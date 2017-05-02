​Белгородское УФАС нашло нарушения в аукционе по обеспечению деятельности региональной Общественной палаты

В доме на проспекте Славы нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Во вторник, 12 апреля, УМВД по Белгородской области сообщает о возбуждении уголовного дела на 29-летнего жителя областного центра. Мужчину подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Боеприпасы времён Великой Отечественной войны подозреваемый хранил у себя дома. Он рассказал полиции, что обнаружил их во время раскопок.Ранее, в воскресенье, 10 апреля, мешок с минами обнаружили в подъезде дома на проспекте Славы после звонка жителя дома. Из-за этого пришлось оцепить здание и эвакуировать жильцов. По данным ГУ МЧС по Белгородской области, в мешке обнаружили один инженерный снаряд и восемь миномётных мин. Все боеприпасы изъяли и уничтожили на специальном полигоне. Белгородцу за хранение оружия и боеприпасов грозят штраф и лишение свободы на срок до четырёх лет. На выходных прошли соревнования по плаванию среди руководителей городского УМВД. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской областиСоревнования по плаванию среди руководящего состава городского УМВД прошли в УСК Светланы Хоркиной 30 августа. Победителем соревнований стал начальник полиции города — подполковник Алексей Нестеров. Он проплыл дистанцию в 50 метров за 35 секунд. — С приходом нового руководителя городского УМВД Евгения Васильевича Гаенко изменился досуг сотрудников. Стали регулярно проводиться различные спортивные соревнования, например, футбольные матчи, или вот соревнования по плаванию среди руководства. Он сам — спортивный человек, старается увлечь этим и своих коллег, — рассказали «Фонарю» в пресс-службе областного УМВД. Новые правила поездок будут действовать, «пока не наладится погода». На время сложных погодных условий в Белгороде подорожала минимальная стоимость такси. Чтобы вызвать машину, придётся заплатить минимум 100 рублей. Об увеличении стоимости поездки стало известно от читателей.Эту информацию редакции «Фонаря» подтвердили в трёх компаниях, занимающихся перевозками пассажиров, и сообщили, что новые тарифы действуют с 20 января и сохранятся, «пока не наладится погода».Напомним, что по Белгородской области уже несколько дней идут сильные снегопады. За это время с улиц Белгорода убрали более 50 тысяч кубометров снега, а к уборке тротуаров даже привлекли квадроциклы. Авария произошла на трассе ночью 31 августа. В понедельник, 31 августа, около полуночи в Волоконовском районе водитель сбил двух лошадей. В УГИБДД по Белгородской области рассказали, что водитель на ВАЗ-21124 наехал на внезапно выбежавших на дорогу животных.20-летний автомобилист с травмами госпитализирован в Волоконовскую районную больницу. Обе лошади погибли.Всего за сутки в Белгородской области произошло три аварии, в которых пострадали четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело, а руководителя отстранили от работы. По информации следственного управления СК РФ по Белгородской области, директор МУП «Тепловик» Корочанского района с октября 2012 года по март 2015 года получал ежемесячную надбавку в размере 15 процентов должностного оклада за эксплуатацию и обслуживание служебного автомобиля. За два с половиной года таким образом он получил больше 50 тысяч рублей. На него возбуждено уголовное дело за присвоение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения. Сейчас он отстранён от должности. Расследование уголовного дела продолжается. Судебные приставы арестовали машину белгородки за долги по кредитам предыдущей владелицы. Судебные приставы сняли арест с машины белгородки после вмешательства прокуратуры. Ведомство отреагировало на статью в «БелПрессе». В июне 2016 года женщина рассказала изданию, что пыталась продать машину и выяснила, что она арестована приставами за долги по кредитам. При этом деньги банку задолжала предыдущая владелица машины. В управлении федеральной службы судебных приставов объяснили, что арестовали машину на основании данных из федеральной базы данных и не проверили информацию о владельцах в областном ГИБДД. При этом судебные приставы заявляли, что снять арест могут только по решению суда. Бесплатный семинар пройдёт в «Белэкспоцентре» В Белгороде 21 марта с 10:00 до 12:00 эксперты «Деловой России» расскажут предпринимателям, как привлекать деньги в свой бизнес из государственных инвестиционных фондов. Бесплатный семинар в «Белэкспоцентре» проведёт Алексей Порошин, сопредседатель центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России». Выставка продлится до 22 января. В пятницу, 15 января, в БГТУ имени В. Г. Шухова откроется выставка «Ночь дизайна». Её программа включает несколько частей, каждая из которых посвящена отдельной эпохе. Познакомиться с историей предметного дизайна и проектами студентов университета можно будет в течение восьми дней, правда, только в вечернее время.— Цель выставки — аккумулировать и систематизировать мировой опыт в сфере предметного дизайна, — рассказал организатор «Ночи дизайна» Виктор Бабаев.