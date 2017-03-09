Губернатор Евгений Савченко заявил о своём недовольстве процессом госзакупок в медицине

На заседании правительства губернатор Евгений Савченко раскритиковал существующую в регионе систему госзакупок в медицине. Об этом сообщает «БелПресса».
— Жулики ходят по руководителям отделений, и они фактически заказывают музыку: что закупать, у кого закупать. Поэтому здесь матрицу надо полностью поменять, — цитирует СМИ губернатора.
Евгений Савченко призвал облздрав и управление госзаказа и лицензирования до 1 июля этого года изменить систему организации закупок в медицине. Губернатор предложил создать в департаменте здравоохранения и соцзащиты аналитическую группу, которая бы руководила процессом закупок, а не оставлять их на контроле у заведующих больниц, как это происходит сейчас. Иными словами руководитель региона призывает «перевернуть» программу планирования закупок. Руководитель региона считает, что это позволит сэкономить до 20 процентов средств по сравнению с теми деньгами, которые потратили на госзакупки в медицине в этом году. По новой схеме в облздраве должны будут подготовить план закупок на 2018 год.
Напомним, что недавно заместитель губернатора Наталия Зубарева подтверждала проблемы с закупками лекарств для диабетиков, которые были в конце 2016 года.
— Инсулин, как и другие лекарства закупается после проведения электронного аукциона — торгов и заключения государственных контрактов на поставку лекарств. Закупка занимает не меньше двух месяцев. Если фирмы не участвуют в аукционе, то аукцион признаётся несостоявшимся, и проводится новый аукцион. Бывает так, что всё размещено, средства есть, но не выходит человек с предложением поставить лекарства, и из-за этого нарушаются сроки поставок, — объясняла особенности системы закупок в медицине руководитель облздрава.