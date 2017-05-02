​Белгородское УФАС нашло нарушения в аукционе по обеспечению деятельности региональной Общественной палаты

В доме на проспекте Славы нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Во вторник, 12 апреля, УМВД по Белгородской области сообщает о возбуждении уголовного дела на 29-летнего жителя областного центра. Мужчину подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Боеприпасы времён Великой Отечественной войны подозреваемый хранил у себя дома. Он рассказал полиции, что обнаружил их во время раскопок.Ранее, в воскресенье, 10 апреля, мешок с минами обнаружили в подъезде дома на проспекте Славы после звонка жителя дома. Из-за этого пришлось оцепить здание и эвакуировать жильцов. По данным ГУ МЧС по Белгородской области, в мешке обнаружили один инженерный снаряд и восемь миномётных мин. Все боеприпасы изъяли и уничтожили на специальном полигоне. Белгородцу за хранение оружия и боеприпасов грозят штраф и лишение свободы на срок до четырёх лет. На выходных прошли соревнования по плаванию среди руководителей городского УМВД. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиСоревнования по плаванию среди руководящего состава городского УМВД прошли в УСК Светланы Хоркиной 30 августа. Победителем соревнований стал начальник полиции города — подполковник Алексей Нестеров. Он проплыл дистанцию в 50 метров за 35 секунд. — С приходом нового руководителя городского УМВД Евгения Васильевича Гаенко изменился досуг сотрудников. Стали регулярно проводиться различные спортивные соревнования, например, футбольные матчи, или вот соревнования по плаванию среди руководства. Он сам — спортивный человек, старается увлечь этим и своих коллег, — рассказали «Фонарю» в пресс-службе областного УМВД. Новые правила поездок будут действовать, «пока не наладится погода». На время сложных погодных условий в Белгороде подорожала минимальная стоимость такси. Чтобы вызвать машину, придётся заплатить минимум 100 рублей. Об увеличении стоимости поездки стало известно от читателей.Эту информацию редакции «Фонаря» подтвердили в трёх компаниях, занимающихся перевозками пассажиров, и сообщили, что новые тарифы действуют с 20 января и сохранятся, «пока не наладится погода».Напомним, что по Белгородской области уже несколько дней идут сильные снегопады. За это время с улиц Белгорода убрали более 50 тысяч кубометров снега, а к уборке тротуаров даже привлекли квадроциклы. Авария произошла на трассе ночью 31 августа. В понедельник, 31 августа, около полуночи в Волоконовском районе водитель сбил двух лошадей. В УГИБДД по Белгородской области рассказали, что водитель на ВАЗ-21124 наехал на внезапно выбежавших на дорогу животных.20-летний автомобилист с травмами госпитализирован в Волоконовскую районную больницу. Обе лошади погибли.Всего за сутки в Белгородской области произошло три аварии, в которых пострадали четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело, а руководителя отстранили от работы. По информации следственного управления СК РФ по Белгородской области, директор МУП «Тепловик» Корочанского района с октября 2012 года по март 2015 года получал ежемесячную надбавку в размере 15 процентов должностного оклада за эксплуатацию и обслуживание служебного автомобиля. За два с половиной года таким образом он получил больше 50 тысяч рублей. На него возбуждено уголовное дело за присвоение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения. Сейчас он отстранён от должности. Расследование уголовного дела продолжается. Судебные приставы арестовали машину белгородки за долги по кредитам предыдущей владелицы. Судебные приставы сняли арест с машины белгородки после вмешательства прокуратуры. Ведомство отреагировало на статью в «БелПрессе». В июне 2016 года женщина рассказала изданию, что пыталась продать машину и выяснила, что она арестована приставами за долги по кредитам. При этом деньги банку задолжала предыдущая владелица машины. В управлении федеральной службы судебных приставов объяснили, что арестовали машину на основании данных из федеральной базы данных и не проверили информацию о владельцах в областном ГИБДД. При этом судебные приставы заявляли, что снять арест могут только по решению суда. Бесплатный семинар пройдёт в «Белэкспоцентре» В Белгороде 21 марта с 10:00 до 12:00 эксперты «Деловой России» расскажут предпринимателям, как привлекать деньги в свой бизнес из государственных инвестиционных фондов. Бесплатный семинар в «Белэкспоцентре» проведёт Алексей Порошин, сопредседатель центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России». Выставка продлится до 22 января. В пятницу, 15 января, в БГТУ имени В. Г. Шухова откроется выставка «Ночь дизайна». Её программа включает несколько частей, каждая из которых посвящена отдельной эпохе. Познакомиться с историей предметного дизайна и проектами студентов университета можно будет в течение восьми дней, правда, только в вечернее время.— Цель выставки — аккумулировать и систематизировать мировой опыт в сфере предметного дизайна, — рассказал организатор «Ночи дизайна» Виктор Бабаев.