​В Белгородской области на выходных пройдут дожди с грозами

В Белгородской области синоптики прогнозируют ветреную погоду и дожди с грозами на выходных. В субботу, 22 июля в регионе ночью возможны умеренные дожди с грозами. Днём дожди с грозами и градом. При грозах порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем 28-33 градусов тепла. В Белгороде осадков ночью не будет, но днём возможен дождь с грозой.
В воскресенье, 22 июля в регионе ночью возможны небольшие дожди с грозами. Температура воздуха —14-19 градусов тепла. При грозах порывы ветра также могут достигать 15-20 метров в секунду. День пройдёт без осадков, температура воздуха поднимется до 23-28 градусов тепла.