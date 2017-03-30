​В региональном департаменте строительства и транспорта считают забастовку белгородских дальнобойщиков непродуктивной

Заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Александр Логинов считает, что забастовка дальнобойщиков не продуктивна и не выгодна им самим.
— Во-первых, перевозчики, сегодня не вышедшие на работу, не получат должную зарплату. Во-вторых, предпринимательское сообщество грузоперевозчиков подобными акциями показывает свою неконкурентноспособность на данном виде транспортных услуг. Руководителям предприятий-грузоотправителей, в свою очередь, при такой ситуации становится невыгодно работать с индивидуальными предприниателями и частными перевозчиками, не гарантирующими соблюдение условий заключенных на перевозки договоров, — заявил Александр Логинов в ответ на запрос «Фонаря» с просьбой прокомментировать забастовку.
Чиновник также считает, что «протестные мероприятия выгодны политическим партиям, пытающимся на этом заработать себе политические очки. Для «самих дальнобойщиков в подобных акциях конструктива нет». Логинов отметил, что правительство области и департамент, который он представляет, готовы обсуждать проблемы грузоперевозчиков и помогать в их решении.
Напомним, в понедельник, 27 марта, началась всероссийская акция протеста дальнобойщиков. В Белгородской области к ней присоединились только частные перевозчики, которые уже четвёртый день не выходят на работу.