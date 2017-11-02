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На Стойленском ГОКе прошел турнир по мини-футболу*

В соревнованиях победила команда рудоуправления.

На Стойленском ГОКе проходят заключительные игры осенний серии ХV корпоративной спартакиады. В соревнованиях по мини-футболу поучаствовали спортсмены из восьми подразделений комбината. Победителем турнира стала команда рудоуправления, второе место заняли футболисты ремонтного комплекса, третье — цеха железнодорожного транспорта.

Фото пресс-службы Стойленского ГОКа

— Идея стойленской спартакиады — объединение. Она ежегодно вовлекает в ряды спортсменов и приверженцев здорового образа жизни всё новых и новых сотрудников предприятия, позволяет им проявить свои лучшие качества — командный дух и волю к победе. Помимо этой спартакиады представители комбината активно участвуют в городских и областных спортивных мероприятиях. В основе их успехов и высоких достижений, конечно же, корпоративные традиции: на СГОКе спорт принят как часть корпоративной культуры, — говорит инструктор по спорту Стойленского ГОКа Елена Дергачёва.

В общем зачёте спартакиады лидирует команда цеха железнодорожного транспорта, спортсмены исполнительной дирекции занимают вторую строчку, а тройку лидеров замыкают работники автотранспортного цеха. Дальше спортсменам предстоит сыграть в бадминтон. Завершится "Стойленская спартакиада-2017" состязаниями по армрестлингу.

Никита Пармёнов

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#СГОК #Стойленский ГОК #Старый Оскол
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