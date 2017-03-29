В Белгородской области синоптики обещают мокрый снег и небольшой мороз

Пресс-служба главного управления МЧС по Белгородской области, сообщает что в четверг, 30 марта, в Белгородской области ухудшится погода. В регионе будет облачно с прояснениями, ночью возможен мокрый снег с дождём, температура воздуха — от нуля до пяти градусов мороза. Днём также возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождём, а максимальная температура будет не выше девяти градусов тепла. На дорогах — гололедица. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют в квартирах и домах плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут упасть вниз. Если непогода застанет белгородцев на улице, советуют держаться подальше от билбордов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи, не подходить к крупным деревьям и не парковаться рядом с ними.