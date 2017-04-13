Следственный комитет разыскивает пропавшую студентку из Воронежской области

Пресс-служба СУ СК по Белгородской области сообщила о розыске 19-летней Елены Збродовой, которая 25 декабря 2014 года ушла из профессионального училища № 38 села Новая Усмань Воронежской области и до сегодняшнего дня не вернулась.
Девушке на вид 17-18 лет, её рост — 155-160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, чёрные волосы до плеч и европейский тип лица.
Сотрудники Следственного управления СК по Белгородской области просят всех, кому известно о возможном местонахождении студентки, позвонить по телефонам +