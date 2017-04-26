​В Белгородской области со следующего года удалять наледь на проводах будет специальная мобильная установка

В Белгороде в филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» подвели итоги прошедшего осенне-зимнего периода. На пресс-конференции журналистам рассказали о работе энергетиков в сезон повышенных нагрузок, когда погода в регионе резко менялась, а из-за снега с дождём на проводах часто образовывалась наледь. В компании отметили, что ситуация ни разу не вышла из-под контроля, и в регионе не было массовых отключений электричества.
Говоря о планах на следующий осенне-зимний период, заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Сергей Демидов анонсировал несколько крупных инвестиционных проектов и покупку специальной мобильной установки, с помощью которой будут плавить гололёд на проводах электросети.
С 1 апреля в компании начали готовиться к следующему осенне-зимнему периоду: в филиале работает комиссия, которая проверяет персонал и его укомплектованность. А уже с 1 мая начнётся сезон массовых ремонтных работ, на которые потратят почти 260 миллионов рублей. Энергетики планируют отремонтировать 2 272 километра линий электропередачи. Всего в 2017 году компания инвестирует в электросети региона почти 3 миллиарда рублей.
— На 60 процентов в этом году будет увеличена программа техперевооружения и реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей. Комплексная модернизация сетевой инфраструктуры пройдет в 35 населенных пунктах 16 районов области. В городах, сёлах и отдалённых деревнях филиал реконструирует в общей сложности 256 километров линий электропередачи, установит 93 новых трансформаторных подстанции, — рассказали в пресс-службе ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».