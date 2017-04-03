В Белгороде первую спартакиаду профсоюза «Правда» начали с турнира по боулингу

Межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда» организовал первую спартакиаду в рамках проекта «Правда спорт». Её участниками стали 15 команд по шесть человек, представляющие различные предприятия, учреждения и организации, работники которых являются членами профсоюза. В «Правде» отмечают, что главными задачами спартакиады являются пропаганда здорового образа жизни, популяризация массовых видов спорта, сохранение физического и духовного здоровья участников профсоюза, содействие дружбе и сотрудничеству между предприятиями и учреждениями, а также подготовка «правдивцев» к сдаче норм комплекса ГТО.
— После спартакиады мы хотим выставить наших лучших спортсменов на городские, областные, а потом, может, и всероссийские соревнования. У нас был опрос, и сегодня в спартакиаде участвуют те, кто действительно хотел, никакой «обязаловки» не было. Я больше скажу: участники сами высказали мнение, в каких видах спорта они хотели бы соревноваться, и мы пошли им на встречу. Мы за то, чтобы приобщать людей к здоровому образу жизни, а не превращать спартакиаду в профессиональные соревнования, — рассказал председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев.
Первым этапом, на котором «правдивцы» показывали своё мастерство, стал боулинг. Организаторы предусмотрели возможность участвовать в соревнованиях даже детям членов профсоюза, для которых забронировали две дорожки с поднимающимися бортиками.
Некоторые команды заранее продумывали тактику, другие же просто получали удовольствие от самого процесса игры.
— Мы поддерживаем здоровый образ жизни, активный отдых. Впервые участвуем в таких спортивных мероприятиях. Это хорошая возможность собраться с друзьями и коллегами по работе, пообщаться и посоревноваться, — делится впечатлениями участник турнира Вадим Смагин.
По итогам турнира третье место заняла команда «Белый край», второе — «БОБры», а победителями признали сборную профсоюза «Правдивцы», которая набрала 716 очков. Все победители и призёры получили кубки, медали и дипломы, а самый лучший игрок турнира — поощрительный приз.
— Мы планируем открывать спортивные залы, проводить международные турниры, развивать массовый спорт. А начинать надо с себя. Мы уверены, что занятия физической культурой и спортом укрепляют дух и тело, позволяют добиваться отличных результатов в жизни и на работе. «Первый в спорте — первый в труде» — сегодня этот девиз актуален как никогда, — подводя итоги первого этапа спартакиады, сказал Сергей Фуглаев.
Спартакиада продлится до ноября. Участников ждут ещё восемь этапов: мини-футбол, лёгкоатлетическая эстафета, волейбол, рыболовный спорт, картинг, пейнтбол, плавание и семейно-спортивные состязания «Мама, папа, я — спортивная семья». Турнир по мини-футболу пройдёт уже 22 апреля, а в мае «правдивцы» поучаствуют в лёгкоатлетической эстафете на лыжероллерной трассе «Олимпия». За каждый этап команды будут получать баллы, которые в итоге позволят определить лучших в первой спартакиаде профсоюза.
На правах рекламы