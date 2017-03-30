​В региональном департаменте строительства и транспорта считают забастовку белгородских дальнобойщиков непродуктивной

Губернатор потребовал восстановить озеленение, нарушенное арендаторами земель. В Белгородской области на дорогах «Короча — Бобровы Дворы» и «Белгород — Шебекино — Волоконовка» вспахали участки, где до этого высадили деревья и кустарники. Было уничтожено 40 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников. Об этом сообщает «БелПресса» со ссылкой на начальника областного управления дорожного хозяйства и транспорта Сергея Евтушенко.Ещё 3 тысячи саженцев украли, а 18 тысяч молодых деревьев погибло из-за неправильного ухода. Ведомство выясняет, кто арендует земельные участки, где были уничтожены деревья, а губернатор Евгений Савченко потребовал до весны восстановить все посадки:— Картинки показывали, на картинках хорошо всё было нарисовано, а в действительности несколько другая ситуация. Никто не поливает, хотя первые три года надо поливать, никто не ухаживает. Кое-как посеяли и забыли, а деньги на это были. Я прошу департамент строительства всё сделать в том первоначально одобренном варианте.В Белгородской области работы по озеленению проходят в рамках проекта «Зелёная столица». По данным, представленным Сергеем Евтушенко, с 2011 по 2014 года в регионе высадили больше 150 тысяч деревьев и кустарников. На это потратили 61 миллион рублей из денег, предназначенных на содержание дорог и из внебюджетных источников. Автомобилист заплатит штраф за попытку откупиться от автоинспекторов. Шебекинский районный суд приговорил 20-летнего мужчину к штрафу в 35 тысяч рублей за покушение на дачу взятки должностному лицу.В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в июне 2015 года мужчина на своём автомобиле выехал на встречную полосу. Его остановили сотрудники ДПС. Автомобилист предложил полицейским 2,5 тысячи рублей за то, чтобы они не составляли протокол об административном правонарушении. Автоинспекторы отказались от денег, а во время задержания мужчина попытался съесть купюры. Подозреваемый начал нервничать, когда его остановили сотрудники ДПС. В Губкинском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже металлолома у соседки. Утром патрульная машина ДПС остановила водителя УАЗа, который начал нервничать за рулём машины, когда увидел полицейских. Водитель резко снизил скорость и попытался съехать на обочину. В остановленной машине сотрудники ДПС нашли много металлолома. — В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 1,37 тысячи килограммов чёрного металла. Водитель — местный житель 1976 года рождения — не смог пояснить происхождение груза, — пояснили в пресс-службе областного УМВД. Позже полицейские установили, что лом пропал с дачи 59-летней местной жительницы, которая жила по соседству с подозреваемым. За кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы. После боя Джефф «Снеговик» Монсон сказал, что готов к реваншу с харьковчанином Алексом Кардо. В субботу, 22 октября, в Белгороде на арене Центра досуга «Космос» прошёл международный бойцовский турнир Industrials. Battle in Belgorod («Битва в Белгороде»). Зрители увидели девять профессиональных боёв по смешанным единоборствам, в которых сошлись как титулованные звёзды ринга, так и молодые бойцы. По традиции проведения подобных мероприятий бойцовский вечер открылось светомузыкальным представлением с огненными завесами. После этого на ринг вышли участники ММА Гран-при в весовой категории до 77 кг. По результатам ожесточённой и бескомпромиссной борьбы, одолев в полуфинале представителя Азербайджана Замина Мурадзаде, а в финале Юрика Смояна из Мытищ, чемпионом турнира стал Заур Исаев из Белгорода. Дальше на ринг вышли женщины. Этот бой стал «изюминкой» турнира. В рейтинговом бою сошлись Виктория Шахова из Курска и Лилия Аминева из Уфы, представляющая белгородский клуб «Гладиатор». В итоге уже в первом раунде курская «Рыжая бестия» одержала победу над соперницей техническим нокаутом, благодаря прицельным ударам в голову оппонентки. Турнир продолжили поединки по тайскому боксу (здесь первенствовал Андрей Потапов из Благовещенска) и евротаю. Владислав Ермак из Украины и белгородец Алексей Шопин в своих весовых категориях (до 65 и 86 кг соответственно) оказались чуть сильнее своих оппонентов, победив по очкам. На этом «разогревочная» часть бойцовского турнира завершилась. Перед звёздными сражениями организаторы решили провести благотворительный аукцион, главным лотом которого стали боксёрские перчатки с автографом Джеффа Монсона — главного гостя турнира. По результатам проведённых торгов, перчатки достались неизвестному молодому человеку, который приобрёл ценный экземпляр за 40 тысяч рублей. Все вырученные средства изначально должны были передать на подготовку белгородского паралимпийца Андрея Кожемякина к Кубку мира по пулевой стрельбе 2017 года. Однако позже сам спортсмен заявил, что часть денег передадут благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака». и самым интригующим событием вечера стал один из заключительных боёв в карьере легенды смешанных единоборств Джеффа «Снеговика» Монсона против харизматичного экс-ринганонсера и шоумена, а ныне действующего бойца — харьковчанина Алекса Кардо. 