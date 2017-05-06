В Белгороде на зданиях появились копии Знамени Победы

Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. В среду, 8 июля, Следственный комитет Белгородской области сообщает о возбуждении уголовного дела на 65-летнего жителя Шебекина. Мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.— По версии следствия, 25 июня 2015 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил к себе в дом двоих детей девяти и 11 лет, которым демонстрировал порнографические фильмы. С заявлением о противоправных действиях мужчины в следственный отдел обратилась родственница одной из потерпевших, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. Видео Анастасии Яковенко рассказывает о номофобии — страхе оказаться без мобильного устройства. Студентка БУКЭП Анастасия Яковенко заняла первое место в номинации «Рекламный ролик» на VI Всероссийском студенческом молодёжном фестивале рекламных и PR-проектов «Крекер». — Болезнь номофобия — страх оказаться без мобильного устройства — поражает в первую очередь молодёжь. Новый метод лечения — с помощью социальной рекламы — предложила студентка товароведно-коммерческого факультета БУКЭП Анастасия Яковенко, — рассказывает о работе студентки руководитель творческого объединения «Дом творческой рекламы» Дмитрий Трищенко. Это уже третий опыт участия белгородских студентов в фестивале «Крекер». В прошлом году работа ещё одной студентки БУКЭП Марины Ниживенко заняла второе место. Справка «Фонаря» «Крекер» — открытый всероссийский молодёжный фестиваль, который проводится с 2011 года в институте рекламы и связи с общественностью Новосибирского государственного педагогического университета. «Фестиваль даёт возможность оценить свой уровень профессионализма, поучаствовать в конкурсе работ по различным секциям и номинациям. Участники могут окунуться в профессиональную среду и пообщаться с известными специалистами, прослушать бесплатные мастер-классы, пройти интенсивы от ведущих коммуникационных агентств Новосибирска и получить подарки от спонсоров», — говорят о целях «Крекера» его организаторы. Впервые белгородцы проведут бал не только в областном центре, но также в Орле и Великом Новгороде. В Белгороде 8 мая в 19:00 на площадке перед Центром молодёжных иницитив состоится четвёртый бал под открытым небом «Мелодии победного вальса». Организаторы — молодёжная организация «Новое поколение» Андрея Скоча — планируют, что в этом году его участниками станут более 100 пар. на балу сможет любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироватьсяв группе бала во «ВКонтакте». В дальнейшем организаторы расскажут о том, как будет проходить обучение танцам. Для танцующих пар действует дресс-код: для девушек — военная форма или ситцевые платья, а для молодых людей — военная форма или белая рубашка и чёрные брюки. Присоединиться к танцующим смогут все желающие в дополнительном внешнем круге пар-любителей. Для зрителей соблюдение дресс-кода необязательно. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?142"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-24858067_2497", -24858067, 2497, '3_g51iced0ci55H1MYja4Z0A4w', {width: 512})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Участников и гостей бала ждут выставка боевой техники, полевая кухня, киноклуб под открытым небом, интерактивные площадки, посвящённые Дню Победы, чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Напомним, что «Бал под открытым небом» поддержали на конкурсе социально значимых проектов стипендиальной программы Владимира Потанина. Это позволит в этом году провести танцевальное событие сразу в трёх городах: в Белгороде, Орле и Великом Новгороде. О датах весенних балов в других городах «Новое поколение» обещает сообщить дополнительно. Иномарка на «встречке» столкнулась с грузовым автомобилем. В среду, 20 января, в Прохоровском районе водитель «Киа Спектры» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался «Мерседес» с грузом дизельного топлива. Во время столкновения автомобилей 59-летний водитель и 24-летний пассажир легковушки получили тяжёлые травмы, от которых скончались на месте происшествия. Также за прошедшие сутки на дорогах области ещё три человека получили телесные повреждения в ДТП. Деньги на скульптуру собрали в социальной сети «Одноклассники». 1 сентября в селе Белый Колодезь Вейделевского района открыли рощу выпускников и скульптуру «Школьника и школьницы».— Пусть эти юноша и девушка будут символом начала новой жизни, перехода из одного возраста в другой, а все выпускники, встречающие свой первый в жизни взрослый рассвет, будут под покровительством небесного светила — солнца, а их жизнь вне школы будет освещаться лучами успеха и греть душу людской теплотой, - цитирует главу администрации Вейделевского района Анатолия Тарасенко официальный сайт губернатора.Фото belregion.ruНа создание и установку памятника понадобилось около 100 тысяч рублей. Эти деньги собрала глава Белоколодезского сельского поселения Александра Шабарина через социальную сеть «Одноклассники», — сообщает «БелПресса».