Посетителям необходимо оставить предварительную заявку в группе выставки во «ВКонтакте». Здесь же опубликовано подробное расписание встреч. Открытие «Ночи дизайна» пройдёт в 21:00. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-41221144_300", -41221144, 300, '2xIcbQ43ssqBZL9hANBmlXDlaw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); С ноября 2014 года белгородские автомобилисты пользуются платными парковками на центральных улицах Белгорода. За это время к такой системе парковок уже привыкли, белгородцы пережили сокращение бесплатного времени с часа до 30 минут и разобрались со способами оплаты. Таким был первый этап организации платного парковочного пространства. О том, каким будет второй этап и что ещё нужно знать о платных парковках, журналистам рассказали сотрудники «Белгородского парковочного пространства». Где появятся новые платные парковки?В конце мая в Белгороде завершится второй этап организации парковочного пространства. Платные парковки появятся на улицах Преображенской, Николая Чумичова, Победы, Князя Трубецкого, Белгородского Полка, 50-летия Белгородской области, Попова, Вокзальной, на проспекте Славы, Белгородском и Гражданском проспектах, на Народном и Свято-Троицком бульварах. Всего добавится 134 парковочных кармана и одна парковка на 115 машин с шлагбаумами на въезде и выезде на улице Победы, 69.А что это за новая парковка на Победе, 69?— Мы хотим предложить жителям, которые живут в этом районе, использовать её для постоянной парковки автомобилей. Для них, для резидентов, будет установлена абонементная ежемесячная плата в размере 1,5–2 тысяч рублей, и каждый житель этого района сможет круглосуточно ею пользоваться. Мы хотим выйти с этой инициативой и предложить внести изменения в постановление, хотим сделать парковку более доступной, потому что 7 тысяч рублей, мы все прекрасно понимаем, что по-человечески, наверное, невозможно такую сумму предлагать нашим пользователям, поэтому мы будем вносить предложения об уменьшении, — рассказал директор «Белгородского парковочного пространства» Олег Михалин.Какие-то ещё изменения будут до конца мая?Ещё одно изменение уже действует: с 1 марта за соблюдением правил парковки следит пеший инспектор. До этого соблюдение правил парковки проверяли машины с автоматизированными фиксаторами «Дозор М», проезжавшие в зонах платных парковок каждые 15–20 минут. Инспектор понадобился, чтобы выявлять хитрых нарушителей. Например, некоторые автомобилисты закрывают номера подручными средствами и мешают работе «Дозора М». С пешим инспектором такие фокусы не пройдут.К концу мая в Белгороде будут работать 2519 парковочных мест, оплатить парковку можно будет в 61 паркомате и в пяти кассах, где можно будет расплатиться наличными.Что нужно знать автомобилистам о платных парковках «Белгородского парковочного пространства»?У вас есть 30 минут в день, чтобы оставить свою машину на платной парковке и не заплатить за стоянку. Но это действует только на парковочных карманах вдоль дорог. Для закрытых парковок со шлагбаумами время разное: от 15 минут до двух часов. Эти условия прописаны на щитах при въезде на такие парковки. Один час парковки стоит 30 рублей. С 20:00 до 8:00 и в выходные дни стоянка на платных парковках — бесплатная.Как можно оплатить парковку?Это можно сделать четырьмя разными способами:воспользоваться ближайшим к парковке паркоматом. Причём оплачивать можно как банковской картой, так и специальной парковочной картой. Её можно приобрести в офисе «Белгородского парковочного пространства» на улице Вокзальной, 33а. Такая карта стоит 1 тысячу рублей, на ней будет эта же сумма. После того, как средства на ней закончатся, можно пополнить счёт там же, в офисе;отправить смс-сообщение на четырехзначный номер 3116 с текстом: р31*номер_зоны*номер_автомобиля_с_указанием_региона*целое_кол-во_часов;воспользоваться мобильным приложением «Парковки Белгорода» (ссылки на приложения для разных платформ на сайте);внести сумму через личный кабинет на сайте belparking.ru.Оплачивать парковку нужно сразу: припарковались, выбрали удобный способ оплаты, оплатили. Тогда можно не переживать, что вам придёт штраф. Кстати, если вы оплачивали через личный кабинет, мобильное приложение или смс-сообщение (всё, кроме оплаты через паркомат — прим. ред.), тогда можно будет досрочно прервать время стоянки. Вам вернут средства на ваш виртуальный счёт, правда, потратить их можно будет только на оплату парковки.Если вдруг водитель не рассчитал время и вернулся позже чем через полчаса, не заплатив предварительно за парковку, что ему делать? Платить штраф?В этом случае штрафа можно избежать. Директор «Белгородского парковочного пространства», объяснил, что в таком случае можно оплатить парковку постфактум (но только в течение этого дня), а затем сообщить об этом в круглосуточный кол-центр по номеру +7 (4722) 40-23-54.Кстати, по этому же номеру можно звонить круглосуточно с любыми вопросами по платным парковкам. В офисе кол-центра расположен экран, куда выводятся все видеокамеры с плоскостных парковок, то есть тех, куда въезжают и вы
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среда, 3 мая
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​Белгородское УФАС нашло нарушения в аукционе по обеспечению деятельности региональной Общественной палаты

