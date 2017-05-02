​Белгородское УФАС нашло нарушения в аукционе по обеспечению деятельности региональной Общественной палаты

Белгородское УФАС проверило электронный аукцион по обеспечению деятельности Общественной палаты Белгородской области. В ведомство поступила информация, что единственным участником аукциона была гостиница «Патриот», одним из учредителей которой является сам председатель Общественной палаты Александр Ахтырский. Автор обращения посчитал, что в этом есть признаки аффилированности и нарушения закона о контрактной системе. Ещё одним нарушением, по мнению заявителя, было то, что гостиница якобы не могла оказать все услуги, перечисленные в заявке, так как основной её деятельностью является предоставление мест для временного проживания, а согласно заявке нужно было оказывать «информационные, организационные, методологические, полиграфические, технические и консультационные услуги».
По результатам проверки комиссия ведомства не нашла конфликта интересов, так как председатель Общественной палаты Александр Ахтырский не входил в состав аукционной комиссии и не был руководителем заказчика и руководителем контрактной службы. Кроме того, не было нарушений и с выполнением указанных в заявке видов деятельности, так как по уставу гостиница «Патриот» могла выполнять «иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ». Но Белгородское УФАС нашло нарушения при оформлении документов для аукциона, который проводил департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области.
— Содержание и объём требуемых к исполнению услуг в документации об электронном аукционе не были раскрыты, что помешало участникам закупки определить, имеется ли у них возможность выполнить услуги по объекту, а также не позволило рассчитать затраты, связанные с выполнением таких услуг. Данный факт повлёк за собой ограничение количества участников закупки, — сообщает пресс-служба УФАС по Белгородской области.
Сейчас в ведомстве рассматривают вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
Напомним, что ранее руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров предполагал, что в случае с торгами Общественной палаты могла идти речь об аффилированности. Сам же Александр Ахтырский утверждал, что ничего незаконного в проведении аукционов нет, а регулярные победы ООО «Патриот» в закупках на оказание услуг Общественной палате он объяснил низким интересом к ним со стороны других организаций.