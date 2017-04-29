В Белгороде осудили мужчину, похитившего семь лет назад ребёнка

В Белгороде суд приговорил мужчину, не имеющего определённого места жительства, к восьми годам тюрьмы за похищение ребёнка.
Летом 2010 года пьяный обвиняемый был во дворе одной из белгородских школ, где он заметил восьмилетнего мальчика, и решил украсть его, чтобы потребовать выкуп у родителей. Он заманил его в подвал под надуманным предлогом показать котёнка, где связал верёвкой и заклеил рот скотчем. Когда похититель ушёл, мальчик смог освободиться и попросить помощи у прохожих, сам же обвиняемый тогда скрылся. В суде мужчина частично признал свою вину, заявив, что не собирался требовать выкупа. Судья признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.