На Стойленском ГОКе определят «Молодого лидера-2017»

На Стойленском ГОКе завершился первый отборочный этап корпоративного конкурса «Молодой лидер Стойленского ГОКа». Его участниками стали почти 300 молодых сотрудников. В компании отмечают, что за два года проведения конкурса количество желающих выросло в два раза.
Претенденты отвечали на 116 вопросов. Оргкомитет оценивал их эрудированность, лидерские качества, логическое и пространственное мышление, знание основ производства и понимание задач, которые выполняет компания. Успешно с этим испытанием справили 120 человек, которые набрали наибольшее количество баллов.
— Конкурс очень эффективен в плане развития работников. Мне приятно видеть, как участники конкурсов прошлых лет покоряют карьерные вершины. Например, четверо победителей конкурсов «Молодой лидер» 2015-2016 годов вошли в список сотрудников с высоким потенциалом «ТОП-1000» Группы НЛМК. Для ребят это отличная возможность заявить о своих амбициях, готовности к развитию, готовности расти не только в рамках отдельного предприятия, но и в рамках всей группы, — рассказывает директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.
На следующем этапе конкурсанты будут показывать свой творческий потенциал, а потом участвовать в деловой игре, по итогам которой определят восемь финалистов.
На правах рекламы