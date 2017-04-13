В Белгородской области фонд «Поколение» построит 15 детских площадок. Две из них уже начали строить в Старом Осколе. На очереди — Чернянка, где площадку построят в центральном парке, Вейделевка и Шебекино. Планируется, что на открытие первых площадок приедет руководитель фонда «Поколение», депутат Государственной думы РФ Андрей Скоч.
— Выбор места строительства объектов не случаен: это наиболее популярные места отдыха у жителей области. Всё оборудование для обустройства площадок российского производства. Каждый элемент тщательно продуман и создан из экологически чистых материалов. Главное и объединяющее для этих объектов — сочетание функциональности и безопасности для детей, — пояснили в пресс-службе фонда «Поколение».