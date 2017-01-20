​В Старооскольском городском округе на выборах вернут графу «против всех»

На выборах в Совет депутатов Старооскольского городского округа вернут графу «против всех». Об этом рассказала секретарь Избирательной комиссии Старооскольского городского округа Юлия Резниченко. Сами выборы пройдут 10 сентября, одновременно с выборами Губернатора Белгородской области. Примечательно, что на выборах губернатора графы «против всех» не будет.
Также секретарь рассказала, что на обоих выборах нельзя будет воспользоваться открепительным удостоверением. Вместо этого белгородцам предлагают проголосовать заранее.
— К нам возвращается давно забытая процедура досрочного голосования, которая будет осуществляться не ранее чем за 10 дней до дня голосования (не ранее 30 августа 2017 года с 16.00 до 20.00 часов по местному времени в рабочие дни), — пояснили в администрации округа.