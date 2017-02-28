Двое белгородских энергетиков придумали, как можно снизить потери при передаче тока

Предложения сотрудников филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»
Александр Ташкин, ведущий инженер «Белгородэнерго»
Заместитель начальника Валуйского РЭС Сергей Саенко нашёл новый способ расчёта, который выявляет счётчики, искажающие данные о потребляемой электроэнергии. Новый метод поможет бороться с потребителями, которые пытаются воровать электричество.
— Удостоверения на рационализаторск
ие предложения зарегистрированы в соответствии с положением о рационализаторск ой деятельности ПАО «МРСК Центра», направленном на поиск новых технических решений, призванных повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, — пояснили в пресс-службе «Белгородэнерго» .