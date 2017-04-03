В Белгороде молодой водитель сбил годовалого ребёнка

В воскресенье, 2 апреля, в Белгороде возле дома 137а на проспекте Богдана Хмельницкого 22-летний водитель сдавал назад и не заметил ребёнка, который был позади автомобиля. Годовалый мальчик получил травмы, его госпитализировали в детскую областную больницу.
На прошлой неделе в управлении ГИБДД по Белгородской области обсудили ситуацию с авариями в регионе. С начала года в ДТП пострадали более 20 детей и подростков. Инспекторы предлагают сделать тематические электронные игры по безопасному движению для детей и чаще общаться с подростками в соцсетях. Кроме того, они считают, что можно снизить количество аварий с детьми, привлекая детей в кадетское движение и движение юных инспекторов дорожного движения.