​В Белгороде профсоюз «Правда» организовал кинопоказ для ветеранов и членов профсоюза

Дуэт пообщается с участниками областной школы КВН в Ракитном. В Ракитянском районе во вторник, 8 сентября, открылась Вторая областная школа КВН. Её участниками стали КВНщики из 18 районов области. За два дня работы они посетят мастер-классы по сценической речи, режиссуре и написанию шуток. Их будут учить победитель Первой областной лиги «БелОблСмех» Алексей Липовченко, куратор лиги Александр Попов и участник команды КВН «Белый город» Богдан Богута.Фото Валерии КотовойДуэт «Детективное агентство Лунный свет» на школе расскажет весёлым и находчивым о своём опыте участия в играх Высшей лиги КВН. Напомним, что уже 9 октября в Москве Филипп Воронин и Тимур Бабъяк поборются за выход в финал «вышки». Их соперниками станут КВНщики из «Спарты» (Астана), «Азии MIX» (Бишкек), «Радио Свобода» (Ярославль) и «Горизонта» (Москва). Правоохранители заставили владельцев земельных участков уничтожить запрещённые растения. УМВД по Белгородской области сообщает об уничтожении почти двух тысяч кустов конопли в Волоконовском районе. По данным ведомства, около 1850 кустов росли на поле, принадлежащем сельхозпредприятию. Ещё 47 кустов правоохранители нашли на пустыре в селе Пятницком.— Владельцам земельных участков выдали предписание уничтожить растения. На данный момент требования выполнены, — пояснили в пресс-службе регионального УМВД. В турнире сойдутся «городские юмористы» и «деревенские скоморохи». В пятницу, 26 февраля, в Белгороде пройдёт второе шоу «Машина юмора». В этот раз основной темой игры станет противостояние «городских юмористов» и «деревенских скоморохов». Режиссёром шоу выступает Алексей Лужецкий.Начало шоу запланировано на 20:00. Билеты можно приобрести на сайте или на входе перед представлением.Напомним, что первый турнир большого шоу состоялся 23 января. Масштабную игру организаторы планируют провести в апреле 2016 года. Двухдневный семинар проведёт международный сертифицированный бизнес-тренер Надежда Долбараева. 14 и 15 апреля в бизнес-пространстве «Контакт» пройдёт двухдневный семинар «Лайф в кайф». Организаторы тренинга обещают, что участники смогут найти ответы на следующие вопросы: кто я и чего я на самом деле хочу от жизни, как не ошибиться с выбором, как не потерять что есть, как подступиться к осуществлению большой мечты, как понять свой потенциал, как не дать страху парализовать меня, как поверить в себя и как быть с критикой окружающих?Семинар проведёт международный сертифицированный тренер, признанный эксперт в сфере управления персоналом, лауреат международной премии развития персонала Trainings Index в номинации The Best Start Up of Trainings and Development System Надежда Долбараева.Участие в семинаре платное. Подробности можно узнать в официальной встрече тренинга во «ВКонтакте». Пожилой мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. По информации МЧС по Белгородской области, в понедельник, 19 сентября, на Михайловском шоссе грузовик сбил пешехода, который перебегал дорогу. По словам свидетелей аварии, пожилой мужчина бежал от начала остановки по проезжей части на пешеходный переход. Водитель в этом момент уже проехал через переход. Всего в регионе произошли пять аварий, в которых травмы получили пять человек. В пятницу, 30 сентября, в Старом Осколе водитель на Renault Logan поворачивал направо не из крайнего положения и столкнулся с автобусом ГАЗ 3221, при этом 17-летняя пассажирка автобуса травмировалась. В городской больнице ей оказали необходимую помощь и отпустили. 2 мая в Белгородской области установили мировой рекорд на самый продолжительный и большой узорный хоровод. Однако белгородцы известны и своими личными профессиональными, общественными и спортивными победами всероссийского и мирового уровней. «Фонарь» вспоминает значимые достижения белгородцев последних лет. Неограниченные победыАлександр Лященко, мастер спорта международного класса, установил рекорд России в метании копья среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он метнул копьё на 47,68 метра на соревнованиях по длинным метаниям в 2015 году. Этот результат является четвёртым в мировом рейтинге.В 2013 году на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями, проводимом под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), белгородский паралимпиец Юрий Носуленко в составе команды установил рекорд страны в преодолении дистанции 4 × 100: российская четвёрка преодолела эстафету за 44,93 секунды.Иван Беляев (слева) и Сергей Меркулин, заслуженный мастер спорта России, пятнадцатикратный чемпион России, Европы и мираНа прошедшем в Сургуте в 2013 году первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек белгородский студент Олег Дьячков установил рекорд России в двоеборье. Он поднял 24-килограммовую гирю 157 раз за 10 минут.