​В Белгороде профсоюз «Правда» организовал кинопоказ для ветеранов и членов профсоюза

В четверг, 4 мая, в кинотеатре «Русич» профсоюз «Правда» организовал для ветеранов кинопоказ фильма «А зори здесь тихие...» в новой версии 2015 года, который на эксклюзивных правах был предоставлен профсоюзу кинокомпанией «РЕАЛ-ДАКОТА».
— От имени профсоюза «Правда» и от себя лично приветствую Вас на нашем мероприятии в преддверии великого праздника — Дня Победы! Праздник 9 Мая стал неотъемлемой частью нашей жизни и истории нашей страны. В этот день все мы ощущаем себя единым народом, нас объединяет память о Великой Победе. Все мы испытываем чувство заслуженной гордости за свою страну и ее великую историю. Мы гордимся нашими ветеранами. Для нас и наших детей, Вы — пример беззаветного служения Отчизне. Низкий вам поклон за ваш ратный и трудовой подвиг! — обратился к ветеранам председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев.
Профсоюз «Правда» уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи, поэтому на просмотр фильма организаторы пригласили не только членов профсоюза с детьми, но и воспитанников центра развития и социализации «Южный», которые тоже поздравили ветеранов. Воспитанник центра «Южный» Дмитрий Столяров прочёл стихотворение «Меня нашли». И каждому ветерану перед началом фильма вручили подарки и цветы от профсоюза в честь праздника.
— Сейчас очень много «героев», которые пытаются переписать историю. Они называют чёрное — белым, а белое — чёрным. Они просто хотят занизить решающую роль нашей великой страны в ВОВ. Я считаю, что это неправильно. Более того, это кощунство. Больно слышать эту перевёрнутую историю. Наверное, все забыли, что в XX веке вся Европа и Америка буквально тряслись при упоминании имени Гитлера. Мы всегда будем беречь правду о Великой Отечественной войне, помнить, что обязаны великому поколению Победителей мирной и свободной жизнью, — добавил Сергей Фуглаев.
Зрители во время просмотра фильма «А зори здесь тихие...» окунулись в военную атмосферу 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны. Напомним, что по сюжету старшине Федоту Васкову вместе с хрупкими, но отважными зенитчицами нужно было предотвратить нацистскую диверсию.
— Этот фильм действительно пробуждает патриотические чувства. Он помогает сильнее ценить то, что у нас есть. Спасибо большое организаторам — профсоюзу «Правда». В эти тёплые майские дни мы должны помнить о героях, и чем мы обязаны им! — сказал после завершения просмотра председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Восточного округа Белгорода Владимир Гаврилов.
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