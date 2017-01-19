Один из лучших бизнес-тренеров России научит белгородцев командообразованию

В среду, 1 февраля, в Белгороде пройдёт мастер-класс Максима Батырева «Менеджер и команда: как создать команду мечты». Один из известнейших бизнес-спикеров России за восемь часов расскажет о ключевых правилах и нюансах при создании эффективной команды.
На мастер-классе Максим Батыров объяснит, каким должен быть успешный руководитель и как ему объединить и мотивировать людей в своей команде.
— Как сделать из разных людей коллектив единомышленников, способный вести ваше подразделение и вашу компанию к сверхрезультатам? Как сделать так, чтобы люди работали слаженно и защищали интересы друг друга? Что делать менеджеру, чтобы у него сформировалась настоящая команда? Максим Комбат Батырев поделится своим практическим опытом на его новом мастер-классе «Менеджер и команда», — рассказывают организаторы мастер-класса.
Сам Максим Батырев прошёл весь карьерный путь от специалиста по продажам до члена правления компании «Что делать Консалт» (сеть «КонсультантПлюс»). Согласно рейтингу издательского дома «Коммерсант», он вошёл в число лучших бизнес-тренеров России.
— Я рассказываю на своём мастер-классе про то, что творится «на земле», так как сам прошёл путь внутри одной компании от обычного сотрудника до топ-менеджера и знаю лично все проблемы изнутри. Я играл в разных командах: в командах наёмного персонала, в командах наёмных руководителей и даже в команде, защищающей интересы собственника. И при этом у меня всегда были самые высокие результаты работы в компании и отрасли и самые лучшие подразделения единомышленников и соратников! — говорит Максим Батырев.
Мастер-класс начнётся в 10:00 в Белгородской филармонии. Для участия необходима предварительная регистрация по телефонам: +7 (4722) 373-678 или +7 (910) 73-73-678. Цена мастер-класса от трёх тысяч рублей.
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