45-летний американец сразу же попытался перевести бой в партер, однако его оппонент не желал такого развития событий. Первый раунд, вопреки ожиданиям многих, прошёл под диктовку Кардо. Однако уже в следующем отрезке боя «Бизон» попал в «тёплые» объятия «Снеговика». Спустя пару минут Монсон своим коронным приёмом «север-юг» не оставил шансов противнику и досрочно одержал победу удушающим приёмом. После поражения украинец сказал, что готов провести бой-реванш, если допустят такой вариант организаторы. Джефф заявил, что готов к реваншу и похвалил соперника, заявив, что всё решается именно на ринге. На десерт всем поклонникам единоборств был представлен поединок по тайскому боксу в весовой категории свыше 93 килограммов между финалистом первенства мира по К-1 Хабибом Ибрагимовым из Москвы и действующим чемпионом мира по тайскому боксу, белгородцем Алексеем «Гладиатором» Стояном. Схватка получилось завораживающей и динамичной. С первых секунд после начала боя белгородский спортсмен обрушил ряд сокрушительных ударов на москвича, и на исходе первой минуты раунда, отправив три раза соперника в нокдаун, досрочно завершил схватку, поставив яркую победную точку под сводами переполненного «Космоса». Исполнение фирменного «гладиаторского» победного сальто, и рукоплескание трибун завершили международный бойцовский турнир в Белгороде. .S. Больше фото с турнира можно увидеть в нашем фоторепортаже. Полиция разыскивает виновника аварии, в которой погиб 53-летний мужчина. В понедельник, 2 ноября, около часа дня в селе Ржавец Шебекинского района под колёсами автомобиля погиб 53-летний мужчина. Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места аварии.Полиция просит очевидцев ДТП сообщить известную им информацию в дежурную часть УГИБДД по Белгородской области по телефонам +7 (4722) 26-42-30, 35-28-11 или 02. В начале октября в СМИ появилась информация об открытии в Белгородской области первой социальной столовой. Через неделю после этого корреспондент «Фонарь» решил узнать, кто стал её первыми посетителями и как в целом устроена работа нового заведения общепита на Сумской, 12. В Белгороде довольно большое количество заведений общественного питания, где можно недорого пообедать. Столовые с обедами до ста рублей — тоже не редкость, но появившаяся первая в регионе социальная столовая с её задумкой, что здесь «бесплатно могут пообедать представители Всероссийского общества инвалидов», «окажут теплый приём людям, нуждающимся в социальной поддержке ввиду крайне низкого уровня жизни или при утрате способности к самообслуживанию, обеспечат горячим питанием, полуфабрикатами или продуктовыми наборами» с их дополнительной социальной нагрузкой в виде «питания лежачих инвалидов и их семей» — самое что ни на есть хорошее дело, про которое захотелось узнать подробнее и рассказать читателям. По улице Сумской ходят много автобусов, но мы подумали, что для предполагаемых посетителей социальной столовой — нуждающихся в социальной поддержке ввиду крайне низкого уровня жизни — они не всегда удобны и доступны, поэтому решили пройтись к новому заведению общепита пешком по проспекту Славы. «Магнит», «Пятёрочка», «Шиномонтаж», снова «Магнит» и ещё один на другой стороне улицы, отделение полиции и вот за поворотот видна вывеска швейного предприятия. Сразу за ним открытые ворота с большой синей табличкой «Столовая». Фото усзн31.рф Внутри первая белгородская социальная столовая напоминает обычное кафе с небольшим ценником со стандартным для таких заведений интерьером: прямоугольные столики, на которых стоят пластиковые салфетницы, а где-то даже солонки и перечницы, стулья, неплотные шторки, бледно-розовые стены и серая плитка на полу. О том, что вы попали в столовую, говорит только надпись на входе и так называемая раздаточная. Кафе, работающих по системе фри-фло, с такими же раздаточными в городе можно встретить достаточное количество. Для любого явления со словом «социальный» обязательно нужен социум, и к двум часам дня в зале действительно сидело трое его представителей, к которым я и направился. На столе среди большого количества блюд лежал iPhone предпоследней модели. Дорогой телефон в моей голове ударил по слову «социальная», впрочем его обладатель быстро прояснил ситуацию: «Мы дальнобойщики, гуляем. Пока ждём документы на груз, зашли пообедать». — Чисто, еда вкусная, и музыка нормальная играет. Хорошая столовка! — подытожил второй дальнобойщик в спортивной шапке, который весь разговор стучал ложкой по дну тарелки. Уточнил у первого водителя его мнение о столовой, на что получил: «Хорошее место, жаль шашлычка и водочки не подают». Я пошутил про iPhone и систему «Платон», но мою шутку собеседники не оценили. В надежде, что последний посетитель столовой окажется тем, кого я ищу, я направился к дальнему столику. Мужчина сидел в углу. Обстоятельно поговорить не получилось. Это работник складов, которые расположены недалеко от столовой. За обед он заплатил, еда понравилась. К социально незащищённым слоям населения он не относится. Интересуюсь у женщины в белом фартуке, которая работает на раздаче: — Это социальная столовая? — Не знаю. — Вы недавно открылись? — Ну, да. Пытаясь перестать задавать односложные вопросы и получать такие