В 2014 году губкинец Сергей Лупандин в весовой категории до 58 килограммов установил рекорд России, когда поднял две гири по 24 килограмма в толчке по длинному циклу 98 раз. Такой же рекордный результат показал Павел Чуев в весе до 68 килограммов.Студенческий чемпионат по гиревому спорту, проходивший в Сургуте в 2014 году, выиграл студент факультета физической культуры НИУ «БелГУ» Дмитрий Волосовцев, который установил рекорд России среди студентов, подняв 74 раза две гири по 32 килограмма.Осторожно: штангаВ 2013 году студент БГТУ имени В. Г. Шухова Дмитрий Ржевский на открытом чемпионате Европы по пауэрлифтингу выжал 130-килограммовую штангу. Белгородец установил мировой рекорд, участвуя в весовой категории 67,5 килограмма среди юношей до 18 лет.Белгородская спортсменка Вера Долженкова в 2014 году установила рекорд страны на Кубке России по тяжёлой атлетике: выступая в возрастной группе 65–70 лет в весовой категории до 69 килограммов, она показала лучшие результаты в поднятии штанги — 36 килограммов в рывке и 49 килограммов в толчке.2–4 мая 2015 года на открытом чемпионате России WRPF атлет Вадим Кахута из Старого Оскола установил новый мировой рекорд в жиме лёжа без экипировки, выжав 268,5 килограмма в весовой категории до 100 килограммов.Надевайте плавки!Елизавета Базарова установила рекорд в плавании на дистанцию 50 метров вольным стилем. Она финишировала с результатом 24,82 секунды на Кубке России в 2014 году.Маргарита Нестерова стала рекордсменкой России в эстафетах 4 × 50 метров вольным стилем в 2007 и 2011 годах, 4 × 100 метров комбинированным стилем и 4 × 100 вольным стилем на короткой воде в 2010 году. Также Маргарита в составе российской команды установила рекорд страны в заплыве комбинированной эстафеты 4 × 100 метров, показав результат 3,53 минуты на чемпионате мира в Дубае в 2010 году.Александр Шибаев, фото belpressa.ruУчительница русского языка и литературы гимназии № 1 Алина Магомедова стала победительницей Всероссийского конкурса «Учитель года-2013» в номинации «Педагогический дебют», имея на момент участия в конкурсе чуть более года стажа работы, притом, что филологический факультет НИУ «БелГУ» она окончила только в 2013 году. Уже на четвёртом курсе Алина начала работу на педагогическом поприще.Девяностолетний Василий Сапрыкин, житель села Большебыково Белгородской области, более 70 лет работает кузнецом, помогая односельчанам: он ремонтирует плуги и куёт крюки, делает гвозди для изгородей. Василия Ивановича жители Большебыково настолько любят и уважают, что поставили ему памятник. В небольшом парке на аллее славы стоит его бюст. Мужчина проведёт четыре года в колонии. Белгородский районный суд признал виновным водителя в нарушении правил дорожного движения в пьяном состоянии, повлёкшем по неосторожности смерть человека. В июле этого года обвиняемый пил вместе с другом, а потом предложил его отвезти домой на машине. Пьяный мужчина не справился с управлением, съехал с дороги, протаранил забор и врезался в дом. Водитель травмировался, а его товарищ умер на месте ДТП. Суд назначил ему четыре года колонии-поселения и забрал права почти на три года. Родственники погибшего обратились с гражданским иском о взыскании морального ущерба в 1,2 миллиона рублей, и судья удовлетворил это требование тоже. У белгородского спортсмена родилась дочь. У Фёдора Емельяненко родилась дочь. Об этом пишут «Известия». Ребёнок стал четвёртым в семье 40-летнего спортсмена. У Фёдора уже есть три дочери: 6-летняя Елизавета, 10-летняя Василиса и 18-летняя Мария. Напомним, что на 24 июня у Фёдора Емельяненко запланирован бой с Мэттом Митрионом. Подробнее о поединке и сопернике белгородца можно прочитать в нашем материале. С 1 июля 2017 года в России индивидуальным предпринимателям могут запретить продавать пиво. Такой законопроект якобы подготовило Министерство финансов. Пока документ не опубликован, но его материалы уже попали в редакцию газеты «Коммерсант». «Фонарь» пересказывает главное из материала газеты и приводит мнения белгородских предпринимателей о том, что изменится на региональном рынке, если законопроект будет принят. Законопроект, якобы подготовленный Министерством финансов РФ, вносит поправки в 171 Федеральный закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя. По факту, министерство хочет запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво и пивные напитки (а ещё сидр, пуаре и медовуху). Ввести новые ограничения планируют 1 июля 2017 года по всей России, кроме Крыма и Севастополя, для которых предусмотрели отсрочку до начала 2018 года. Надо понимать, что пока это только подготовленный и даже ещё не опубликованный законопроект, который должен пройти все ступени согласования и рассмотрения в Государственной Думе. Однако, если закон будет принят в том виде, который он имеет сейчас, это сильно изменит рынок продажи алкогольной продукции. По мнению Минфина, маленькие магазины и пивоварни индивидуальных предпринимателей продают намного больше пива, чем декларируют. В доказательство приводят данные, что за 2015 некоторые пивоварн