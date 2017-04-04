​Профсоюз «Правда» провёл рабочую встречу с депутатами Государственной Думы

Руководство межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда» в Москве встретилось с депутатами Государственной думы Федерального собрания РФ и представителями профсоюза аппарата Госдумы. Они обсудили возможное сотрудничество, перспективные направления деятельности профсоюза и развития греко-римской борьбы в Белгородской области, а также поговорили о патриотическом воспитании молодёжи.
Кроме того, «Правда» организовала для воспитанников секции греко-римской борьбы белгородской Детско-юношеской спортивной школы № 2 встречу с депутатом, Героем России, трёхкратным Олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе Александром Карелиным. Прославленный спортсмен ответил на вопросы белгородских борцов, сфотографировался с ними и вручил сувениры, а 17-летнему Тиграну Аванесяну, который в день встречи отмечал день рождения, Александр Александрович подарил книгу Евгения Котенко «Поддубный — Чемпион Чемпионов» с личным автографом.
После встречи белгородцы смогли посмотреть, как работает Госдума РФ, и познакомиться с представителями и лидерами политических фракций, комитетов и комиссий. Особенно отметили «правдивцы» вежливое приглашение посетить столовую, где обычно обедают депутаты.
В завершение мероприятия председатель Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев подарил Александру Карелину книгу о боевых сражениях на Белгородчине «Курская дуга», а Александр Александрович, в свою очередь, вручил профсоюзу «Правда» книгу Евгения Котенко «Поддубный — Чемпион Чемпионов». От профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации аппарата Государственной Думы Сергею Ивановичу подарили сувенирные часы. Профсоюз «Правда» выражает огромную благодарность руководству Государственной Думы и лично Александру Карелину за тёплый приём и оказанное внимание.
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