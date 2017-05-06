В Белгороде на зданиях появились копии Знамени Победы

Пресс-служба администрации Белгорода сообщила, что на всех муниципальных и бюджетных зданиях в городе повесили копии Знамени Победы. Они заняли место рядом с флагами Российской Федерации, Белгородской области и города Белгорода. Акция проводится с 2014 года по инициативе депутатов горсовета.
Белгородцев тоже заинтересовала эта инициатива, поэтому копии Знамени Победы появились на магазинах, балконах, банках, автомобилях. Копии штурмового флага также можно увидеть в Грайворонском, Волоконовском, Новооскольском и других районах.
Справка «Фонаря»
Знамя Победы — это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили 1 мая 1945 года на крыше Рейхстага в Берлине. Установили флаг красноармейцы Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. По российскому законодательству Знамя Победы является государственной реликвией и символом Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Редакция «Фонаря» выясняла, кто и зачем в Белгороде использует символы Победы в коммерческих целях. Почитать наш материал об этом можно здесь.