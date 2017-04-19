​Владимир Путин поддержит Евгения Савченко на выборах губернатора Белгородской области

Владимир Путин поддержал Евгения Савченко в его намерении участвовать в выборах губернатора Белгородской области. Встреча президента и губернатора прошла в Кремле.
Путин одобрил решение белгородского губернатора избираться на следующий срок и участвовать в выборах. Президент отметил эффективность работы главы региона и его опыт.
— У вас заканчивается срок? — спросил Путин.
— Да, в сентябре очередной срок. Если будет на то ваше разрешение, я готов продолжить работу, — подтвердил Савченко.
— Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас. Вопрос юридический, как нам поступить, я имею в виду, когда у вас заканчивается срок?
— В октябре, а выборы — в сентябре, — цитирует ТАСС разговор Евгения Савченко и Владимира Путина.
Напомним, что полномочия белгородского губернатора истекают 10 сентября, в единый день выборов. Формально Евгений Савченко может участвовать в выборах, не складывая с себя полномочий, только с разрешения президента.