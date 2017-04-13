Следственный комитет разыскивает пропавшую студентку из Воронежской области

Официально купальный сезон откроется 1 июня. Главное управление МЧС России по Белгородской области определило 54 пляжа и места массового отдыха на воде, где в этом году будут дежурить спасатели и медицинские работники. — При выборе места купания и отдыха будьте бдительны и внимательны, посещайте в свободное время только организованные места для отдыха, не оставляйте без присмотра детей и не употребляйте спиртные напитки вблизи водоёмов, — напоминает пресс-служба ведомства. Купальный сезон откроется 1 июня. Редакция «Фонаря» приготовила для читателей интерактивную карту с пляжами и местами массового отдыха на воде в Белгороде, Белгородском районе, Губкине и Старом Осколе. Полный список оборудованных для купания мест можно найти на сайте ГУ МЧС по Белгородской области. Филипп Воронин побрился налысо, чтобы сыграть в финальном конкурсе сюжетов. В воскресенье, 1 ноября, «Первый канал» покажет запись второго полуфинала Высшей лиги КВН, в которой сыграл белгородский дуэт ДАЛС.Вместе с белгородцами за право выйти в финал боролись команды «Азия MIX», «Спарта», «Горизонт» и «Радио Свобода». Они сыграли три конкурса — приветствие, музыкальный биатлон и конкурс-сюжет.В полуфинале участник «Детективного агентства „Лунный свет“» впервые предстал в новом имидже — Филиппу Воронину пришлось побриться налысо для последнего конкурса. Ведущий лиги Александр Масляков вспомнил, как когда-то Юлию Гусману пришлось ради игры сбрить усы, и резюмировал:«Юлий Соломонович, то, что сделал Филипп — всё же круче».Трансляция игры начнётся в 18:45. Неизвестный отобрал у помощника депутата областной думы плакат и порвал его. Во вторник, 24 мая, в Белгороде у здания главного корпуса НИУ «БелГУ» неизвестные напали на помощника депутата областной думы Анастасии Байбиковой. По словам депутата, Екатерина Долгова проводила одиночный пикет в защиту Алексеевского филиала БелГУ. Через несколько минут после начала одиночного пикета к девушке подошёл мужчина, отобрал плакат и разорвал его.— Ко мне подошли двое мужчин, взяли под руки и попросили закончить пикет, который длился всего пять минут. Я отказалась на основании 54 Федерального закона («Закон о митингах» — прим. ред.) и ответила им, что ничего не нарушаю. Никто из них не представился, но у меня документы попросили. Я дала им «корочку» помощника депутата. Мужчины попытались меня увести, на помощь подошёл участковый. По его словам, это были сотрудники охраны БелГУ, — цитирует Долгову сайт go31.ru.По словам Екатерины Долговой, она обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила о нарушении её права на проведение одиночного пикета в присутствии сотрудника полиции. В заявлении Долгова просит провести проверку по факту незаконного изъятия и уничтожения плаката, установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.В пресс-службе УМВД по Белгородской области «Фонарю» пояснили, что если заявление было подано, то по нему проведут проверку, о результатах которой сообщат заявителю.Напомним, накануне стало известно, что Учёный совет НИУ «БелГУ» решил обратиться в Минобрнауки с просьбой ликвидировать Алексеевский филиал вуза. Ранее несколько сотен человек подписали петицию на сайте change.org в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева и министра образования Дмитрия Ливанова с просьбой сохранить филиал. Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы. 38-летний белгородец обвиняется в убийстве и разбое. По версии следствия, в сентябре 2015 года мужчина решил украсть деньги у своей знакомой. Когда девушка пошла принять ванну, обвиняемый напал на неё, задушил и оставил тело в горячей воде. Затем он украл телефон и более 80 тысяч рублей наличными и ушёл из дома убитой. Через несколько дней его задержали полицейские. Сейчас прокуратура Белгородской области направила дело в Белгородский областной суд. Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы. Главный приз бесплатное обучение в автошколе. В среду, 31 августа, на площадке перед Центром молодёжных инициатив в 18:00 начнётся автоквест «Энергия движения». Стать участником квеста может команда из 3–4 человек на автомобиле. Все команды получат задания и контрольные бланки. На каждой точке команды будут ждать организаторы и выдавать следующие задания. Задача для команд — справиться со всеми заданиями за два часа. Главный приз для победителей квеста — бесплатное обучение вождению в автошколе. Во время квеста перед ЦМИ выступят команды КВН «Голова», «Пушка» и «ДАЛС». В соцсети разместили фотографию потерпевшего и назвали его мошенником. Белгородский районный суд обязал автора несоответствующего действительности сообщения опубликовать во «ВКонтакте» опровержение и заплатить пострадавшему 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. Мужчина нашёл во «ВКонтакте» свою фотографию, которую сопровождали подпись «Осторожно мошенник!», информация о якобы имеющейся задолженности по платежам и указывалось, что он якобы не убирается в квартире. — Данные сведения он посчитал недостоверными и порочащими его честь и достоинство, так как информация была размещена в открытом доступе, она стала известна коллегам по работе и среди знакомых, а также среди незнакомых людей в сети интернет, что причинило ему нравственные страдания, — сообщили в пресс-службе суда. В суде автор сообщения не смог предоставить доказательств того, что мужчина мошенничал, поэтому требования потерпевшего удовлетворили. За последний год это уже четвёртый случай кражи коробков для помощи онкобольным детям. Во вторник, 6 сентября, в интернете появилось видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный мужчина забирает коробку с деньгами для онкобольных детей из магазина в торговом центре «Модный бульвар».