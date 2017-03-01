​Белгородские геймеры могут получить премиальные наборы в играх World of Warships и World of Tanks

В Едином личном кабинете пользователей интернета от «Ростелекома» появились инвайт-коды от одного из крупнейших мировых разработчиков игр Wargaming. Они помогут получить геймерам премиальные игровые наборы: «набор командира» для World of Warships — американский крейсер 5 уровня Marblehead и семь дней доступа к премиум-аккаунту, и «набор танкиста» для World of Tanks — советский танк пятого уровня Черчилль III, семь дней доступа к премиум-аккаунту, большая аптечка, ремкомплект и автоматический огнетушитель.
Чтобы получить игровые наборы, нужно зайти в личный кабинет и обменять свои бонусы на инвайт-код. Понадобится всего лишь 600 бонусов. К слову, как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», 500 из них можно получить уже при подключении к бонусной программе, а 100 — за заполнение своего профиля.
— Начисление бонусов производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. За определённую активность они имеют возможность получить дополнительные бонусы: за пополнение лицевого счета свыше тысячи рублей, заполнение анкеты регистрации участника программы «Бонус», участие в опросах и специальных акциях, а так же в день рождения участника, — сообщает пресс-служба компании.
Инвайт-код придёт геймерам на электронную почту, после этого его можно будет активировать в момент регистрации в World of Warships или World of Tanks на сайтах обеих игр.
Напомним, что «Фонарь» и «Ростелеком» в спецпроекте «Виртуальные танки» уже рассказывали об игре World of Tanks и причинах её популярности, отношении жён к мужьям-геймерам, вложении реальных денег в виртуальные игры, топовых игровых кланах и отличии танков в игре от их реальных прототипов.