​​Аукцион ради аукциона. Как белгородцы узнали о схеме финансирования Общественной палаты

Сергей Лежнев, ссылаясь на
данные открытых источников, пишет, что
председатель Общественной палаты
Белгородской области Александр Ахтырский
является совладельцем гостиницы «Патриот».
По информации портала
sbis.com,
ООО «Гостиница „Патриот“»
было зарегистрировано в 2000 году. Ещё
одним совладельцем значится Белгородское
региональное отделение ДОСААФ России.
Председателем Общероссийской
общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России (ДОСААФ)» Белгородской
области также является Александр
Ахтырский.
Средства на финансирование указанной в тендерах деятельности региональной Общественной палаты выделяются из бюджета Белгородской области. При этом два других участника торгов, проводившихся для Общественной палаты в последние несколько лет — Институт региональной кадровой политики и ИД «Мир Белогорья», — также финансируются из областного бюджета. С 2013 года учредителем АНО «ИД «Мир Белогорья» является департамент внутренней и кадровой политики администрации Белгородской области. Институт региональной кадровой политики был создан в 2011 году по распоряжению правительства Белгородской области.
В 2014 году Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области объявило торги на 900 тысяч руб по оказанию «комплекса информационных, организационных, методологических, полиграфических, технических, консультационных услуг по обеспечению деятельности Общественной палаты Белгородской области в рамках реализации долгосрочной целевой программы Белгородской области „Открытая власть“ на 2012-2014 годы». Тогда торги выиграл Институт региональной кадровой политики, являвшийся единственным участником и предложивший цену в 855 тысяч рублей.
В 2015 году за право оказывать Общественной палате «информационные, организационные, методологические, полиграфические, технические, консультационные услуги» с ценой контракта 800 тысяч рублей боролись издательский дом «Мир Белогорья» и ООО «Патриот». Каждая из двух организация предложила цену в 796 тысяч рублей и победителем аукциона было признано ООО «Патриот». В 2016 году аналогичный тендер с ценой контракта 800 тысяч рублей выиграл единственный участник — ООО «Патриот», предложивший за свои услуги 850 тысяч рублей. В 2017 году ООО «Патриот» также было единственным участником торгов по такому же тендеру. Итоги аукциона подвели 14 марта 2017 года, цена контракта составила 900 тысяч рублей.
Руководитель УФАС по Белгородской области Сергей Петров рассказал, что их ведомство не имеет права устраивать плановые и внеплановые проверки Общественной палаты, так как она финансируется из областного бюджета.
— Жалоб на Общественную палату Белгородской области к нам не поступало. Если бы они были, то мы проверили бы их тендеры, но фокусировались бы прежде всего на соблюдении законности процедуры торгов. В данном случае речь может идти об аффилированности, а это компетенция правоохранительных органов: прокуратуры, Следственного комитета, — говорит Сергей Петров.
Александр Ахтырский настаивает, что ничего незаконного в таком способе проведения закупок нет. В интервью «БелПрессе» председатель Общественной палаты рассказал, что побеждающее в тендерах ООО «Гостиница „Патриот“» — всего лишь управляющая компания, которая обеспечивает жизнедеятельность гостиницы «Патриот», принадлежащей ДОСААФу. Александр Ахтырский стал совладельцем ООО, когда понадобилось для экономии перевести его на упрощённую систему налогообложения. Регулярные победы ООО «Патриот» в закупках на оказание услуг Общественной палате Ахтырский объяснил низким интересом к таким закупкам со стороны других организаций.
— Сумма на содержание Общественной палаты из областного бюджета выдаётся небольшая, а объём работ там вполне приличный. В результате желающих выполнять эту работу за предлагаемые деньги не нашлось. И если бы ООО «Гостиница „Патриот“» не заявилась на этот тендер, торги пришлось бы признавать несостоявшимися, а Общественная палата осталась бы без полиграфических услуг, командировок и так далее, — говорит Александр Ахтырский.
При этом, существующая ситуация с тендерами стала результатом выбора способа финансирования деятельности Общественной палаты. Использующийся в Белгородской области — один из двух возможных.
— В российских регионах работу Общественных палат финансируют двумя путями. Первый вариант связан с проведением тендера на обеспечение их деятельности, как это делается в Белгородской области. Примерно в 40 регионах России уже пошли по другому пути: там создают отдельное юридическое лицо, содержание которого заложено в региональный бюджет. Такой вариант финансирования, на мой взгляд, является более целесообразным. Более того, вступивший в силу федеральный закон, регулирующий деятельность Общественных палат регионов, требует при формировании новых составов обязательно закладывать в региональном бюджете соответствующее финансирование. Следовательно, с 2019 года, когда обновится состав Общественной палаты Белгородской области, мы также пойдём по этому пути, — пояснил Александр Ахтырский.