По словам руководителя фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгении Кондратюк за последний год это уже четвёртый случай, когда люди забирали коробки для помощи онкобольным детям. В двух из них сотрудники фонда писали заявления в полицию, но получали отказ в возбуждении уголовного дела, потому что невозможно было установить сумму нанесённого ущерба. Учитывая имеющийся опыт, Евгения Кондратюк сказала, что заявление в полицию по факту кражи из «Модного бульвара» организация не будет подавать. В пресс-службе УМВД по Белгородской области нам пояснили, что для возбуждения уголовного дела его требуется квалифицировать по определённым признакам: например, в статье 158 УК РФ говорится, что значительный ущерб человеку определяется с учётом его имущественного положения, но не может составлять менее 2,5 тысячи рублей. В случае с кражей коробки с деньгами установить размер ущерба не представляется возможным. Сама коробка стоит тысячу рублей. В магазинах Reebok и Adidas в торговых центрах «МегаГРИНН» и «Модный бульвар» несколько раз в неделю проходят открытые занятия по йоге. Организатор занятий Олеся Поддубная сотрудничает с фондом «Святое Белогорье против детского рака». В этих магазинах есть коробки, куда люди могут положить деньги, которые в дальнейшем идут на помощь онкобольным детям. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?127"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-71225458_2361", -71225458, 2361, 'A3jBePlmi6OFG3uAHIuzR-AlFw', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— Я верю в добро. И я бы очень хотела, чтобы для фонда «Святое Белогорье против детского рака» эта потеря обернулась благом. Пожалуйста, если есть такая возможность (пусть даже она символическая) отправьте перевод на официальные реквизитыФонда. Подпишите перевод «На хоспис, карма». Пусть даже это маленькая сумма, но давайте обозначимся, что мы здесь, мы и есть та «карма», которая перекроет любую подлость. Мы сделаем всё, чтобы справедливость всегда торжествовала. В Белгороде мы продлим утренние классы по йоге со сбором средств в пользу детей и Фонда. Пожалуйста, приходите заниматься йогой по утрам, в качестве оплаты можете оставить любую сумму в благотворительный коробок! Есть коврики, всё есть, можно людям любых гибкости, опыта и возраста. Ближайшие занятия пройдут 8 и 20 сентября в «МегаГРИННе» и 9 и 19 сентября в «Модном бульваре», — рассказала Олеся Поддубная.Напомним, что в воскресенье, 10 сентября, в Белгороде пройдёт благотворительныймарафон «Добрый город», участники которого не только пробегут по одной из трёх предложенных организаторами дистанций, но и внесут оргвзносы, которые направят на строительство первого в Белгородской области детского хосписа. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых. Белгородские полицейские разыскивают двух девушек, которых подозревают в краже 200 тысяч рублей у пенсионера. По версии следствия, подозреваемые пришли в дом мужчины и попросили у него стакан воды. Пока пенсионер наливал воду, девушки зашли к нему в спальню, нашли сбережения пострадавшего и украли их. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых. Возраст одной из них около 55-60 лет, её рост 160-165 сантиметров, у неё худощавое телосложение, чёрные волосы, на ней была надета тёмная куртка и юбка. Вторая подозреваемая выглядит на 30-35 лет, её рост — 175-180 сантиметров, у неё худощавое телосложение, чёрные волосы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемых или пострадал от их действий, полиция просит звонить по телефонам +7 (4724) 351-460 или «02». На обоих водителей завели административные дела. Сегодня днём ещё один таксист попал в аварию, врезавшись в столб. В ночь с 10 на 11 октября в Белгороде сотрудники ДПС задержали двух нетрезвых таксистов. Первого водителя остановили в центре города. Медицинское освидетельствование показало, что он употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль. Ещё одного таксиста задержали в микрорайоне Новом. Медосвидетельствование также показало наличие алкоголя в крови мужчины. В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что на обоих водителей завели административные дела. Им грозит лишение прав на два года и штраф до 30 тысяч рублей. В полицию вызовут и их работодателей: правоохранительным органам предстоит выяснить, проходили ли водители предрейсовый осмотр.Утром 11 октября в Белгороде в районе остановки «Сокол» машина такси врезалась в столб. «БелПресса» сообщает, что 31-ле