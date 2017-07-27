​В Белгородском районе предприниматель заплатит 350 тысяч рублей за бездоговорное потребление электричества

В посёлке Октябрьский Белгородского района бригада энергетиков обнаружила магазин, который был незаконно подключён к электросети. После того, как энергетики отключили электричество, проходящее через счётчик, часть электроприборов и освещения в магазине продолжила работать, так энергетики и выявили, что мужчина подключился к электричеству в обход счётчика.
Сумму, которую предприниматель задолжал «Белгородэнерго», рассчитали согласно постановлению правительства России от 4 мая 2012 года №442, исходя из пропускной способности кабеля. На владельца магазина составили акт о неучтённом потреблении электроэнергии. Суд в полном объёме удовлетворил иск «Белгородэнерго» к предпринимателю, и теперь мужчина должен заплатить компании 350 тысяч рублей.
В «Белгородэнерго» уточняют, что это не первый факт хищения электричества предпринимателями. Энергетики уже находили подобные нарушения у владельцев продуктовых магазинов в сёлах Никольское и Алексеевка в июне 2017 года. С начала года в регионе энергетики выявили нарушений на 9,8 миллиона киловатт/час электроэнергии.
Бездоговорное и безучётное потребление электричества — это наиболее распространённые способы хищения электроэнергии. Первое выражается в несанкционированном подключении к сетям, второе — во вмешательстве в работу или конструкцию приборов учета. «Белгородэнерго» напоминает, что в случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.