Также в этот день открыли после реконструкции братскую могилу и скульптуру воина-победителя и возложили к ним цветы. В суде осуждённый вину не признал. В Шебекине суд признал виновным мужчину, который публично оскорбил полицейского. Пьяный 22-летний осуждённый разбил витрину местного магазина, а когда на место приехали полицейские и задержали его, он начал их оскорблять. В суде осуждённый не признал своей вины, но суд посчитал, что доказательств достаточно и назначил ему 300 часов обязательных работ. В Беловском хотят высадить саженцы сосен. Сотрудники областного Центра молодёжных инициатив в субботу, 1 апреля, проводят акцию «Будь мужиком, посади дерево!». Каждый желающий может присоединиться к волонтёрам и поехать в Беловское, чтобы поучаствовать в посадке будущего соснового бора. Сбор участников акции — в рабочей одежде в 10 часов на остановке в селе Беловском. Доехать туда можно на автобусе № 115, который идёт от «Энергомаша», а также на собственном транспорте.Организаторы пообещали, что если волонтёров соберётся более ста человек, для них организуют полевую кашу и чай. Почему каша и мороженое должны привлечь гостей из других городов, что придумали организаторы «БелМелФеста» за восемь месяцев и кто будет петь в парке Победы — «Фонарь» рассказывает о некоторых планах властей на лето. — В Белгороде нет выдающихся зон отдыха, неустанно посещаемых туристами, но есть потенциал к развитию делового и событийного туризма. Туристические программы строятся так, чтобы туристы посетили самые интересные мероприятия на всех заявленных площадках, — считает начальник городского управления потребительского рынка Евгений Ершов.По его словам, в прошлом году фестивали увеличили приток туристов в Белгород на пять процентов и принесли прибыль организаторам городских праздников и владельцам гостиниц. Самыми значимыми для развития туризма чиновники считают так называемые «гастрономические» фестивали: «Фестиваль мороженого», фестиваль «Russia каша», а также «Небосвод Белогорья» и «Фестиваль туризма». Новый рекорд каши В 2015 году в парке Победы впервые провели «Фестиваль солдатской каши», на котором сварили рекордное количество каши, — 1945 килограммов или 7070 порций. Исходя из опыта проведения этого фестиваля, организаторы решили не останавливаться и сделать больше «гастрономических» фестивалей, которые привлекают туристов. Власти делают ставку на развитие туризма за счёт популяризации традиционных местных блюд. Одной из «фишек» прошлогоднего фестиваля стало участие духового оркестра, который тоже принимал участие в поедании каши. Цель на этот год — приготовить 31 вид каши из 15 видов круп. Организаторам предложили зафиксировать и этот рекорд. Некоторые площадки уже продуманы: детская «Машина каша», где можно будет приготовить овсяное печенье и посмотреть представление, площадка с ярмаркой, на которой будут продаваться сувениры, сцена для концертов, угощение кашей, мастер-классы. Кульминацией фестиваля должна стать установка памятника полевой кухне на площадке возле диорамы.Славяне, греки и варяги— Чем этот фестиваль (фестиваль славянской музыки «Гармония» — прим. ред.) отличается от множества других музыкальных фестивалей? Прежде всего, уровнем этого фестиваля, — рассказала начальник управления культуры мэрии Белгорода Людмила Грекова.Участниками фестиваля «Гармония» могут стать только победители и призёры областных и всероссийских конкурсов. Этот фестиваль проводится в десятый раз. С 2013 года он проходит при поддержке Министерства культуры, и на него приезжают около 500 детей со всей России и соседних стран. Открытие и закрытие фестиваля проходит в филармонии. Фестиваль фольклора «Из варяг в греки» собираются приурочить ко Дню города — с 4 по 5 августа. В нём планируют участвовать более 50 человек из Белгородской области и соседних регионов. — В первый день гости выступают на открытых площадках и представляют свою культуру, а во второй день проходит концерт — обычно в парке Победы, сопровождаемый выставками декоративно-прикладного творчества и ярмаркой, — пояснила Людмила Грекова.По словам организаторов, из-за политической ситуации в прошлом году люди боялись ехать в Белгород. В этом году они надеются на большее количество участников и планируют более насыщенную программу.Дни мелаОрганизаторы фестиваля рассказали, что готовились к нему восемь месяцев — сразу же после того, как провели фестиваль в первый раз. «БелМелФест» будет проходить 28 и 29 мая на трёх площадках: Сквер любви в парке Победы, киноцентр «Русич», лыжероллерная трасса «Олимпия» и её окрестности. На площадке киноцентра «Русич» организаторы нарисуют 155 полей для игры в «классики». Выступит команда SHUKHOV RACING TEAM на болиде, который сконструировали в БГТУ имени Шухова, свою программу покажут также участники школы танцев Danza. Отдельная часть программы на музейной площади будет посвящена Рио-де-Жанейро и предстоящим Олимпийским играм. Площадка трассы «Олимпия» должна стать одной из самых