Председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев поучаствовал в Красноярском экономическом форуме

Председатель межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда» поучаствовал в работе Красноярского экономического форума. Сергей Фуглаев представлял профсоюз на площадках, где обсуждались экономические проблемы России. Всего форум посетило около 5 тысяч человек из 20 стран мира, а в обсуждениях участвовали высокопоставленные российские чиновники.
Например, на форум приехал заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, а также министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководители федеральных министерств и ведомств, полномочный представитель Президента в СФО Сергей Меняйло, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
— Алексей Кудрин предложил помогать российским компаниям выходить на мировые рынки. Другие участники дискуссии также отметили, что государству стоит задуматься о поддержке бизнеса и даже вовлекать его в процесс изменения законодательства. КЭФ — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций, — отметили в пресс-службе профсоюза «Правда».
За три дня работы форума прошло больше 100 мероприятий, а по итогам встреч его участники подписали 45 соглашений между государством, бизнесом и общественными организациями.
На правах рекламы