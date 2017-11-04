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В Белгороде экоактивисты пожаловались на гибель леса

На месте урочища раньше планировали сделать искусственное озеро.

Активисты регионального отделения «Зелёного фронта» проверили урочище Глубокое в Белгороде на улице Тимирязева. Общественники увидели, что сотни деревьев погибли из-за затопления. По информации организации, ранее эта территория была зоной отдыха ЖБК-1. Затем на этом участке планировали построить стадион и спортивный комплекс, а также сделать искусственное озеро.

— Неизвестно, кто несёт за это ответственность. Различные ведомства не могут согласовать мероприятия по приведению в порядок данной территории, многочисленные комиссии не приводят к началу реальных работ по уборке. О выяснении обстоятельств гибели вопрос не поднимается, — сказал координатор белгородского отделения организации «Зеленый фронт» Кирилл Болгов.

Отметим, что осмотр активисты провели вместе с представителями администрации Восточного округа, лесничества, компании ЖБК-1 и других ведомств.

Екатерина Лобановская

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