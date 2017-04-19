Новая услуга «Мелодия для себя» доступна абонентам компании с 16 июня 2016 года. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявлил о запуске услуги «Мелодия для себя». Она доступна для абонентов с 16 июня 2016 года. Опция позволяет устанавливать музыкальные композиции вместо стандартного гудка при совершении исходящих вызовов.Теперь абоненты Tele2 Белгородской области смогут заменить стандартные сигналы вызова или мелодию, установленную на телефоне собеседника, на композицию из онлайн-каталога Tele2.Подключить опцию «Мелодия для себя» можно на сайте оператора, по номеру 604 или при помощи команды *130*5#. Услуга позволяет настроить проигрывание мелодий определённого жанра для всех исходящих вызовов.Абонентская плата составляет 2,5 рубля в день, при этом подключение услуги, выбор и смена музыкальных жанров для абонентов Tele2 бесплатны.— Теперь наши абоненты могут сами решать, что им слушать во время исходящего вызова. При этом менять композиции можно неограниченное количество раз: дополнительная плата за новые мелодии не взимается. В качестве контента доступны всё те же мелодии, что и для стандартного «Гудка», а это десятки тысяч композиций, при этом музыкальный каталог Tele2 постоянно пополняется новыми хитами, — отметил коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.На правах рекламы
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​Владимир Путин поддержит Евгения Савченко на выборах губернатора Белгородской области

Губернатор встретился с президентом в Кремле.

​Владимир Путин поддержит Евгения Савченко на выборах губернатора Белгородской области

Владимир Путин поддержал Евгения Савченко в его намерении участвовать в выборах губернатора Белгородской области. Встреча президента и губернатора прошла в Кремле.

Путин одобрил решение белгородского губернатора избираться на следующий срок и участвовать в выборах. Президент отметил эффективность работы главы региона и его опыт.

— У вас заканчивается срок? — спросил Путин.
— Да, в сентябре очередной срок. Если будет на то ваше разрешение, я готов продолжить работу, — подтвердил Савченко.
— Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас. Вопрос юридический, как нам поступить, я имею в виду, когда у вас заканчивается срок?
— В октябре, а выборы — в сентябре, — цитирует ТАСС разговор Евгения Савченко и Владимира Путина.

Напомним, что полномочия белгородского губернатора истекают 10 сентября, в единый день выборов. Формально Евгений Савченко может участвовать в выборах, не складывая с себя полномочий, только с разрешения президента.

Текст: Дмитрий Голуцкий
Фото: Антон Вергун

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