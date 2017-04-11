​В Вейделевском районе администрация убрала незаконную свалку после жалоб активистов ОНФ

В Вейделевском районе местные власти убрали стихийную свалку после жалоб активистов Общероссийского народного фронта. Общественники заметили разбросанные куски синтетического материала вдоль автодороги «Ровеньки — Вейделевка», между селами Галушки и Рассыпное.
— Синтетический материал был вывезен. По информации администрации района, это был укрывной материал, который вовремя не был убран работниками сельхозпредприятия, эксплуатирующего это поле. В результате старшим государственным инспектором управления экоохотнадзора руководству хозяйства был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, — пояснил Владимир Родионов, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Белгородской области.
Напомним, что активисты Общероссийского народного фронта запустили «Интерактивную карту свалок», на которой можно отмечать все незаконные свалки каждого российского региона. Карта стала основной частью проекта «Генеральная уборка», который ОНФ запустил в Год экологии.