По итогам проверки сотрудники ведомства признали, что председатель Общественной палаты не нарушил закон о контрактной системе в отличие от сотрудников департамента внутренней и кадровой политики, допустивших нарушения при оформлении документов для аукциона.

Белгородское УФАС проверило электронный аукцион по обеспечению деятельности Общественной палаты Белгородской области. В ведомство поступила информация, что единственным участником аукциона была гостиница «Патриот», одним из учредителей которой является сам председатель Общественной палаты Александр Ахтырский. Автор обращения посчитал, что в этом есть признаки аффилированности и нарушения закона о контрактной системе. Ещё одним нарушением, по мнению заявителя, было то, что гостиница якобы не могла оказать все услуги, перечисленные в заявке, так как основной её деятельностью является предоставление мест для временного проживания, а согласно заявке нужно было оказывать «информационные, организационные, методологические, полиграфические, технические и консультационные услуги».

Александр Ахтырский, фото op31.ru

По результатам проверки комиссия ведомства не нашла конфликта интересов, так как председатель Общественной палаты Александр Ахтырский не входил в состав аукционной комиссии и не был руководителем заказчика и руководителем контрактной службы. Кроме того, не было нарушений и с выполнением указанных в заявке видов деятельности, так как по уставу гостиница «Патриот» могла выполнять «иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ». Но Белгородское УФАС нашло нарушения при оформлении документов для аукциона, который проводил департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области.

— Содержание и объём требуемых к исполнению услуг в документации об электронном аукционе не были раскрыты, что помешало участникам закупки определить, имеется ли у них возможность выполнить услуги по объекту, а также не позволило рассчитать затраты, связанные с выполнением таких услуг. Данный факт повлёк за собой ограничение количества участников закупки, — сообщает пресс-служба УФАС по Белгородской области.

Сейчас в ведомстве рассматривают вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Напомним, что ранее руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров предполагал, что в случае с торгами Общественной палаты могла идти речь об аффилированности. Сам же Александр Ахтырский утверждал, что ничего незаконного в проведении аукционов нет, а регулярные победы ООО «Патриот» в закупках на оказание услуг Общественной палате он объяснил низким интересом к ним со стороны других организаций.

Андрей Маслов

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#Общественная палата #Александр Ахтырский #УФАС по Белгородской области #департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
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