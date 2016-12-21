Новогодние истории от Марии Чуевой

— Какие новогодние традиции вы соблюдаете?
— Во-первых, мы отказались от искусственной ёлки. Мы всегда всей семьёй наряжаем ёлку, как бы банально это ни звучало, для нас очень важно чувствовать этот чудесный аромат. В этом году я вышла замуж, поэтому будем создавать с мужем уже новые традиции нашей семьи. Новогоднее настроение у нас начинается с Рождества, которое мы празднуем 25 декабря. Как правило, мы всей семьёй готовим очень вкусный ужин, дружно садимся, обсуждаем, как прошёл год, благодарим Бога за него, подводим итоги, ставим цели. Я очень мечтаю сделать с мужем карту желаний на новый 2017 год. Очень полезная и интересная затея.
— Какие самые яркие воспоминания из вашего детства связаны с Новым годом?
— До определённого возраста я верила в Деда Мороза. Мама, как и все, наверное, говорила, что это он приносит нам подарки. Но я была очень сообразительная и достаточно быстро поняла, что это вовсе не так. И мне показалось не очень честным, что подарки нам дарят родители, а благодарим мы Деда Мороза. А как же родители? Года в четыре я нашла подарок и спросила: «Мама, это же ты даришь мне подарки?» Она ответила: «Да, я». Я даже не расстроилась. Говорят, что все дети плачут, когда узнают, что Деда Мороза нет, но я не расстроилась. Я всегда потом говорила маме «Спасибо!» за подарки.
— Какие самые интересные подарки вы получали или дарили?
— Самый запоминающийся подарок... из детства. Моя лучшая подружка жила в соседней квартире. Наши семьи очень тесно дружили. Было время, когда у семьи подружки ещё не было городского телефона, и нам было так обидно, когда в новогоднюю ночь нас разлучали и отправляли спать. В один Новый год мама подарила мне игрушечные телефоны: между ними был длинный проводок, и по этим телефонам можно было разговаривать из разных комнат. Мы протянули проводок через подъездный тамбур и сидели каждая у своей входной двери и всю ночь болтали! Это было чудесно! А, ещё я с детства большой любитель лошадок. И однажды на Новый Год мне подарили гигантскую игрушечную лошадь. Я чувствовала, что мама мне её подарит, и, когда нашла её под ёлкой... Я с ней не расставалась вообще ни на секунду!
— Как вы считаете — нужно выдавать родным список подарков или лучше получать сюрпризы?
— У меня всё под настроение. На Новый год хочется волшебства, новогодней сказки, поэтому ожидаешь сюрпризов, а вот на день рождения я всегда составляю список. Не люблю захламлять квартиру. Я очень педантична, у меня всё в одной стилистике. А когда надарят чего попало, я потом не знаю, куда это всё деть.
— С чем ассоциируется Новый год?
— Мандарины и запах ёлки. Суета новогодняя. Покупка подарков родным. Я начинаю ощущать Новый год, когда покупаю подарки близким. И для меня также очень важен снег!
— Я полагаю, самый главный итог вашего 2016-го года — замужество, а что ещё можете выделить?
— Я очень рада, что мы поженились, очень люблю своего мужа, но для меня никогда не было основной целью жизни выйти замуж. Я очень хотела построить хорошую карьеру, реализоваться как специалист, достичь чего-то большого, значимого. Так все и идет. Я счастлива.
Год очень хороший для меня. Всё случилось в этот год. Я окончила университет. Устроилась на очень хорошую работу. Вышла замуж. Осталось несколько дел и всё — жизнь прожита не зря.
— Как проходил год — легко или тяжело?
— По занятости, по переживаниям — год тяжёлый. Подготовка к свадьбе, написание диплома, смена работы (до «Приосколье» я работала в «Белгородской филармонии»). Я увлекающаяся личность, каждый год преодолеваю какие-то сложности на пути к своей цели. Это был очень насыщенный, тяжело-радостный год. В прочем, как и вся наша жизнь.
— А как вы планируете свой год?
— Года два назад на меня много всего навалилось, и я нерационально использовала время. Тогда я решила ставить себе конкретные цели: глобальные и промежуточные, квартальные. Какие-то достигаю, от каких-то отказываюсь на полпути, понимаю, что они мне не нужны. Я просто пишу список, фиксирую свои мысли, а потом координирую свои цели. Друзья шутят надо мной, что я человек-список. У меня куча списков! Я перед сном всегда составляю план дел на завтра.
— Насколько эффективно такое планирование?
— Всё зависит от человека. Если человек в принципе несамоорганизован, то никакие списки ему не помогут в этом. Я немножко ленива, но это и полезно. Иногда важно просто залечь и проваляться все выходные. Зато в понедельник ты ого-го! В моей жизни, наверное, планирование эффективно. Иногда встречаю людей и думаю: «Ужас, какая я ленивая», а иногда, наоборот, — «Ох, какая же молодец!».
— Как будете проводить новогодние каникулы?
— Новый год в кругу теперь уже большой нашей дружной семьи вместе с близкими! А после мы с мужем очень хотим уехать куда-нибудь. Съездить, хотя бы дня на три, отдохнуть.
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