Посетителям необходимо оставить предварительную заявку в группе выставки во «ВКонтакте». Здесь же опубликовано подробное расписание встреч. Открытие «Ночи дизайна» пройдёт в 21:00. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-41221144_300", -41221144, 300, '2xIcbQ43ssqBZL9hANBmlXDlaw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); С ноября 2014 года белгородские автомобилисты пользуются платными парковками на центральных улицах Белгорода. За это время к такой системе парковок уже привыкли, белгородцы пережили сокращение бесплатного времени с часа до 30 минут и разобрались со способами оплаты. Таким был первый этап организации платного парковочного пространства. О том, каким будет второй этап и что ещё нужно знать о платных парковках, журналистам рассказали сотрудники «Белгородского парковочного пространства». Где появятся новые платные парковки?В конце мая в Белгороде завершится второй этап организации парковочного пространства. Платные парковки появятся на улицах Преображенской, Николая Чумичова, Победы, Князя Трубецкого, Белгородского Полка, 50-летия Белгородской области, Попова, Вокзальной, на проспекте Славы, Белгородском и Гражданском проспектах, на Народном и Свято-Троицком бульварах. Всего добавится 134 парковочных кармана и одна парковка на 115 машин с шлагбаумами на въезде и выезде на улице Победы, 69.А что это за новая парковка на Победе, 69?— Мы хотим предложить жителям, которые живут в этом районе, использовать её для постоянной парковки автомобилей. Для них, для резидентов, будет установлена абонементная ежемесячная плата в размере 1,5–2 тысяч рублей, и каждый житель этого района сможет круглосуточно ею пользоваться. Мы хотим выйти с этой инициативой и предложить внести изменения в постановление, хотим сделать парковку более доступной, потому что 7 тысяч рублей, мы все прекрасно понимаем, что по-человечески, наверное, невозможно такую сумму предлагать нашим пользователям, поэтому мы будем вносить предложения об уменьшении, — рассказал директор «Белгородского парковочного пространства» Олег Михалин.Какие-то ещё изменения будут до конца мая?Ещё одно изменение уже действует: с 1 марта за соблюдением правил парковки следит пеший инспектор. До этого соблюдение правил парковки проверяли машины с автоматизированными фиксаторами «Дозор М», проезжавшие в зонах платных парковок каждые 15–20 минут. Инспектор понадобился, чтобы выявлять хитрых нарушителей. Например, некоторые автомобилисты закрывают номера подручными средствами и мешают работе «Дозора М». С пешим инспектором такие фокусы не пройдут.К концу мая в Белгороде будут работать 2519 парковочных мест, оплатить парковку можно будет в 61 паркомате и в пяти кассах, где можно будет расплатиться наличными.Что нужно знать автомобилистам о платных парковках «Белгородского парковочного пространства»?У вас есть 30 минут в день, чтобы оставить свою машину на платной парковке и не заплатить за стоянку. Но это действует только на парковочных карманах вдоль дорог. Для закрытых парковок со шлагбаумами время разное: от 15 минут до двух часов. Эти условия прописаны на щитах при въезде на такие парковки. Один час парковки стоит 30 рублей. С 20:00 до 8:00 и в выходные дни стоянка на платных парковках — бесплатная.Как можно оплатить парковку?Это можно сделать четырьмя разными способами:воспользоваться ближайшим к парковке паркоматом. Причём оплачивать можно как банковской картой, так и специальной парковочной картой. Её можно приобрести в офисе «Белгородского парковочного пространства» на улице Вокзальной, 33а. Такая карта стоит 1 тысячу рублей, на ней будет эта же сумма. После того, как средства на ней закончатся, можно пополнить счёт там же, в офисе;отправить смс-сообщение на четырехзначный номер 3116 с текстом: р31*номер_зоны*номер_автомобиля_с_указанием_региона*целое_кол-во_часов;воспользоваться мобильным приложением «Парковки Белгорода» (ссылки на приложения для разных платформ на сайте);внести сумму через личный кабинет на сайте belparking.ru.Оплачивать парковку нужно сразу: припарковались, выбрали удобный способ оплаты, оплатили. Тогда можно не переживать, что вам придёт штраф. Кстати, если вы оплачивали через личный кабинет, мобильное приложение или смс-сообщение (всё, кроме оплаты через паркомат — прим. ред.), тогда можно будет досрочно прервать время стоянки. Вам вернут средства на ваш виртуальный счёт, правда, потратить их можно будет только на оплату парковки.Если вдруг водитель не рассчитал время и вернулся позже чем через полчаса, не заплатив предварительно за парковку, что ему делать? Платить штраф?В этом случае штрафа можно избежать. Директор «Белгородского парковочного пространства», объяснил, что в таком случае можно оплатить парковку постфактум (но только в течение этого дня), а затем сообщить об этом в круглосуточный кол-центр по номеру +7 (4722) 40-23-54.Кстати, по этому же номеру можно звонить круглосуточно с любыми вопросами по платным парковкам. В офисе кол-центра расположен экран, куда выводятся все видеокамеры с плоскостных парковок, то есть тех, куда въезжают и вы