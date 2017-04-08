Директор завода «Цитробел» прокомментировал ситуацию с неприятным запахом в Белгороде

Директор завода лимонной кислоты «Цитробел» Евгений Мачинский рассказал журналисту ИА «Бел.Ру», как руководство предприятия отреагировало на обнародованные итоги внеплановой проверки управления Росприроднадзора по Белгородской области и прокуратуры. Руководитель заявил, что «Цитробел» не допустил нарушения режимов очистки и не усугублял запахи, а вонь в городе появилась из-за «неуправляемых природных процессов». Мачинский видит выход из сложившейся ситуации в диалоге властей и акционеров предприятия, чтобы не допустить приостановки деятельности «уникального производства лимонной кислоты».

— Конкретно по возникшим запахам мы меры приняли, продолжаем мониторинг ситуации: вернули к норме упавший под снегом pH стоков, провели дезинфекцию фильтратных ёмкостей, промыли водовод, чтобы избежать возможных застойных явлений в нём. Но мы понимаем, что это не решение проблемы навсегда. Считаю, власти и собственникам необходимо начать диалог и обсудить возможные пути. Сейчас же просто давят на завод... На внедрение полной очистки потребуется вложений на 300 и более миллионов рублей — это банкротство предприятия. Но это могло бы быть оправдано, если бы была возможность расширения производства, — рассказал изданию Евгений Мачинский.

По мнению директора «Цитробела», найденные специалистами обоих ведомств нарушения с размещением отходов производства обусловлены поднятым ажиотажем. Теперь заводу нужно до конца этого года убрать 300 тысяч тонн гипса, но, по словам руководителя, это сделать невозможно. Кроме того, без гипсового отстойника и полей фильтрации, предприятие попросту не сможет работать.

— Удивляет, что Росприроднадзор, манипулируя понятиями, месяц назад считал, что предприятие направляет на поля фильтрации стоки, а сегодня говорит о незаконном размещении отходов, — говорит Евгений Мачинский.

Возможным решением проблем с запахом директор видит несколько: полный перенос завода или перенос части производства вместе с полями фильтрации. Первый вариант, скорее всего, невозможен по финансовым причинам, а второй — теоретически возможен после обсуждения с привлечением всех заинтересованных сторон.

Поля фильтрации завода «Цитробел», фото belpressa.ru

Напомним, что завод «Цитробел» признали источником неприятного запаха в Белгороде, на который горожане жаловались в течение нескольких недель. При этом первоначально в ходе проверок не нашли превышения концентрации вредных веществ на полях фильтрации «Цитробела». Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Белгородской области Сергей Кипень говорил о том, что ведомство проводит согласованные с прокуратурой внеплановые проверки предприятий, которые могли стать причиной появления вони на улицах Белгорода. Во время такой совместной проверки специалисты нашли нарушения при обращении с отходами на заводе. Они направили материалы в суд. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами «Цитробелу» грозит до 250 тысяч рублей штрафа или приостановка работы до 90 суток.