен.Администрация выдвинула несколько требований к оформлению вывесок, главное из которых — вывески должны сочетаться с городской средой, а не перекрывать её, взаимодействовать, а не конкурировать со зданиями, на которых они размещены. Предпочтение отдаётся отдельно стоящим объёмным буквам и логотипам без подложки, то есть размещённым непосредственно на плоскости фасада. Витрины и окна не должны быть заклеены рекламой. И больше никакой дешёвой баннерной ткани! Собственно, требования понятны, тем более что перекликаются с московскими и питерскими дизайн-кодами.Теперь о согласовании с городской архитектурой паспорта рекламного средства. Предприниматель обязан согласовать габаритные размеры, подсветку, место положения вывески на фасаде и цветовую гамму. Как это происходит на практике, нам рассказал один из руководителей рекламного агентства, попросивший не называть его имя, поскольку, по его словам, наши чиновники «не любят критику и достаточно злопамятны».— Если ранее на согласование эскиза вывески выделялось два дня в неделю (по три часа на приём), а неформально можно было согласовать вывеску с главным художником в любой рабочий день, то сейчас согласование происходит строго во вторник. Приходишь с эскизом в приёмный день, там уже огромная очередь в узком коридоре. Стоишь час, два. Если время приёма подошло к концу — уходишь и ждёшь следующего вторника. Иногда случается, что сотрудника, который ведёт приём, срочно вызывают на совещание, и приём прекращается. Люди злятся, архитектура даже не позаботилась выставить стулья, чтобы можно было присесть. Если тебе повезло, и твоя очередь подошла, заходишь, отдаёшь эскиз, в нём делают корректировки. В следующий вторник идёшь с исправленным эскизом. Если дают добро, готовишь паспорт и сдаёшь его в МФЦ. Но на этом испытания не прекращаются. Паспорт, предварительно согласованный с сотрудником управления, из МФЦ попадает на стол главному архитектору, откуда могут его «завернуть», и тогда «бег по кругу» начинается снова, — красочно описал процедуру предприниматель.Ценник на хлопотыТакая волокита, по мнению рекламиста, отражается, прежде всего, на бизнесе и кошельке заказчика. Во-первых, планируя открытие торговой точки или предприятия сферы услуг, о вывеске теперь приходится побеспокоиться заблаговременно (месяца за 2–3, а то и более), иначе можно банально не успеть. Во-вторых, свои хлопоты рекламщики оценивают в круглую сумму. Если раньше стоимость согласования в общей стоимости работ составляла максимум три тысячи рублей, то теперь «согласовательный» ценник в РА стартует от 3,5 и доходит до 14 тысяч рублей. В итоге вывески становятся для бизнеса по истине «золотыми», даже если сделаны из недорогого пластика.— Есть и ещё одна составляющая удорожания наших услуг, — утверждает директор рекламно-производственной компании «Махаон» Алексей Волошкин. — Ранее стандарт паспорта был формата А4, в 2013 году формат изменили на А3, хотя рекламные агентства — не полиграфические предприятия и в большинстве своём не имеют цветного принтера А3 формата. Теперь рекламщикам приходится заказывать распечатку паспортов в сторонней организации за дополнительную плату либо приобретать дорогостоящий принтер.Паспорт на рекламную конструкцию выдаётся бессрочно. Но поскольку весь последний год прошёл под знаком реформаторства в сфере наружной рекламы, и реформы, судя по всему, ещё не закончены, предприниматели опасаются возможного переоформления паспортов. Для рекламных агентств это, понятное дело, неплохо (лишняя возможность подзаработать), а вот для заказчиков, которые уже оформили вывески, — прямой убыток.— Сегодня в своей работе мы придерживаемся тех дизайн-кодов, которые нам порекомендовали в управлении архитектуры. Сначала это была «Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц, магистралей и территорий города Москвы», которую разработала студия Артемия Лебедева, потом «Новый порядок размещения информационных конструкций» комитета по архитектуре и строительству Москвы. Потом, наконец-то, увидел свет дизайн-код Белгорода — руководство по оформлению входных групп нежилых помещений и размещению средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий, разработанный дизайн-студией М207. Предложат новый дизайн-код — будем приспосабливаться к новым требованиям, ничего в этом катастрофического не вижу, тем более что в нашем штате работает профессиональный дизайнер, — сообщила «Бизнес-классу» заместитель генерального директора студии рекламы и PR «Ультрафиолет» Виолетта Мельникова.Правда, несмотря на свою лояльность к управлению, все же согласилась, что процедура согласования стала «хлопотнее».— Конечно, всем нам хотелось бы видеть правила игры на рынке более открытыми и предсказуемыми, понимать, каким курсом и куда движется городская архитектура, — осмелился высказать общую точку зрения бизнес-сообщества директор РА «Час» Сергей Коробов.Мы не могли обойти пожелания предпринимателей стороной и встретились с главным архитектором Белгорода Галиной Горожанкиной. Озвучили претензии предпринимателей к процедуре согласования паспорта рекламного средства, но, признаться, были весьма удивлены неоднозначностью ситуации.Из первых устГалина Горожанкина не стала переливать из пустого в порожнее, а сразу же расставила все точки над i. Напомнила, например, о том, что рекламным агентствам совсем не обязательно терять время на стояние в коридорах управления, поскольку правилами землепользования, введёнными ещё в 2007 году, предусмотрено прямое обращение заявителя в МФЦ без каких-либо предсогласовательных процедур в архитектуре.Регламент прост: эскизный проект сдаётся в МФЦ, где и рассматривается согласно регламенту в течение 30 дней (на практике обычно меньше), по прошествии которых заявитель либо получает на руки согласованный проект, либо мотивированные замечания к нему. МФЦ, собственно, и создавалось с одной единственной целью — сделать процесс согласований прозрачным и доступным, а заодно исключить коррупционную составляющую, которая возможна при личных контактах предпринимателей с чиновниками. Отказ в согласовании может быть только в одном случае — когда под видом вывески предприниматели пытаются «протащить» рекламную конструкцию, которая офо