​В Белгородском районе профсоюз «Правда» посадил 30 тысяч саженцев

В Белгородском районе профсоюз «Правда» и клуб атлетического многоборья «Эра» при поддержке администрации Беловского сельского поселения в рамках областного проекта «Зелёная столица» организовали субботник, приуроченный к празднику 1 Мая. Около 300 членов профсоюза, а вместе с ними и все желающие, которые зарегистрировались в обсуждении в группе «Правды» во «ВКонтакте», высадили 30 тысяч саженцев деревьев около посёлка Севрюково. Место для будущего леса, площадь которого составит около 18 гектаров, согласовали с районной администрацией.
— Природа сегодня как никогда нуждается в нашей защите. Посадка деревьев – это позитивная и добрая акция, которая, я уверен, станет для участников профсоюза «Правда» хорошей традицией. Высаженные сегодня деревья — это наш весомый вклад в процесс восстановления природного баланса лесных территорий и обеспечения экологической безопасности региона. В канун праздника 1 Мая хочется пожелать всем белгородцам, чтобы любая работа приносила наслаждение, была искренней и продуктивной, а отдых активным и весёлым, — рассказал Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».
Помимо посадки саженцев, для участников субботника провели конкурс на лучший плакат, посвящённый Первомаю, победитель которого получил билет на концерт Григория Лепса, а также организовали раздачу полевой каши и чая.
— Это для природы, для себя. Каждый должен сам посадить дерево. Нам не сложно. Сегодня мы деревья сажаем, а уже на следующей неделе поедем от профсоюза на экскурсию в Прохоровку вместе с ветеранами, — расказывают Евгений и Татьяна, работники супермаркета «Океан», члены профсоюза «Правда».
Отметим, что профсоюз «Правда» планирует регулярно организовывать подобные масштабные общественно-полезные мероприятия и продолжит устраивать экологические акции и делать наш город и область чище и красивее. Узнать больше о профсоюзе можно на сайте, там же можно зарегистрироваться и стать членом «Правды».
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